In einem ausführlichen Bericht befasste sich die saudische Publikation Al-Muhajr mit dem rätselhaften Leben und Tod von Luna al‑Shibl, einer ehemaligen Nachrichtenmoderatorin von Al Jazeera und späteren Medienberaterin von Bashar al-Assad, dem ehemaligen syrischen Machthaber.

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Dem Bericht zufolge trat Luna al‑Shibl, die Mitglied der Jugendorganisation der regierenden syrischen Baath-Partei, gewesen war, nach ihrem Abschluss in Französisch an der Universität von Damaskus im August 2003 als Nachrichtenmoderatorin bei Al-Jazeera ein.

Es gibt widersprüchliche Berichte darüber, wie er Baschar al-Assad kennenlernte.

Einige sagen, es sei durch einen Vermittler aus Katar geschehen, andere glauben, durch ihre persönliche Initiative.

2008 entstand eine besondere Beziehung zwischen den beiden, als sie heimlich nach Damaskus reiste, um Assad zu treffen. Im Dezember 2011 gab sie bekannt, aus dem Al-Jazeera-Netzwerk ausgetreten zu sein, weil sie ihre Erfahrungen dem syrischen System zur Verfügung stellen wollte.

Dem Bericht zufolge begann Luna al‑Shibl zunächst ihren Job bei der syrischen Nationalen Sicherheitsbehörde. Ali Mamluk übernahm das Amt kurze Zeit später, und Shabel wurde im Februar 2012 Leiterin des Medienbüros der Institution und wechselte in das syrische Präsidialamt. Sie setzte sich gegen Rivalen in der Institution durch und kam gleichzeitig Asma Assad, der Ehefrau des syrischen Präsidenten, nahe.

Al‑Shibl soll in mehreren Fällen eine vermittelnde Rolle gespielt haben, unter anderem bei den langen Treffen von Bashar al-Assad mit Chaled Maschal, dem amtierenden Leiter des Politbüros der Hamas, vor seiner Abreise aus Damaskus.

Der syrische Präsident Bashar al-Assad fährt am 18. März 2018 selbst zu den neu eroberten Gebieten in Ost-Ghuta, in der Nähe der Hauptstadt Damaskus. AP Photo

Doch Maher Assad, Bashar al-Assads Bruder und u.a. Kommandeur der syrischen Präsidentengarde, erlaubte ihr nicht, in seinen Kreisen aufzutreten. Selbst nachdem al‑Shibl 2016 Ammar Saati geheiratet hatte, einer von denen, denen Maher Assad vertraute, wurde sie nicht in diese Kreise aufgenommen.

Nach Angaben u.a. von Maher Assads engen Mitarbeitern hatte Maher Assad sowie Qassem Soleimani, der derzeitige Kommandeur der Quds-Brigaden der der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), die Berater von Bashar al-Assad vor Luna al‑Shibl gewarnt.

Soleimani betrachtete sie als Spionin

Die Zeitschrift Al-Muhajr hat Zugang zum Text eines Gesprächs zwischen Qassem Soleimani und Ali Mamluk über Luna al‑Shibl erhalten. Das Gespräch fand während der Abreise von al‑Shibl aus Mamluks Büro statt, zeitgleich mit der Ankunft von Soleimani.

Qassem Soleimani: Wer ist das?

Ali Mamluk: Sie ist Luna al‑Shibl , eine Beraterin des Herrn Präsidenten.

Qassem Soleimani: Ich weiß, ich weiß, aber wer ist sie wirklich, wo hat sie gearbeitet?

Ali Mamluk: Al Jazeera.

Soleimani: Wie viel wurde ihr bezahlt?

Mamluk: Ich weiß es nicht.

Soleimani: Ich würde sagen, 10.000 US-Dollar. Wie viel bekommt sie jetzt bezahlt?

Mamluk: Ich weiß es nicht.

Soleimani: Ich würde sagen, 500.000 syrische Lira (das entsprach damals etwa 970 US-Dollar). Macht es Sinn, wenn jemand einen 10.000-Dollar-Job für 500.000 syrische Lira aufgibt? Sie ist eine Spionin.

Dennoch machte Bashar al-Assad sie zur Beraterin und formalisierte ihre Position durch Erlass eines Dekrets.

