Die Rhetorik zwischen Teheran und Washington ist schärfer geworden. Inmitten der eskalierenden Spannungen traf Euronews-Korrespondentin Maria Tadeo den libanesischen Premierminister Nawaf Salam am Rande des Weltregierungsgipfels in Dubai.

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An dem Gipfel nahmen mehr als 60 Staats- und Regierungschefs teil. Salam wurde nach seiner Haltung zu einer möglichen militärischen Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und der Islamischen Republik gefragt. Er betonte: In einer Region, die von Kriegen und Konflikten heimgesucht werde, sei jede Anstrengung zum Abbau von Spannungen willkommen.

Krieg und Frieden: Alleinige Entscheidung des Staates

Auch wenn Salam die Hisbollah nicht namentlich erwähnte, waren seine Worte eindeutig: "In Bezug auf den Libanon möchte ich betonen, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden allein bei der Regierung liegt."

Das gilt als direkte Botschaft an die mit dem Iran verbündete Organisation, die Israel als seinen Stellvertreter im Libanon und in der gesamten Region betrachtet.

Ende vergangenen Monats erklärte Hisbollah-Generalsekretär Naim Qassem, die Partei werde im Falle eines Angriffs auf den Iran nicht neutral bleiben.

Lage im Süden

Salam ging auch auf die Lage im Libanon und die Herausforderungen ein, denen sich das Land unter den von Israel geschaffenen Realitäten gegenübersieht. Dazu zählten tägliche Angriffe auf den Süden und das Bekaa-Tal, die Kontrolle über Gebiete im Süden des Landes sowie die sogenannten "fünf Punkte": die Höhen von Hamames, Awida, Jabal Blat, Labouna und Azziyeh. All dies bedrohe die Souveränität des Staates über das gesamte libanesische Territorium.

"Leider müssen wir uns mit der Besetzung von Teilen des Südens durch Israel auseinandersetzen, mit täglichen Verletzungen unserer Souveränität und mit der Inhaftierung einer Reihe unserer Bürger", erklärte Salam. "Mit diesen Aktionen untergräbt Israel die Bemühungen der Regierung und die Autorität des Staates. Das trägt zur Instabilität bei."

Libanon bittet EU und arabische Partner um Unterstützung

Der Libanon, der mit internen Problemen von regionaler Tragweite ringt und unter einer jahrzehntelangen Wirtschaftskrise leidet, hofft auf Unterstützung durch seine internationalen Partner. Dabei setzt Beirut besonders auf europäische Staaten – auch mit Blick auf die anstehende Konferenz in Paris zur Unterstützung der libanesischen Armee.

Auf die Frage der Korrespondentin Maria Tadeo, ob er der Europäischen Union eine Botschaft übermitteln wolle, antwortete Salam: "Wir brauchen die Hilfe aller unserer Partner in Europa und der arabischen Welt."

Konkrete Formen könne diese Hilfe bei der "Konferenz zur Unterstützung der libanesischen Streitkräfte" annehmen, die am 6. März in Paris stattfinden soll. Sie sei das wichtigste Instrument, das der Regierung zur Verfügung stehe, um "das Ziel zu fördern, die Waffen auf die Behörden zu beschränken und die Souveränität des Staates über das libanesische Territorium auszuweiten", sagte Salam.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, besuchten am 9. Januar den Libanon. Dort trafen sie Präsident Joseph Aoun und sprachen über mehrere Themen, darunter Justiz- und Wirtschaftsreformen. Zudem wurde eine finanzielle Unterstützung für den Libanon in Höhe von einer Milliarde Euro angekündigt.

Von der Leyen begrüßte außerdem Beiruts Bemühungen um einen Dialog mit Israel sowie den Abschluss der ersten Phase des Abrüstungsplans südlich des Litani-Flusses.