EU-Behörde überprüft Marktverzerrung durch ungarische Staatswerbung

WERBUNG

In ihrer Eingabe argumentieren die Beschwerdeführer - die Redaktion der Wochenzeitung Magyar Hang (Ungarische Stimme) und ein ungarisches Medienunternehmen, das nicht genannt werden möchte - mit detaillierten, mehrere Jahre zurückreichenden Daten, dass die Werbung der ungarischen Regierung nicht mit der Reichweite der Zeitungen zusammenhängt, sondern nur dazu dient, die regierungsnahe Presse zu belohnen, und somit unabhängigen Medien ernsthaft schadet.

Die Daten wurden über mehrere Jahre hinweg gesammelt. Der technische Teil stammt von Kai-Uwe Kühn, dem ehemaligen Chefvolkswirt der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission, und zeigt ganz klar, wie sich das Publikum jedes Medienunternehmens von der Höhe der für dieses Unternehmen ausgegebenen Steuergelder unterscheidet. Das Beispiel der Tageszeitung Magyar Nemzet, für die der ungarische Staat während der ersten Fidesz-Regierung und nach 2010 beträchtliche Summen ausgab, ist ein besonders gutes Beispiel dafür. Als der damalige Eigentümer der Zeitung, Lajos Simicska, sich gegen Regierungschef Viktor Orbán wandte, versiegten diese Anzeigen sofort, um dann wieder zurückzukehren, als Lajos Simicska die Zeitung verkaufte und sie wieder zum staatlichen Medienimperium gehörte.

Die Diagramme zeigten deutlich, wie der ungarische Staat in die Marktprozesse eingreife, erklärt Csaba Lukács, Direktor der Zeitung Magyar Hang, gegenüber Euronews: "Wir haben versucht zu beweisen, dass überall sonst der Pressemarkt die Veränderungen in der Leserschaft verfolgt, und wenn es staatliche Anzeigen gibt, folgen diese demselben Muster wie die des Marktes. In Ungarn sehen wir einen ganz anderen Trend."

Csaba Lukács führt das Beispiel an, dass während der COVID-Kampagne, als die Regierung ständig die Regeln für die Seuchenbekämpfung kommunizierte und für Impfungen warb, nachgeprüft wurde, wie viele der zehn Wochenzeitungen zu dieser Zeit staatliche Anzeigen hatten. Sie fanden heraus, dass vier staatsnahe Wochenzeitungen mehr als 500 Seiten öffentliche Anzeigen hatten, während die sechs unabhängigen Wochenzeitungen ähnlicher Größe und mit etwas größerer Leserschaft keine einzige Anzeige schalteten.

Demnach gibt es in den unabhängigen Medien so gut wie keine öffentliche Werbung, während die regierungsnahen Medien mit öffentlichen Geldern werben, sogar ohne Sinn und Zweck.

"Wenn Sie in derselben Zeitung auf Seite 3 eine ganzseitige Anzeige finden, in der die Regierung Ihnen frohe Weihnachten wünscht, brauchen Sie sie nicht auf den Seiten 10, 15 und 18 daran zu erinnern", sagt Lukács.

Sollte die Wettbewerbsbehörde bestätigen, dass es sich um illegale staatliche Beihilfen handelt, müssen die regierungsnahen Medien rund 450 Milliarden Forint (rund 1,1 Mrd. Euro) an den ungarischen Staat zurückzahlen.