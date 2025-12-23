Video. Venezuela: Regierungsanhänger organisieren Motorrad-Protest in Caracas gegen US-Einmischung

Ein Motorradkorso von Regierungsanhängern fuhr am Montag durch die Straßen von Caracas. Dabei debattierte die Nationalversammlung über einen Gesetzentwurf gegen Piraterie.
Einige Demonstrierende trugen Piratenkostüme und hielten Plakate. Sie setzten ein symbolisches Zeichen. Zugleich berieten Abgeordnete über Gesetzgebung zur freien Schifffahrt und zum Handel.
Die Kundgebung fiel mit der Ankunft hochrangiger Regierungsvertreter am Gebäude der Nationalversammlung zusammen.
Den Gesetzentwurf hat das Parlament in erster Lesung gebilligt. Als Nächstes steht eine zweite Debatte an, bevor er möglicherweise Gesetz wird. Vor dem Plenarsaal gingen die öffentlichen Kundgebungen weiter.