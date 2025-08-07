Bei den jüngsten russischen Luftangriffen in der Ukraine wurden in der Nacht zum Donnerstag mindestens sechs Menschen getötet und 35 verletzt.

In der Region Saporischschja wurden vier Zivilisten getötet und mindestens 13 verletzt, sagte Gouverneur Iwan Fjodorow, wo Moskau innerhalb von nur 24 Stunden insgesamt 723 Angriffe auf mindestens 12 bewohnte Gebiete führte.

Bei den Angriffen wurden Wohnhäuser, Versorgungsnetze und Fahrzeuge beschädigt.

In der Region Donezk wurden nach Angaben der regionalen Behörden zwei Zivilisten in Kostiantynivka und Bilokuzmynivka getötet. Weitere sechs Personen wurden im Laufe des Tages verletzt.

Weitere Verletzte wurden aus den Regionen Cherson, Dnipropetrowsk, Charkiw und Sumy gemeldet.

Trump will Russland weitere Zölle auferlegen

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe starteten die russischen Streitkräfte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 112 Angriffsdrohnen vom Typ Shahed, von denen die Luftabwehr 89 abschießen konnte.

Russland hat seine Angriffe auf die Ukraine fortgesetzt, obwohl US-Präsident Donald Trump dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Frist bis Freitag gesetzt hat, um einem Waffenstillstandsabkommen zuzustimmen, ansonsten drohen eine Reihe von umfassenden zusätzlichen Zöllen.

Am Mittwoch schien Trump seine Drohungen in die Tat umzusetzen, indem er eine Durchführungsverordnung erließ, die Indien mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von 25 % für seine Käufe von russischem Öl belegt.

Laut einer Erklärung des Weißen Hauses wird damit "ein Verfahren für die mögliche Einführung ähnlicher Zölle auf andere Länder eingeführt, die direkt oder indirekt Öl aus der Russischen Föderation importieren".

Trump hat bekräftigt, dass Moskau weitere Maßnahmen ergreifen würde, wenn es seine Angriffe auf die Ukraine fortsetzt. Am Sonntag sagte er jedoch vor Reportern: "Es wird Sanktionen geben, aber sie scheinen ziemlich gut darin zu sein, Sanktionen zu vermeiden."

Im Vorfeld möglicher Dreiergespräche, die Trump am Mittwoch ankündigte, als der US-Präsident die europäischen Staats- und Regierungschefs von seinen Plänen unterrichtete, sich mit seinen russischen und ukrainischen Amtskollegen zu treffen, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass die Prioritäten Kyjiws "absolut klar" seien.

"Die Ukraine hat nie einen Krieg gewollt und wird so produktiv wie möglich auf den Frieden hinarbeiten. Die Hauptsache ist, dass Russland, das diesen Krieg begonnen hat, echte Schritte unternimmt, um seine Aggression zu beenden", so Selenskyj.