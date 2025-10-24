Selenskyj fordert Ausweitung der US-Sanktionen gegen Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die USA am Freitag aufgefordert, die Sanktionen gegen zwei russische Ölfirmen auf den gesamten Sektor auszuweiten. Außerdem rief er zur Anschaffung von Raketen mittlerer Reichweite auf, um gegen Russland zurückschlagen zu können.

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Selenskyj hielt sich zu Gesprächen mit zwei Dutzend europäischen Staats- und Regierungschefs in London auf, die militärische Unterstützung zugesagt haben, um sein Land vor künftigen russischen Angriffen zu schützen, sollte ein Waffenstillstand den mehr als dreijährigen Krieg beenden.

Ziel des Treffens, zu dem der britische Premierminister Keir Starmer eingeladen hatte, war es, den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen und damit die jüngsten Maßnahmen zu verstärken, zu denen auch eine neue Runde von Sanktionen der EU und der USA gegen Russlands lebenswichtige Öl- und Gasexporteinnahmen gehört.

Bei den Gesprächen ging es auch darum, wie das ukrainische Stromnetz vor den fast täglichen Drohnen- und Raketenangriffen Russlands im nahenden Winter geschützt werden kann, wie die ukrainische Luftabwehr verbessert werden kann und wie Kyjiw mit Raketen mit größerer Reichweite ausgestattet werden kann, die tief in russisches Gebiet vordringen können.

Mette Frederiksen, Wolodymyr Selenskyj, Keir Starmer, Mark Rutte und Dick Schoof sprechen zu den Medien in London, 24. Oktober 2025. AP Photo

Selenskyj forderte die USA auf, Tomahawk-Raketen zu entsenden; ein Gedanke, mit dem US-Präsident Donald Trump zwar bereits geliebäugelt, ihn aber bisher ausgeschlagen hat.

Der ukrainische Präsident bezeichnete Trumps Entscheidung von dieser Woche, Ölsanktionen zu verhängen, als "einen großen Schritt" und sagte, "wir müssen nicht nur Druck auf Rosneft und Lukoil ausüben, sondern auf alle russischen Ölfirmen".

"Außerdem führen wir unsere eigene Druckkampagne mit Drohnen und Raketen durch, die speziell auf den russischen Ölsektor abzielen", erklärte er weiter im Rahmen einer Pressekonferenz im Außenministerium in London.

Putin hat sich bisher gegen Versuche gewehrt, ihn an den Verhandlungstisch mit Selenskyj zu drängen. Der russische Präsident argumentiert, die Motive für Russlands Krieg in der Ukraine seien legitim.

Bisher ist es Russland immer wieder gelungen, Schlupflöcher zu finden, um die Auswirkungen der westlichen Sanktionen zu umgehen.

Die Weigerung Putins, bedeutungsvolle Friedensgespräche mit der Ukraine zu führen, sorgt bei den westlichen Verbündeten Kyjiws für Verärgerung.

"Er hat wieder einmal die Möglichkeit zu Gesprächen abgelehnt und stattdessen lächerliche Forderungen nach ukrainischem Land gestellt, das er sich nicht mit Gewalt nehmen konnte und auch nicht genommen hat", sagte Starmer auf einer Pressekonferenz mit Selenskyj und mehreren anderen europäischen Politikern.

"Das ist natürlich ein absolutes No-Go", so Starmer.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte, Putins Ziele blieben unverändert, aber ihm gingen "das Geld, die Truppen und die Ideen aus".

Der britische Premierminister Keir Starmer in London, 24. Oktober 2025. AP Photo

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof nahmen am Freitag ebenfalls persönlich an der Sitzung der "Koalition der Willigen" teil. Etwa 20 weitere Staats- und Regierungschefs schalteten sich per Videoverbindung dazu.

Aufbau einer "Rückversicherungstruppe"

Die westlichen Verbündeten der Ukraine müssen einige wichtige Fragen zur künftigen Rolle klären, die sie in Europas größtem Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg spielen werden.