Al-Shibl begleitete al-Assad zu hochrangigen Treffen und Auslandsreisen, darunter im September 2023 zu seinem ersten Besuch in China seit fast zwei Jahrzehnten.

Auch Asma Assad kam ihr entgegen und ernannte Luna al‑Shibl zum Mitglied des Kuratoriums der privaten Universität Al-Manara. Nach Medienangaben wurde die Frau von Ex-Machthaber Assad jedoch bald wütend auf sie und begann ab Anfang 2023 damit, al‑Shibl ins Abseits zu drängen.

Dem Bericht zufolge sagte al‑Shibl zu der Zeit ihrem Umfeld: „Ich sollte First Lady werden.“ Und als bei Asma Assad im Mai 2024 zum zweiten Mal Krebs diagnostiziert wurde, hatte sie gesagt: „Inshallah, sie soll sterben.“

Ein Jahr zuvor enthüllte der Bericht den Reichtum in Lunas al‑Shibls Leben selbst. Sie hatte Freunden erzählt, dass sie in Dubai ein Anwesen im Wert von 8 Millionen US-Dollar gekauft hatte. Darüber hinaus gründete Amar, ihr Mann, eine Autovermietung in Dubai und eine Tankstelle vor der Küste Syriens.

Im Juni 2022 gründete sie in der Gegend von al-Mazah ein gehobenes russisches Restaurant, Nash Krai, das Bashar al-Assad angeblich für sie gekauft hatte. Anschließend verkaufte sie es zu einem Vielfachen des Preises an einen bekannten Geschäftsmann, Abu Ali Khadr. Ab da begann Asma Assad, die Quellen von al‑Shibls Vermögen in Frage zu stellen. Als Reaktion darauf veröffentlichte Luna al‑Shibl auch Gerüchte, nach denen Asma Assad die Kontrolle über die syrische Wirtschaft habe.

Alle Ländereien von Luna al‑Shibl im Ausland waren auf den Namen von Nasreen Mohammed, der Ehefrau ihres Bruders Melhem al-Shabal, registriert. Melhem war ein ehemaliger militärischer Verbindungsoffizier in Belarus, der auf Wunsch von Luna nach Damaskus zurückkehrte und zum Delegierten des Präsidenten für das Wissenschaftliche Forschungszentrum ernannt wurde, das in Zusammenarbeit mit dem Iran, Nordkorea, China und Russland alle sensiblen militärischen Programme im Bereich chemischer Waffen und Raketen abdeckt.

Interne Säuberung des Assad-Regimes?

Dem Bericht zufolge hassten Luna al‑Shibl und ihr Bruder Melhem den Iran und die Hisbollah sowie andere ihnen nahestehende Organisationen und brachten diesen Hass offen zum Ausdruck.

Das löste in Kreisen, die dem Assad-Regime und seinen iranischen Verbündeten in Damaskus nahestanden, einen Aufschrei aus, insbesondere nach einer Reihe von Morden an iranischen und libanesischen Persönlichkeiten in der Stadt, denen vorgeworfen wurde, „für Israel zu spionieren“.

Die Umstände von al-Shibls Tod verstärkten Spekulationen über interne Säuberungen innerhalb des al-Assad-Regimes. Zwei Monate vor dem Unfall hatte al-Assad im Mai 2024 al-Shibl und ihren Ehemann Ammar Saati aus dem Zentralkomitee der Baath-Partei entfernt.

Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte waren al-Shibls Zuständigkeiten in dem Monat vor ihrem Tod eingeschränkt worden, offenbar aufgrund iranischer Missbilligung über Behauptungen, sie habe sensible Informationen über syrisch-iranische Treffen an russische Stellen weitergegeben.

Der syrische Geheimdienst nahm im April 2024 al-Shibls Bruder, Brigadegeneral Mulham al-Shibl, fest, wegen des Vorwurfs der „Zusammenarbeit mit Israel und der Weitergabe von Informationen über ein Treffen der ‚Achse des Widerstands‘ in der iranischen Botschaft in Damaskus“, so die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Die Festnahme erfolgte nach einem israelischen Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus am 1. April, bei dem sieben Offiziere der Islamischen Revolutionsgarde getötet wurden.

Al-Shibls Ehemann Saati wurde im Juni 2024 im Zuge von Korruptionsermittlungen von seiner Position an der Universität Damaskus entlassen.

