Sportler aus Russland und Belarus werden wieder an paralympischen Wettbewerben teilnehmen, samt Flaggen und Hymnen.

Die Generalversammlung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) hat das vollständige Mitgliedschaft des Paralympischen Komitees von Russland im Internationalen Paralympischen Komitee bei einer Abstimmung in Südkorea am 27. September wiederhergestellt.

Belarus und Russland „stellen nun ihre vollen Mitgliedsrechte und -privilegien im IPC gemäß der Satzung des IPC wieder her. Das IPC wird mit den beiden betroffenen Mitgliedern zusammenarbeiten, um praktische Maßnahmen dafür innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens zu implementieren“, heißt es in einer offiziellen Erklärung.

Nach dem umfassenden Einmarsch Russlands in die Ukraine Anfang 2022 entschied das Internationale Olympische Komitee (IOC), dass Russland gegen die 1993 verabschiedete UN-Resolution zum Olympischen Waffenstillstand verstoßen hat.

IOC und IPC verboten damals russischen Sportlern die Teilnahme an Wettbewerben unter der russischen Flagge und erlaubten später den neutralen Status für Einzelpersonen.

Die Pressestelle des Paralympischen Komitees von Russland teilte mit, dass die Organisation „alle Anstrengungen unternehmen wird, damit die Athleten bei den nächsten internationalen Wettbewerben, die unter der Schirmherrschaft des IPC stattfinden, mit Hymne und Flagge sowie in der Ausrüstung des russischen Teams auftreten“.

Der Kreml nutzt Sport als politisches Werkzeug und Propagandainstrument

Im April veröffentlichte das ukrainische Außenministerium am Internationalen Tag des Sports für Entwicklung und Frieden (International Day of Sport for Development and Peace) Statistiken über Opfer und Zerstörungen im ukrainischen Sport aufgrund der russischen Militäraggression.

Bis März 2025 wurden etwa 600 ukrainische Athleten und Trainer getötet, mehr als 20 befinden sich in russischer Gefangenschaft. 725 Sportstätten wurden durch russische Angriffe beschädigt oder zerstört, darunter 17 Trainingsbasen für die Olympischen, Paralympischen und Deaflympischen Spiele.

Aufgrund des andauernden Krieges befinden sich viele ukrainische Sportler an der Front. Die Sportinfrastruktur des Landes wird regelmäßig von russischen Kräften getroffen. So wurde am 26. September bei einem massiven russischen Luftangriff auf das Zentrum von Cherson die Turnhalle der Schule für Körperkultur zerstört, in der europäische Meister und olympische Medaillengewinner trainierten.

Das ukrainische Außenministerium weist darauf hin, dass zehn der 15 russischen Sportler, die unter neutraler Flagge bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris antraten, entweder öffentlich den Krieg unterstützten oder mit dem Militär verbunden waren.

„Der russische Sport ist nicht vom Staat getrennt – er ist eines der Werkzeuge, die zur Rechtfertigung und Förderung der Aggression verwendet werden. Diejenigen, die der Meinung sind, dass Sport unpolitisch sein sollte, müssen auch anerkennen, dass Russland Sport als politisches Werkzeug nutzt“, heißt es in Kyjiw.