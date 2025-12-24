Der Absturz der Azerbaijan Airlines, bei dem 38 Menschen ums Leben kamen, jährt sich nun bald zum ersten Mal. Die Überlebenden und die Familien der Opfer fordern weiterhin Gerechtigkeit, während die Ermittlungen noch andauern.

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Am 25. Dezember 2024 starben 38 Menschen und 29 weitere wurden verletzt, als Flug 8432 auf dem Weg von Baku in die russische Stadt Grosny bei Aktau in Kasachstan abstürzte.

Nachdem sich herausgestellt hatte, dass eine russische Flugabwehrrakete über Grosny den Absturz verursacht hatte, bestritt der Kreml zunächst eine Beteiligung.

Baku und Präsident Ilham Alijew behaupteten jedoch aufgrund der Ergebnisse erster Untersuchungen und Zeugenaussagen, dass Moskau die Verantwortung trage, bis der russische Präsident Wladimir Putin im Oktober dieses Jahres schließlich seine Rolle bei dem Absturz zugab.

Der Vorfall war die erste Luftfahrtkatastrophe dieses Ausmaßes in der Geschichte der Fluggesellschaft, wobei die Heldentaten der Piloten, die beide bei dem Vorfall ums Leben kamen, eine größere Zahl von Todesopfern verhinderten.

Zu den Überlebenden gehörte Zulfugar Asadov, der 36 Jahre lang als Flugbegleiter gearbeitet hatte und jetzt als Inspektor tätig ist. Jeden Tag besucht er eine Gedenkstätte mit Fotos von Kollegen, die ihr Leben verloren haben.

"Kürzlich besuchten wir die Stadt Aktau und gingen an den Ort des Geschehens. Ich war tief betroffen, als ich diese Orte sah. Ich hatte das Gefühl, die Ereignisse dieses Tages noch einmal zu erleben", sagte Asadov.

"Dieses Unglück hat mein Leben tief geprägt. Ich habe deutlicher erkannt, wie wertvoll das menschliche Leben ist. Meine Sichtweise auf viele Dinge hat sich geändert - was mir früher gewöhnlich erschien, erscheint mir jetzt viel wichtiger."

Asadov erinnerte sich an die Atmosphäre an Bord in den Momenten vor dem Absturz.

"Das Notfalltraining, das wir als Flugbegleiter erhalten haben, und die Fähigkeit, unter Stress richtig zu handeln, haben mir geholfen, ruhig zu bleiben", sagte er. "Ich habe versucht, meine Emotionen beiseite zu schieben und mich darauf konzentriert, so hilfreich wie möglich zu sein."

Gerechtigkeit muss siegen

Überlebende Passagiere sagten, sie hätten eine Explosion gehört, gefolgt von etwas, das wie ein Schrapnell aussah, welches das Flugzeug traf und den Rumpf beschädigte.

Die aserbaidschanische Regierung gab bekannt, dass das Flugzeug von Fragmenten einer russischen Luftabwehrrakete getroffen wurde, die mitten im Flug neben dem Flugzeug explodierte und tödliche Schäden verursachte.

Einen Tag nach dem Absturz erklärten aserbaidschanische Regierungsquellen gegenüber Euronews, dass das beschädigte Flugzeug trotz der Bitten der Piloten nicht auf einem russischen Flughafen landen durfte, so dass es gezwungen war, das Kaspische Meer in Richtung Kasachstan zu überqueren.

Moskau leugnete zunächst jede Verwicklung und behauptete, der Absturz sei möglicherweise durch einen Vogelschlag verursacht worden. Später entschuldigte sich Putin für den tragischen Absturz, ohne jedoch zunächst die Verantwortung dafür anzuerkennen.

Fast ein Jahr später räumte der russische Präsident ein, dass die russische Luftverteidigung, die vor möglichen ukrainischen Drohnen über der tschetschenischen Hauptstadt gewarnt wurde, für den Abschuss des Flugzeugs verantwortlich war, und bot eine Entschädigung an.

Aserbaidschanische Nationalflagge auf Halbmast zum Gedenken an die Opfer des Aserbaidschan-Airlines-Fluges, in Baku, 26. Dezember 2025 Aziz Karimov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Der Sohn von Hamlet Ismayilov, Ismayil, war unter den Opfern des Absturzes. Er war 38 Jahre alt.

"Videos auf YouTube und andere Quellen legen nahe, dass das Flugzeug absichtlich abgeschossen wurde", sagte Ismayilov.

"Ein Jahr ist seit dem Vorfall vergangen, und wir glauben, dass die Verantwortlichen bald ermittelt und vor Gericht gestellt werden. Die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden warten weiterhin darauf, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird".

Ismayilov beschrieb, wie er vom Tod seines Sohnes erfuhr.

"Als ich das Auto wusch, sagte mir der Autowäscher, dass unser Flugzeug in Kasachstan abgestürzt sei. Ich habe dem nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber es blieb mir im Gedächtnis", sagte er. "Später ging ich zum Haus seiner Frau Leyla und sah dort eine Menschenansammlung. Sie erzählten mir, dass Ismayil bei dem Absturz ums Leben gekommen war.

"Er war ein sehr offenherziger Mensch, der seine Familienmitglieder und Freunde sehr schätzte. Alle, die mich kannten und die die Familie meines Sohnes kannten, riefen mich nach dem Unfall an und schickten mir Nachrichten."