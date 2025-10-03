Manchester: Drei Festnahmen nach Terrorangriff auf Synagoge

WERBUNG

Die britischen Behörden haben drei Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, an dem Anschlag beteiligt gewesen zu sein, bei dem am Donnerstagmorgen zwei Menschen vor der Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue in Manchester getötet wurden.

Der Angriff ereignete sich, als sich Gläubige dort zum höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur versammelt hatten.

Jihad Al-Shamie, 35, ein britischer Staatsbürger syrischer Abstammung, der als Angreifer genannt wurde, wurde von der Polizei noch am Tatort erschossen.

Am Freitag teilte die Polizei mit, dass es sich bei den beiden Opfern um Adrian Daulby, 53, und Melvin Cravitz, 66, handelte. Sie waren beide jüdische Männer, die im Manchester-Vorort Crumpsall lebten.

Drei weitere Personen wurden bei dem von den britischen Behörden mittlerweile als terroristisch eingestuften Anschlag "schwer verletzt".

In einer Erklärung vom Donnerstag bestätigte die Anti-Terror-Polizei, dass zwei Männer in den 30ern und eine Frau in den 60ern wegen des Verdachts der Begehung, Vorbereitung und Anstiftung zu terroristischen Handlungen festgenommen worden seien.

Die britische Innenministerin Shabana Mahmood erklärte, dass Al-Shamie, der als kleines Kind ins Land kam und 2006 die Staatsbürgerschaft erhielt, weder der Polizei noch dem britischen Terrorismusbekämpfungsprogramm Prevent bekannt war.

Der Angreifer fuhr mit einem Fahrzeug auf Passanten zu, bevor er begann, auf Menschen einzustechen. Ein verdächtiger Gegenstand, den er bei sich trug, wurde später als ungefährlich eingestuft.

Oberrabbiner Ephraim Mirvis, das Oberhaupt des orthodoxen Judentums im Vereinigten Königreich, reagierte auf die Tragödie mit den Worten, sie sei die Folge einer "unerbittlichen Welle des Judenhasses" auf den Straßen und im Internet.

"Dies ist der Tag, von dem wir hofften, dass wir ihn nie erleben würden, von dem wir aber tief im Inneren wussten, dass er kommen würde", schrieb er in den sozialen Medien.

Der britische Premierminister Keir Starmer verurteilte den "abscheulichen" Angreifer, der "Juden angegriffen hat, weil sie Juden sind".

In einer Ansprache an die jüdische Gemeinde Großbritanniens versprach der Regierungschef des Landes, "alles in meiner Macht Stehende zu tun, um Ihnen die Sicherheit zu garantieren, die Sie verdient haben".

Er fügte hinzu, dass das Land zusammenkommen werde, "um unsere Arme um Ihre Gemeinschaft zu legen und Ihnen zu zeigen, dass Großbritannien ein Ort ist, an dem Sie und Ihre Familie sicher und geborgen sind und dazugehören".

Seit dem von der Hamas geführten Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 und der darauf folgenden israelischen Offensive im Gazastreifen ist die Zahl der gemeldeten antisemitischen Vorfälle im Vereinigten Königreich sprunghaft angestiegen: Von Januar bis Juni wurden mehr als 1.500 Vorfälle gemeldet, die zweithöchste Zahl in einem Halbjahr.