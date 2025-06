WERBUNG

Israel hat seine Militäroperation im Norden und Süden des Gazastreifens intensiviert. In der südlichen Stadt Khan Younis rückten israelische Truppen auf das Europäische Krankenhaus vor und zerstörten die Rückwand des medizinischen Zentrums, wie mehrere Medien berichteten.

Unterdessen teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit, das israelische Militär habe das einzige verbliebene Dialysezentrum im nördlichen Gazastreifen, das Noura al-Kaabi Kidney Dialysis Centre, das zum Indonesischen Krankenhaus in Beit Lahiya gehört, bombardiert.

Nach Angaben des Ministeriums sind seit Beginn des mehr als 19-monatigen Krieges mehr als 40 Prozent der Patienten mit Nierenversagen gestorben, weil sie keinen Zugang zu angemessener Behandlung hatten und die Zentren zerstört wurden.

Der israelische Armeechef Eyal Zamir sagte, die Ausweitung der Bodenoperationen werde so lange fortgesetzt, bis die verbleibenden Geiseln der Hamas freigelassen seien und die Gruppe besiegt sei.

Palästinenser inspizieren die Trümmer der Al-Ansar-Moschee nach einem israelischen Angriff in Deir al-Balah, 2. Juni 2025 AP Photo

Am Sonntag veröffentlichte die Hamas eine Presseerklärung, in der sie ihre Bereitschaft zur sofortigen Aufnahme indirekter Verhandlungen über die Waffenruhe im Gazastreifen erklärte.

Die militante Gruppe erklärte, Ziel der Gespräche sei es, die "humanitäre Katastrophe" im Gazastreifen zu beenden, die Lieferung von Hilfsgütern an die palästinensische Bevölkerung sicherzustellen und einen dauerhaften Waffenstillstand in Verbindung mit dem vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Streifen zu erreichen.

Israel hat noch nicht auf die Erklärung der Hamas reagiert.

Am Montag bekräftigte der britische Premierminister Keir Starmer die dringende Notwendigkeit eines Waffenstillstands, der sofortigen Lieferung von humanitärer Hilfe an die Palästinenser in Gaza und der Freilassung der Geiseln.

"Die Situation im Gazastreifen ist unerträglich und wird von Tag zu Tag schlimmer. Deshalb arbeiten wir mit unseren Verbündeten zusammen", sagte Starmer während einer Reise nach Schottland.

"Wenn wir sagen, dass die Lage unerträglich ist, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es einen Waffenstillstand geben muss. Es muss absolut klar sein, dass die humanitäre Hilfe schnell und in großem Umfang ankommen muss, was im Moment nicht der Fall ist. Das verursacht absolute Zerstörung. Und natürlich müssen wir unsere Arbeit fortsetzen, um die Freilassung der Geiseln zu erreichen, die seit sehr, sehr langer Zeit festgehalten werden."