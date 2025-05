Kreta: Risse in Heraklion, Anwohner bleiben besorgt

WERBUNG

Unerklärliche Geräusche in der Nacht, Risse in Wänden, Höfen und Gehwegen. Vor kurzem entdeckten die Bewohner des Dorfes Voutes in Heraklion, Kreta, die Schäden an ihren Häusern. Sie fragen sich noch immer, was sie verursacht hat.

Euronews hat das Dorf besucht.

"Wer kann sich schon vorstellen, wenn man einen Knall hört, was das sein könnte? Am 22. April sahen wir dann, wie die Mauern 'platzten'. Ich habe jede Nacht (Knallgeräusche) gehört, bis ich zu meinen Kindern gegangen bin, drei oder vier Nächte lang", sagte Frau Eleni, während sie Euronews die Schäden an ihrem Haus zeigte.

Ein Riss in einem Zimmer eines Hauses in dem Dorf Voutes in Heraklion, Kreta. Euronews

Was in den vergangenen Tagen geschah, hat die Dorfbewohner erschreckt.

"Man saß nachts da und hörte Geräusche, ein 'Knack, Knack', und die Wände gingen auf, die Schränke fielen um", sagt Kostas Androulakis und fügt hinzu: "Ist das nicht erschreckend? Ist das nicht beängstigend, da zu sitzen und wie aus dem Nichts öffnen sich die Wände, ohne dass es einen Grund gibt?"

Die genauen Ursachen für die Risse sind noch nicht geklärt. Erdbebenaktivität wird ausgeschlossen.

Nach Angaben eines Expertenteams der Hellenic Earthquake Engineering Organisation, das in dem Dorf eine Untersuchung durchgeführt hat, hat sich das Phänomen jedoch stabilisiert.

Die Wissenschaftler sagen, dass das Phänomen der Rissbildung lokal begrenzt ist. Euronews

Neben den Wohngebäuden wurden auch auf einer Straße Risse entdeckt.

"Ein Riss erschien hier auf der Straße. Er führt an der Kirche vorbei und weiter (die Straße) hinunter", beschreibt der Einwohner Manolis Papadakis.

Er verlässt sich auf die Meinung der Wissenschaftler. "Wir warten ab, was die Experten tun werden und wie sich das Phänomen entwickeln wird."

Es war beängstigend, dort zu sitzen und wie aus dem Nichts öffnen sich die Wände, ohne dass es einen Grund gibt. Kostas Androulakis Einwohnerin des Dorfes Voutes

Er sagt, er habe das Dorf noch nicht verlassen, weil seine Frau krank ist und es deshalb schwierig sei, sich zu bewegen.

"Unsere Besorgnis ist nicht verschwunden", sagt Vangelis Kouroupakis und fügt hinzu: "Wir waren vor zehn Tagen besorgt und sind es auch jetzt. Solange uns die Experten nicht sagen, worauf das Phänomen zurückzuführen ist und wie man damit umgehen kann, haben wir genau dieselbe Sorge. Es hat sich nichts geändert."

Die gelbe Markierung an diesem Haus zeigt an, dass es unbewohnbar ist. Euronews

Die Untersuchungen über die Ursachen und die Entwicklung des Phänomens gehen weiter, und es wurden vorübergehende Maßnahmen ergriffen, um eine Ausbreitung des Phänomens zu verhindern.

Einem Bericht griechischer Experten zufolge, der der Stadtverwaltung von Heraklion vorliegt, ist das Phänomen im Dorf Voutes lokal begrenzt.

Das bedeutet, dass es nur ein bestimmtes Gebiet innerhalb des Dorfes selbst betrifft.

In den benachbarten Bereichen, in denen es Hotels oder touristische Ziele gibt, wurden keine Probleme festgestellt.