Zu den Unwägbarkeiten gehören die Fragen, wie sie die vom Krieg verwüstete Ukraine finanziell unterstützen können, welche Sicherheitsgarantien sie für die Zeit nach dem Krieg geben können und wie die Verpflichtungen Washingtons für künftige Sicherheitsvereinbarungen aussehen könnten.

Die Londoner Tagung hatte zum Ziel, die Idee einer potenziellen zukünftigen "Rückversicherungstruppe" weiterzuentwickeln, auch wenn ein Friedensabkommen im Moment noch in weiter Ferne zu liegen scheint.

Auf einem Bildschirm sind die Teilnehmer zu sehen, die per Videolink zugeschaltet waren. AP Photo

Offiziellen Angaben zufolge wird die Truppe wahrscheinlich aus Luft- und Seestreitkräften bestehen und nicht aus westlichen Truppen, die in der Ukraine stationiert werden.

Der britische Verteidigungsminister John Healey sagte, es handele sich um "eine Truppe zur Sicherung des Luftraums, zur Sicherung der Meere und zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte bei der Verteidigung ihres Landes".

Bisher sind keine Anzeichen eines Abklingens zu beobachten, da der Zermürbungskrieg an der Front Tausende von Soldaten auf beiden Seiten tötet, während Drohnen- und Raketenangriffe Schäden in den hinteren Gebieten verursachen.

Russland hat nach eigenen Angaben ukrainische Dörfer eingenommen

Unterdessen erklärte das russische Verteidigungsministerium am Freitag, seine Streitkräfte hätten in der vergangenen Woche zehn ukrainische Dörfer erobert.

Die kleinen Eroberungen sind Teil der langsamen, aber stetigen Bemühungen Russlands, die verbleibenden ukrainischen Hochburgen in der Region Donezk sowohl von Norden als auch von Süden her einzunehmen und sich eine Ausgangsbasis für ein weiteres Vordringen nach Westen in die Region Dnipropetrowsk zu schaffen.

Das Verteidigungsministerium teilte außerdem mit, dass seine Streitkräfte in der Nacht 111 ukrainische Drohnen über mehreren Regionen abgeschossen hätten, wobei Trümmerteile Schäden an Häusern und Infrastruktur verursacht hätten.

Eine Frau fotografiert die Schäden an einem Friseursalon nach einem russischen Angriff in Kyjiw, 23. Oktober 2025. AP Photo

Eine Drohne traf ein Wohnhaus in Krasnogorsk am nordwestlichen Rand Moskaus und verletzte fünf Menschen, darunter ein Kind, wie der Gouverneur der Region Andrej Worobjow mitteilte.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtete, dass die Luftabwehr drei Drohnen auf dem Weg in die Stadt abgeschossen habe, so dass der Flugverkehr auf zwei Moskauer Flughäfen eingestellt werden musste.

Unterdessen erklärten die ukrainischen Behörden, russische Artillerie habe am Freitag einen Wohnblock in der südöstlichen Stadt Cherson getroffen, wobei zwei Menschen getötet und 22 weitere verletzt wurden, darunter ein 16-Jähriger.

Russische Flugzeuge warfen außerdem mindestens fünf schwere Gleitbomben auf die nordöstliche Stadt Charkiw, wobei sechs Menschen verletzt und Häuser beschädigt wurden, wie der Bürgermeister von Charkiw Ihor Terechow erklärte.

Blick auf die Wohnung in dem von einer ukrainischen Drohne getroffenen mehrstöckigen Wohnhaus in Krasnogorsk, 24. Oktober 2025. AP Photo

Zum ersten Mal hat Russland am Freitag Gleitbomben auf die südukrainische Region Odessa abgefeuert. Oleh Kiper, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Odessa, sprach von einer "neuen, ernsthaften Bedrohung" in diesem Gebiet.

Gleitbomben sind wesentlich billiger als Raketen und haben eine höhere Nutzlast.

Die ukrainische Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia kündigte Zugverspätungen und Streckenänderungen in drei Regionen an, die durch "massiven Beschuss" verursacht worden seien, der die Infrastruktur beschädigt habe, die die russischen Streitkräfte in den letzten Monaten ins Visier genommen haben.