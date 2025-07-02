Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Wasserparks, Strände und Hotels - wird Nordkorea jetzt zum Tourismus-Hotspot für Russen?

Neues Touristen-Resort in Nordkorea eröffnet. Kann Kim Jong-un damit die Wirtschaft ankurbeln? Erste Touristen aus Russland werden erwartet.
Neues Touristen-Resort in Nordkorea eröffnet. Kann Kim Jong-un damit die Wirtschaft ankurbeln? Erste Touristen aus Russland werden erwartet. Copyright  AP Photo
Copyright AP Photo
Von Diana Resnik mit AP
Machthaber Kim Jong-un ist stolz, als er das neue Resort an der Ostküste Nordkoreas eröffnet. Die ersten Besucher aus Russland werden bereits erwartet. Doch kann das die Wirtschaft im Land ankurbeln?

Es ist eine Idylle. Nordkoreaner schwimmen, fahren auf Wasserrutschen und genießen den wunderschönen Sandstrand an der Ostküste im neu eröffneten Strandresort in Wonsan-Kalma. Das berichteten staatliche Medien am Mittwoch. Leitet Nordkorea damit etwa eine neue Ära in der Tourismusindustrie des Landes ein?

Das Resort ist Teil des Plans von Machthaber Kim Jong Un, den Tourismus anzukurbeln. Möglicherweise, um die angeschlagene Wirtschaft seines Landes anzukurbeln. Könnte das Nordkorea aus der Krise helfen?

Die Pläne sind jedenfalls grandios: Das Resort hat die Aussicht, zum größten Tourismuskomplex in Nordkorea zu werden. Die touristische Küstenzone verfügt über Hotels und andere Unterkünfte.

Das Resort kann bis zu 20.000 Menschen beherbergen

Unter den Nordkoreanern scheint das Resort ein voller Erfolg zu sein, wie die Korean Central News Agency (KCNA) berichtet. Das Resort kann rund 20.000 Menschen beherbergen und lockte wohl bereits eine große Anzahl von Einheimischen an. Die Menschen genossen das Schwimmen, Rutschen und andere Attraktionen im Wasserpark.

"Die Herzen der Gäste waren von überwältigenden Emotionen erfüllt, als sie die erstaunlichen neuen Höhen unserer Tourismuskultur spürten," so die KCNA.

Fotos, die von den nordkoreanischen Staatsmedien veröffentlicht wurden, zeigten Kinder, die mit Schläuchen und aufblasbaren Bällen ins Meer tauchten. Andere saßen in bunten Badeanzügen unter rot-weißen Sonnenschirmen.

Kim bezeichnete die Anlage bei der Eröffnungszeremonie in der vergangenen Woche als "stolzen ersten Schritt" zur Verwirklichung der Regierungspolitik zur Entwicklung des Tourismus.

Bisher nur Besucher aus Russland willkommen

Doch eine Hürde wäre zu überwinden: Das Einreiseverbot für ausländische Touristen ist nach wie vor in Kraft. Mit wenigen Ausnahmen.

Seit Februar 2024 nimmt Nordkorea im Zuge der wachsenden militärischen Zusammenarbeit mit Russland russische Touristen auf.

Russische Regierungsunterlagen, die von südkoreanischen Experten eingesehen wurden, zeigen jedoch, dass im vergangenen Jahr etwas mehr als 2.000 Russen, darunter nur etwa 880 Touristen, Nordkorea besucht haben - eine Zahl, die zu gering ist, um den Tourismus in Nordkorea zu beleben.

Die russische Region Primorje, die an Nordkorea grenzt, teilte letzte Woche mit, dass die erste Gruppe russischer Touristen am 7. Juli zu einer achttägigen Reise nach Wonsan-Kalma aufbrechen wird. Mit anschließendem Besuch in Pjöngjang.

Internationale Besucher müssen sich jedoch gedulden. Das Land wird seine Grenzen nicht so bald wieder vollständig öffnen und westliche Touristen aufnehmen, sagen Beobachter.

