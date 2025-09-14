WERBUNG

Israelische Soldaten haben am Samstag das Haus von Basel Adra, einem der Regisseure des mit dem Oscar ausgezeichneten Films No Other Land, im Westjordanland durchsucht, so die eigenen Aussagen des palästinensische Filmemachers.

Adra sagte, die Soldaten hätten seine Frau Suha nach seinem Aufenthaltsort gefragt und dann ihr Telefon durchsucht. Er fügte hinzu, dass ihre neun Monate alte Tochter zum Zeitpunkt der Razzia zu Hause war.

Zuvor hatten israelische Siedler am Samstag sein Dorf angegriffen und dabei zwei von Adras Brüdern und einen Cousin verletzt, so der Regisseur gegenüber der Nachrichtenagentur The Associated Press (AP). Adra hatte seine Familienmitglieder ins Krankenhaus begleitet, wo er erfuhr, dass israelische Soldaten sein Haus gestürmt hatten.

No Other Land, eine palästinensisch-israelische Gemeinschaftsproduktion unter der Regie von Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham und Rachel Szor, schildert den Kampf der Bewohner gegen die Zerstörung des israelischen Militärs in Masafer Yatta im besetzten Westjordanland und die schrittweise Vertreibung der Gemeinde.

Adra hat seine Karriere als Journalist und Filmemacher der Chronik der Siedlergewalt in Masafer Yatta gewidmet. Er beschrieb das Ereignis vom Samstag als "entsetzlich".

"Selbst wenn man nur die Siedler filmt, kommt die Armee und jagt einen, durchsucht das Haus", sagte er. "Das ganze System ist darauf ausgelegt, uns anzugreifen, uns in Angst und Schrecken zu versetzen."

"Was heute in seinem Dorf geschah, haben wir immer wieder erlebt: Die israelischen Siedler greifen ein palästinensisches Dorf brutal an, und später kommt die Armee und greift die Palästinenser an", sagte Co-Direktor Yuval Abraham.

Basel Adra betrachtet das beschädigte Auto des palästinensischen Co-Direktors Hamdan Ballal, der von israelischen Siedlern angegriffen wurde, in Masafer Yatta, Dienstag, 25. März 2025. AP Photo/Leo Correa

Das Westjordanland, Ostjerusalem und der Gazastreifen stehen seit 1967, nach dem sogenannten Sechstagekrieg, unter israelischer Militärbesetzung. Seitdem hat Israel weit über 100 Siedlungen gebaut, in denen mehr als 500.000 israelische Siedler leben.

Die Palästinenser wollen, dass alle drei Gebiete Teil eines unabhängigen palästinensischen Staates sind und betrachten die fortgesetzte Ausdehnung der israelischen Siedlungen als ein großes Hindernis für eine Zweistaatenlösung. Derzeit leben rund drei Millionen Palästinenser im besetzten Westjordanland unter einer scheinbar unbefristeten israelischen Militärregierung, wobei nur begrenzte Teile des Gebiets von der Palästinensischen Behörde (PA) verwaltet werden.

Letzte Woche unterzeichnete der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ein Abkommen, um einen illegalen Expansionsplan im besetzten Westjordanland voranzutreiben, der das Land durchschneidet, von dem sich die Palästinenser erhoffen, dass es die Grundlage für einen zukünftigen Staat bilden würde.

"Es wird keinen palästinensischen Staat geben", sagte Netanjahu am Donnerstag bei einem Besuch in der Siedlung Maale Adumim im Westjordanland.

Die israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete ist nach internationalem Recht illegal. Im vergangenen Jahr erklärte der Internationale Gerichtshof in einem Grundsatzurteil, dass Israel die Siedlungstätigkeit im Westjordanland und in Ostjerusalem einstellen und die Besetzung dieser Gebiete sowie des Gazastreifens so bald wie möglich beenden müsse.

Masafer Yatta

In den 1980er Jahren erklärte das israelische Militär Adras Heimatstadt Masafer Yatta zu einem Übungsgebiet mit scharfer Munition und ordnete die Vertreibung der Einwohner an, von denen die meisten arabische Beduinen waren. Trotzdem blieben etwa 1.000 Einwohner, aber israelische Soldaten dringen regelmäßig in das Gebiet ein, um Häuser, Zelte, Wassertanks und Olivenhaine zu zerstören.

Seit Beginn des israelischen Krieges im Gazastreifen, der nach dem Angriff militanter Hamas-Kämpfer auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 begann, hat Israel bei groß angelegten Militäroperationen Hunderte von Palästinensern im Westjordanland getötet, und die Übergriffe israelischer Siedler auf Palästinenser haben zugenommen. Auch die Zahl der palästinensischen Angriffe auf Israelis hat zugenommen.