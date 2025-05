Video. Spannungen steigen: Indien und Pakistan tauschen Grenzschläge aus

Die Demonstration, angeführt von der Pakistan Markazi Muslim League, fand statt, nachdem Indien Raketen auf pakistanisches Territorium abgefeuert hatte. Dies war eine Vergeltung für den tödlichen Angriff auf indische Touristen in Kaschmir letzten Monat. Pakistan nannte die Angriffe eine Kriegshandlung und behauptete, dass über dreißig Zivilisten, darunter Kinder, getötet und mehrere indische Jets abgeschossen wurden. Indien erklärte, es habe Infrastrukturen angegriffen, die von militanten Gruppen genutzt werden, die mit dem Angriff letzten Monat in Verbindung stehen. Am Donnerstag sollen weitere Drohnenangriffe Häuser beschädigt und Soldaten verletzt haben.