Spannungen mit Indien: Pakistan testet Boden-Boden-Rakete

Inmitten anhaltender Spannungen nach dem Anschlag auf eine Touristengruppe im indischen kontrollierten Teil von Kaschmir hat Pakistan einen Raketentest durchgeführt.

Nach Angaben des pakistanischen Militärs hat die Abdali Boden-Boden-Rakete eine Reichweite von 450 Kilometer. Sie ist nach einem bekannten muslimischen Eroberer Indiens benannt.

Das pakistanische Informationsministerium teilte mit, man verfüge über "glaubwürdige Informationen", dass Indien in den nächsten Tagen einen Angriff auf das Land plane.

Der in Islamabad ansässige Sicherheitsanalyst Syed Muhammad Ali erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press, der Zeitpunkt des Raketentestes sei im aktuellen geopolitischen Kontext entscheidend. Der Test sei als strategisches Signal an Indien gedacht gewesen, nachdem dieses mit der Aussetzung eines wichtigen Wasserverteilungsvertrags gedroht hatte.

Indien seinerseits hatte am 27. April ein Marinemanöver begonnen, um „die Einsatzbereitschaft von Plattformen, Systemen und Besatzung für einen präzisen Angriff mit großer Reichweite zu bestätigen und zu demonstrieren“.

Ashok Malik, ein ehemaliger politischer Berater im indischen Außenministerium, sagte, „Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Indien einen umfassenden Krieg will. Dennoch gibt es innenpolitischen Druck und diplomatischen Spielraum für eine scharfe, gezielte und begrenzte Reaktion.“

Das anhaltende Muskelspiel der Truppen beider Länder spiegele die angespannte Stimmung wider und zeige sich auch in den anhaltenden Feindseligkeiten an der Kontrolllinie, der De-facto-Grenze, die Kaschmir teilt, sagte er.

Kaschmir ist zwischen Indien und Pakistan aufgeteilt und wird von beiden Ländern in seiner Gesamtheit beansprucht.

Die beiden faktischen Atommächte haben zwei ihrer drei Kriege wegen Kaschmir geführt.