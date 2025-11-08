Trotz Sanktionen: Trump erlaubt Ungarn weiter russische Energieimporte

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán erklärte, sein Land habe nach einem Treffen mit Präsident Donald Trump am Freitag im Weißen Haus eine Ausnahme von den US-Sanktionen gegen russische Energieunternehmen erhalten.

Trump gewährte Budapest eine Erlaubnis, durch die weiterhin russisches Öl und Gas nach Ungarn fließen wird.

Orbán, ein langjähriger Verbündeter Trumps, war nach Washington gereist, um den US-Präsidenten davon zu überzeugen, dem Binnenland Ungarn zu erlauben, weiterhin russisches Öl und Gas zu importieren, ohne von den Sanktionen betroffen zu sein, die Trumps Regierung gegen russische Energie verhängt hat.

Ein Beamter des Weißen Hauses, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, weil er nicht befugt war, öffentlich zu sprechen, sagte, dass Ungarn eine Ausnahme für ein Jahr erhalten werde, um dem Land die Möglichkeit zu geben, alternative Energiepläne zu entwickeln.

Ungarn stand auch unter starkem Druck seitens der Europäischen Union, seine Abhängigkeit von russischer Energie zu beenden, die ihre Öl- und Gasimporte aus dem Kreml größtenteils stark reduziert oder eingestellt hat.

Der populistische ungarische Premierminister bezeichnete den Zugang zu russischer Energie als "lebenswichtig" für sein Binnenland und sagte, er wolle mit Trump über die "Konsequenzen für das ungarische Volk" sprechen, falls die Sanktionen in Kraft treten.

Während eines Pressegesprächs mit ungarischen Medien im Anschluss an seine Gespräche mit Trump sagte Orbán, Ungarn sei "eine vollständige Befreiung von den Sanktionen" gewährt worden, die russisches Gas, das über die TurkStream-Pipeline nach Ungarn geliefert wird, und Öl aus der Druschba-Pipeline betreffen.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban spricht während eines Treffens mit Präsident Donald Trump, rechts, im Kabinettssaal des Weißen Hauses, Freitag, 7. November 2025, in Washington Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"Wir haben den Präsidenten gebeten, die Sanktionen aufzuheben", sagte Orbán. "Wir haben zugestimmt, und der Präsident hat entschieden, und er hat gesagt, dass die Sanktionen nicht auf diese beiden Pipelines angewendet werden."

Ungarn hat sich im Gegenzug bereit erklärt, im Rahmen der Gespräche verflüssigtes Erdgas (LNG) aus den USA zu kaufen, so das US-Außenministerium in einem Informationsblatt, in dem es heißt, dass die Verträge voraussichtlich einen Wert von etwa 600 Millionen Dollar (518,6 Millionen Euro) haben werden.

Die beiden Länder haben auch vereinbart, im Bereich der Kernenergie zusammenzuarbeiten, einschließlich kleiner modularer Reaktoren. Budapest wird außerdem Kernbrennstoff von der US-amerikanischen Westinghouse Electric Company kaufen, so Orbán.

Dieser Brennstoff wird für den Betrieb des ungarischen Kernkraftwerks Paks verwendet, das bisher von russischem Kernbrennstoff abhängig war, obwohl ungarische Beamte zuvor betont hatten, dass Budapest auch weiterhin russischen Kernbrennstoff kaufen werde.

Vor Orbáns Ankunft am Donnerstag brachte eine parteiübergreifende Gruppe von US-Senatoren eine Resolution ein, in der Ungarn aufgefordert wird, seine Abhängigkeit von russischer Energie zu beenden.

Die Resolution wurde von 10 Senatoren mitunterzeichnet, darunter die Republikaner Mitch McConnell aus Kentucky, Thom Tillis aus North Carolina und Chuck Grassley aus Iowa sowie die Demokraten Jeanne Shaheen aus New Hampshire und Chris Coons aus Delaware.

In der Entschließung wird die Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass Ungarn keine Anzeichen für eine Verringerung der Abhängigkeit von russischer Energie erkennen lässt, und Budapest wird aufgefordert, sich an den Plan der Europäischen Union zu halten, bis Ende 2027 alle Energieimporte aus Moskau in die Union einzustellen.