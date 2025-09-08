WERBUNG

Laut US-Präsident Donald Trump werden europäische Staats- und Regierungschefs zeitnah in die USA reisen, um über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu sprechen. Das kündigte er am Sonntag vor der Presse an.

"Bestimmte europäische Staats- und Regierungschefs kommen am Montag oder Dienstag in unser Land, einzeln", sagte Trump, ohne näher zu erläutern, wer genau die Reise über den Atlantik antreten wird.

Trump kündigt erneut Gespräch mit Putin an

Außerdem kündigte der US-Präsident an, er werde "bald" mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen und deutete an, dass seine Regierung bereit sei, eine "zweite Phase" von Sanktionen gegen den Kreml einzuleiten.

In der Nacht auf Sonntag hatte Russland den bisher größten Luftangriff auf die Ukraine seit Kriegsbeginn gestartet. Mindestens vier Menschen wurden dabei getötet, in der Hauptstadt Kyjiw wurde ein wichtiges Regierungsgebäude in Brand gesetzt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff vom Sonntag in aller Deutlichkeit. Er sagte, Beileidsbekundungen von Staats- und Regierungschefs und Institutionen müssten durch "starke Taten" untermauert werden.

Rauch steigt von einem Feuer im Gebäude des Ministerkabinetts nach einem russischen Angriff in Kyjiw am Sonntag auf. AP/Ukrainian Emergency Service via AP

"Sanktionen gegen Russland und Personen mit Verbindungen zu Russland, harte Zölle und andere Handelsbeschränkungen mit Russland. Ihre Verluste müssen spürbar sein. Das ist es, was wirklich überzeugend ist", forderte Selenskyj auf X.

USA ist bereit, "Druck auf Russland zu erhöhen"

Am Sonntag deutete Finanzminister Scott Bessent an, dass die USA bereit wären, mit europäischen Ländern zusammenzuarbeiten, um weitere Sanktionen gegen Länder zu verhängen, die russisches Öl kaufen. Man wolle so die russische Wirtschaft zum Zusammenbruch bringen.

"Wir sind bereit, den Druck auf Russland zu erhöhen, aber unsere europäischen Partner müssen uns dabei folgen", sagte Bessent in der NBC-Nachrichtensendung "Meet the Press".

"Wir befinden uns jetzt in einem Wettlauf zwischen der Frage, wie lange das ukrainische Militär standhalten kann und wie lange die russische Wirtschaft standhalten kann", fügte Bessent hinzu. "Wenn die USA und die EU eingreifen, weitere Sanktionen verhängen und Sekundärzölle auf die Länder erheben, die russisches Öl kaufen, wird die russische Wirtschaft völlig zusammenbrechen."

Die EU hat ihre Käufe von russischem Öl und Gas seit dem Beginn des russischen Krieges in der Ukraine im Februar 2022 bereits reduziert. Im Juni legte die Europäische Union für den Austritt aus der gesamten russischen Energie eine Frist bis 2027 fest.