Berichten zufolge wurde er unter Hausarrest gestellt und durfte das Land nicht verlassen, wodurch er laut dem israelischen Medium Ynet nicht ins Krankenhaus gelangen konnte, als al-Shibl verletzt wurde.

Tod auf der Straße

Nach Angaben des Al-Magazins erlitt Luna al‑Shibl am 2. Juli 2024 auf dem Rückweg zu ihrem Haus einen Autounfall. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie am 6. Juli starb. Den veröffentlichten Bildern zufolge war der Schaden an ihrem BMW jedoch gering.

Augenzeugen schilderten, ein Auto habe sich genähert und sei mit ihrem Fahrzeug kollidiert. Bevor ihr Leibwächter das Fahrzeug verlassen konnte, schlug eine unbekannte Person auf al‑Shibl ein und versetzte ihr einen Schlag auf den Hinterkopf, der zu ihrer vollständigen Lähmung und schließlich zu ihrem Tod führte.

Luna al‑Shibl wurde zunächst in ein Krankenhaus in der Nähe von Damaskus gebracht, später aber in ein anderes Krankenhaus verlegt.

„Als Lunas Leibwächter versuchte, über den Vorfall zu sprechen, wurde er sofort vor den Augen anderer festgenommen“, sagte einer der Zeugen.

Damals kündigte die syrische Präsidentschaft in einer knappen Erklärung ihren Tod an. Al-Assad nahm nicht an ihrer Beerdigung teil, die nur von einer Handvoll Amtsträger besucht wurde.

Ein Augenzeuge erzählte El-Journal: „Luna hatte zwei Mobiltelefone. Ihr persönliches Telefon ging verloren und wurde später in einem Mülleimer gefunden, aber das andere Handy fehlt immer noch."

Ihre Familie in Suwayda soll sich Berichten zufolge geweigert haben, ihren Leichnam anzunehmen, aufgrund langjähriger familiärer Streitigkeiten. Sie wurde auf dem Friedhof al-Dahdah in Damaskus beigesetzt.

Was ist mit al-Assad passiert?

Inzwischen, ein Jahr nach seiner Flucht aus Syrien, lebt al-Assad in Moskau unter strengen Auflagen des Kremls. Seine Bewegungsfreiheit ist stark eingeschränkt, und öffentliche Auftritte sind ihm untersagt, wie mehrere Berichte übereinstimmend melden.

Ein Armeehubschrauber fliegt während einer Parade der neuen syrischen Armee über Männern, die den ersten Jahrestag des Sturzes des Bashar-al-Assad-Regimes in Damaskus feiern, AP Photo

Die Zeitung Die Zeit berichtete im Oktober, dass al-Assad im modernen Finanzdistrikt der russischen Hauptstadt wohne, wobei der genaue Standort unbestätigt bleibt.

Eine Quelle aus dem Umfeld der Familie al-Assad sagte der Zeitung, die Familie besitze mehrere Wohnungseinheiten und halte sich gelegentlich auch in einer Villa außerhalb Moskaus auf.

Die Wohnungen werden als luxuriöse Einheiten mit hohen Decken, bodentiefen Fenstern sowie Zugang zu Einkaufszentren und Restaurants beschrieben.

Die Quelle behauptete, al-Assad „verbringe einen Großteil seiner Zeit damit, Online-Videospiele zu spielen“, und werde von Sicherheitskräften einer privaten Firma bewacht, die von der russischen Regierung bezahlt werde.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte behauptete im September, dass al-Assad in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden sei, nachdem er mutmaßlich vergiftet worden war. Die Monitoring-Gruppe erklärte, er habe neun Tage in einem Krankenhaus am Stadtrand von Moskau verbracht, bevor er am 29. September entlassen worden sei.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wies die Berichte über eine Vergiftung im Oktober zurück und sagte, al-Assad habe „keinerlei Probleme damit, in unserer Hauptstadt zu leben“.

Die syrische Übergangsregierung unter Präsident Ahmed al-Sharaa hat die Auslieferung al-Assads zur Strafverfolgung beantragt. Russland hat die Herausgabe verweigert; der Kreml hält daran fest, dass Putin ihm persönlich Asyl gewährt habe und dies unverändert bestehen bleibe.