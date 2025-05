Ehefrau totgefahren: Ex-Radprofi Dennis muss nicht ins Gefängnis

Von euronews

WERBUNG

Der ehemalige Radrennprofi Rohan Dennis ist zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er hatte seine Frau Melissa Hoskins mit seinem Auto angefahren, sie starb anschließend an ihren Verletzungen. Das Paar hat zwei Kinder.

Dennis muss nicht ins Gefängnis. Er hat sich dazu schuldig bekannt, eine schwere Körperverletzung begangen zu haben. Das Gericht erinnerte daran, dass Dennis nicht angeklagt sei, den Tod seiner Frau verursacht zu haben.

Beim Prozess erfuhr man, dass Dennis und Hoskins sich an jedem Abend anscheinend gestritten hatten. Es ging offenbar um die Renovierung der Küche. Dennis sagte aus, dass er das Haus verließ und wegfuhr. Seine Frau Hoskins sprang laut seinen Schilderungen auf die Motorhaube. Dennis fuhr dessen ungeachtet weiter. Dann schaffte es Hoskins von der Motorhaube runter, versuchte die Autotür zu öffnen, doch Dennis schloss diese ohne anzuhalten. Der Richter erklärte zu Dennis gewandt: "Ohne dass Sie es wussten, hielt sich Ihre Frau am Auto fest, während Sie die Straße hinunterfuhren. In diesem Moment stürzte sie und verlor ihr Leben."

Der Richter Ian Press wies Dennis auch darauf hin, dass die Beschreibung der Folgen der Ereignisse vom 30. Dezember 2023 als tragisch zu beschreiben "dem Leid, der Angst und dem Aufruhr, den diese Ereignisse in das Leben derjenigen gebracht haben, die Ihre Frau kannten und liebten, wirklich nicht gerecht wird".

Melissa Hoskins ist auf dem Foto links zu sehen, Preisverleihung bei den Radsport-Weltmeisterschaften in Melbourne, 2012. Andrew Brownbill/AP

Melissa Hoskins, die ehemalige Weltmeisterin und zweimalige Olympia-Teilnehmerin, war seit 2018 mit Dennis verheiratet.

Dennis saß teilnahmslos auf der Anklagebank, als der Richter ihn zu einer Haftstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilte, die aufgrund seines Schuldeingeständnisses von zwei Jahren und zwei Monaten reduziert wurde.

"In Anbetracht Ihres Schuldeingeständnisses, Ihrer Reue, der Tatsache, dass Sie sich allein um Ihre kleinen Kinder kümmern, und in Anbetracht all Ihrer anderen persönlichen Umstände und der Umstände der Straftat bin ich davon überzeugt, dass es gute Gründe gibt, diese Strafe auszusetzen", sagte der Richter.

Dennis stimmte einer Kaution in Höhe von 100 Dollar zu. Sein Führerschein wurde für fünf Jahre eingezogen.

Der Richter wies ihn darauf hin, dass jeder Verstoß gegen den Führerscheinentzug einen Verstoß gegen die Kaution darstellen würde, was bedeutet, dass Dennis ins Gefängnis käme.