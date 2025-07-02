Neue Beweise erhärten Verdacht, dass Russland Flug 8243 abgeschossen hat

WERBUNG

Russische Streitkräfte waren an dem Raketenangriff auf den Aserbaidschan-Airlines-Flug 8243 beteiligt, der am 25. Dezember 2024 abstürzte, wie eine neue Tonaufnahme und ein von einer aserbaidschanischen Nachrichtenwebsite am Dienstag veröffentlichter Brief beweisen sollen.

Der aserbaidschanische Nachrichtendienst Minval behauptet, einen "anonymen Brief mit Zeugenaussagen, Audioclips und technischen Details" erhalten zu haben, der auf "technische Mängel in der damals verwendeten Kommunikationsausrüstung" hinweise.

Minval gibt an, der Brief enthalte eine schriftliche Erklärung, "die angeblich von Hauptmann Dmitri Sergejewitsch Paladitschuk, einem russischen Luftverteidigungsoffizier, unterzeichnet wurde. Er habe auf direkten Befehl des russischen Verteidigungsministeriums gehandelt, als er den Raketenangriff anordnete".

Euronews kann die Echtheit der Behauptungen im Bericht der aserbaidschanischen Nachrichtenagentur nicht unabhängig überprüfen.

Der Nachrichtenbericht von Minval vom Dienstag zitierte den Brief, in dem es heißt: "Hauptmann Paladitschuk war vom 24. bis 25. Dezember in der Nähe von Grosny stationiert. Um 05:40 Uhr am Tag des Vorfalls wurde seine Einheit in volle Kampfbereitschaft versetzt".

"Aufgrund des schlechten Mobilfunkempfangs und des Fehlens einer funktionierenden drahtgebundenen Kommunikation stützte sich die Koordinierung in hohem Maße auf instabile mobile Verbindungen", heißt es in dem Schreiben weiter.

"Um 08:11 Uhr wurde ein potenzielles Ziel entdeckt und per Radar verfolgt. Berichten zufolge wurden zwei Raketen auf das Objekt abgefeuert, nachdem Paladichuk per Telefon angewiesen worden war, es zu zerstören - obwohl dichter Nebel die optische Bestätigung behinderte.

In dem Schreiben heißt es: "Die Koordinaten, Geschwindigkeiten und Richtungen des Ziels zum Zeitpunkt der beiden Raketenstarts wurden in der schriftlichen Erklärung detailliert angegeben. Die erste Rakete soll das Ziel verfehlt haben, während die zweite angeblich nahe genug detonierte, dass Splitter das Flugzeug trafen".

Minval behauptete außerdem, dass es "drei Sprachnachrichten" überprüft habe, die die Behauptungen in dem Schreiben bestätigen sollen. Die Stimmen sollen bestätigen, dass operative Befehle gegeben wurden, zwei Raketen abgefeuert wurden und Schrapnelle der Explosion das Flugzeug trafen.

Das Medium Minval hat eine Tonaufnahme veröffentlicht, die angeblich die Sequenz wiedergibt, in der eine Stimme in russischer Sprache militärische Anweisungen gibt und den Abschuss einer Rakete befiehlt, gefolgt von einer scheinbaren Abschusssequenz, in der dieselbe Stimme sagt: "Ziel verfehlt", und den Abschuss einer weiteren Rakete befiehlt.

Am Tag der Tragödie sagten aserbaidschanische Regierungsquellen Euronews, dass eine russische Boden-Luft-Rakete auf Flug 8243 während Drohnenflugaktivitäten über Grosny, dem Zielort des Fluges, abgefeuert wurde. Die gleichen Quellen sagten, dass das Schrapnell die Passagiere und die Kabinenbesatzung traf, als die Rakete mitten im Flug neben dem Flugzeug explodierte und es außer Gefecht setzte.

Das beschädigte Flugzeug durfte auf keinem russischen Flughafen landen, obwohl die Piloten um eine Notlandung gebeten hatten, und wurde angewiesen, über das Kaspische Meer nach Aktau in Kasachstan zu fliegen, wo es beim Versuch einer Notlandung abstürzte und 38 Menschen tötete und 29 verletzte.

In späteren Berichten nach der Tragödie hieß es, Flug 8243 sei durch eine Rakete des russischen Pantsir-S1-Systems abgeschossen worden.

Putin nennt Absturz "tragischen Vorfall", will sich aber nicht entschuldigen

Drei Tage nach dem Absturz erklärte der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew in einer Ansprache an die Nation: "Wir können mit absoluter Klarheit sagen, dass das Flugzeug von Russland abgeschossen wurde (...) Wir sagen nicht, dass es absichtlich geschah, aber es geschah."

Damals, am 29. Dezember, erklärte Alijew, Baku habe im Zusammenhang mit dem Absturz drei Forderungen an Russland gestellt.

"Erstens: Die russische Seite muss sich bei Aserbaidschan entschuldigen. Zweitens: Sie muss ihre Schuld zugeben. Drittens muss sie die Schuldigen bestrafen, sie strafrechtlich zur Verantwortung ziehen und dem aserbaidschanischen Staat sowie den verletzten Passagieren und Besatzungsmitgliedern Entschädigung zahlen", erklärte Alijew.

Alijew stellte fest, dass die erste Forderung "bereits erfüllt" sei, als sich der russische Präsident Wladimir Putin am 28. Dezember bei ihm entschuldigte. Putin nannte den Absturz einen "tragischen Vorfall", ohne jedoch die Verantwortung Moskaus anzuerkennen.

Der Kreml erklärte damals, dass Luftabwehrsysteme in der Nähe von Grosny, wo das Flugzeug zu landen versuchte, feuerten, um ukrainische Drohnenangriffe abzuwehren.

In den Tagen nach der Tragödie behaupteten russische Militärblogger unter Berufung auf öffentlich zugängliche Daten, die besagte Explosion habe sich über dem tschetschenischen Bezirk Naurskij ereignet, in dem zu diesem Zeitpunkt mehrere russische Militäreinheiten stationiert waren, darunter auch solche mit Flugabwehrsystemen.

Die neuen Behauptungen, die das russische Militär mit der Tragödie des Aserbaidschan-Airlines-Fluges 8243 in Verbindung bringen, erscheinen zu einer Zeit, in der die juristischen Maßnahmen zwischen Russland und Aserbaidschan rasch eskalieren und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern einen neuen Tiefpunkt erreichen.