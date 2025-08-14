Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Was Trump Russland anbietet, um Putin in Alaska vom Ende des Krieges in der Ukraine zu überzeugen

Präsident Donald Trump, links, und der russische Präsident Wladimir Putin geben sich zu Beginn eines Treffens im Präsidentenpalast in Helsinki, Finnland, am 16. Juli 2018 die Hand.
Präsident Donald Trump, links, und der russische Präsident Wladimir Putin geben sich zu Beginn eines Treffens im Präsidentenpalast in Helsinki, Finnland, am 16. Juli 2018 die Hand. Copyright  AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Copyright AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Von Euronews
Einem Bericht des britischen TELEGRAPH zufolge könnte US-Präsident Donald Trump wirtschaftliche Zugeständnisse an Moskau machen, um den russischen Staatschef Putin zu einem Waffenstillstand in der Ukraine zu bringen.

Vor dem Treffen von Donald Trump mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Alaska wird berichtet, der US-Präsident könnte wirtschaftliche Zugeständnisse an Russland machen - als Gegenleistung für ein Ende des Krieges in der Ukraine. Zum Beispiel eine Aufhebung einiger Sanktionen - wie im Bereich der Luftfahrtindustrie.

"Minerals for peace"

Der britische TELEGRAPH berichtet mit dem Schlagwort "minerals for peace", dass Trump den Zugang zu den natürlichen Ressourcen in Alaska sowie zu den Seltenen Erden der Ukraine anbieten könnte.

Die USA haben bereits im vergangenen Mai ein Abkommen mit der Ukraine über Seltene Erden unterzeichnet.

Nach Angaben der Kyiv School of Economics verfügt die Ukraine über ein Drittel der europäischen und 3 % der weltweiten Lithiumreserven.

Zwei der größten ukrainischen Lithiumvorkommen liegen auf russisch kontrolliertem Gebiet, und Putin erhebt Anspruch auf die dort gewonnenen wertvollen Mineralien.

US-Finanzminister Scott Bessent und andere hochrangige US-Regierungsbeamte arbeiten Berichten zufolge eng mit Trump zusammen, um die Vorschläge vor dem Gipfel auszuarbeiten.

Menschen in der Ukraine sind skeptisch

In der Ukraine äußerten sich viele Menschen am Mittwoch skeptisch, dass das geplante Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine beenden wird.

Trump hat "sehr ernste Konsequenzen" angedroht, falls Putin auf dem Gipfel, der am Freitag in Alaska stattfinden soll, nicht zustimmt, seinen Krieg in der Ukraine zu beenden. Er sagte jedoch nicht, wie diese Konsequenzen aussehen könnten.

"Meiner Meinung nach wird sich in den kommenden Tagen nichts ändern", sagte eine Bewohnerin der ukrainischen Hauptstadt. "Wir haben schon oft erlebt, wie Verhandlungen verschoben wurden, gescheitert sind und dann etwas ganz anderes passiert ist."

Oleksandra Kozlova, eine 39-jährige Abteilungsleiterin einer Digitalagentur, teilt diese Meinung: "Die Menschen haben die Hoffnung verloren. Ich persönlich glaube nicht, dass diese Runde entscheidend sein wird".

Menschen in Moskau hoffen auf Frieden

In Moskau herrscht mehr Hoffnung. "Dieser (Konflikt mit der Ukraine) muss eines Tages enden, deshalb hoffe ich, dass eine Art Kompromiss gefunden werden kann", erklärte ein Einwohner der russischen Hauptstadt.

"Es ist eine große Sache, dass der erste Schritt bereits getan wurde. Es wird auf jeden Fall ein Vorteil sein", meinte ein anderer Moskauer.

Widersprüchliche Ankündigungen

Trump beriet sich am Mittwoch in der der von Kanzler Friedrich Merz initiierten Videoschalte mit europäischen Staats- und Regierungschefs. Der US-Präsident versicherte, er werde sich vorrangig um einen Waffenstillstand in der Ukraine bemühen, wenn er am Freitag mit Putin in Anchorage spricht.

Bevor Trump das Treffen mit Putin ankündigte, hatten seine Bemühungen, Russland zur Einstellung der Kämpfe zu bewegen, keine Fortschritte gebracht.

Russlands Armee dringt langsam immer tiefer in die Ukraine vor, was hohe Verluste und Kosten verursacht. Russland und die Ukraine liegen in Bezug auf ihre Bedingungen für ein Ende des Krieges weit auseinander.

Moskau hat Bedingungen für einen Waffenstillstand gestellt, die für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj nicht in Frage kommen. So fordert Russland etwa den Rückzug der ukrainischen Truppen aus den vier Regionen, die Moskau 2022 illegal annektiert hat, die Einstellung der Mobilisierungsbemühungen der Ukraine oder das Einfrieren westlicher Waffenlieferungen.

Für einen umfassenderen Frieden verlangt Putin von Kyjiw die Abtretung der annektierten Regionen, auch wenn Russland sie nicht vollständig kontrolliert, sowie der Krim. Putin verlangt von der Ukraine auch den Verzicht auf einen NATO-Beitritt, die Begrenzung des Umfangs seiner Streitkräfte und die Anerkennung des Russischen als offizielle Sprache neben dem Ukrainischen.

Selenskyj besteht darauf, dass alle Friedensvereinbarungen robuste Sicherheitsgarantien für die Ukraine beinhalten müssen, um das Land vor künftigen russischen Angriffen zu schützen.

