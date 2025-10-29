Polnische MiG-29 Kampfjets fangen Russen-Aufklärer über der Ostsee ab

Ein Paar MiG-29-Kampfflugzeuge der polnischen Luftwaffe hat erfolgreich ein russisches Flugzeug abgefangen, das über der Ostsee flog.

Wie das Operative Kommando der Streitkräfte mitteilte, handelte es sich um eine Maschine vom Typ Il-20, die einen Aufklärungsflug im internationalen Luftraum durchführte.

Das russische Flugzeug hat den polnischen Luftraum nicht verletzt. Es verfügte jedoch nicht über einen komplexen Flugplan, und der Transponder, mit dem es seine Position und Route verfolgen konnte, war absichtlich ausgeschaltet.

"Dank der hohen Gefechtsbereitschaft, der Professionalität der Piloten und des effizienten Funktionierens des Luftabwehrsystems konnten die Operationen schnell, effektiv und sicher durchgeführt werden. - betonte das Einsatzführungskommando in dem Kommuniqué.

Das Kommando wies darauf hin, dass die polnischen Streitkräfte in ständiger Bereitschaft bleiben, um auf jegliche Bedrohung zu reagieren und die Souveränität des polnischen Luftraums zu schützen.

Die Il-20 ist ein sowjetisches Aufklärungsflugzeug, das für Aufklärungs- und elektronische Abhöraufgaben eingesetzt wird.

Seit der großangelegten Invasion Russlands in die Ukraine provoziert die russische Luftfahrt regelmäßig NATO-Länder.

Russische Flugzeuge haben häufig ihre Transponder ausgeschaltet, und die Piloten führen riskante Manöver in der Nähe von verbündeten Flugzeugen durch oder verletzen kurzzeitig den Luftraum anderer Länder.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Im Juni wurden zwei russische Flugzeuge von britischen Eurofighter Typhoon-Kampfflugzeugen abgefangen. Ende April wiederum verletzte ein russischer Militärhubschrauber den Luftraum über polnischen Hoheitsgewässern in der Ostsee.

"Die Art des Vorfalls deutet darauf hin, dass Russland die Bereitschaft unserer Luftabwehrsysteme testet". - schätzten Militärbeamte zu diesem Zeitpunkt ein.

Der Luftraum der baltischen Staaten wird weitaus häufiger verletzt. Erst gestern ging die Nachricht durch die Medien, dass am 17. Oktober zwei unbekannte Drohnen in der Nähe eines estnischen Militärstützpunktes flogen. Eine von ihnen wurde abgeschossen.

Estnische Militärs geben nicht bekannt, um welches Objekt es sich handelte und warum der Vorfall nicht früher gemeldet wurde.

Ein weiterer, wesentlich schwerwiegenderer Zwischenfall am estnischen Himmel ereignete sich am 19. September. Drei russische MiG-31-Kampfjets drangen 12 Minuten lang in den Luftraum des Landes ein.

Nach diesem Vorfall beschlossen die Behörden in Tallinn, Artikel 4 der NATO zu aktivieren, der es den Mitgliedstaaten des Bündnisses ermöglicht, im Falle einer Bedrohung ihrer territorialen Integrität gemeinsam zu beraten.

Die polnischen Luftstreitkräfte sind im Rahmen der NATO-Luftpolizeimission zum Schutz des Luftraums der Bündnisstaaten im Kampfeinsatz.