Euronews Business wirft einen genaueren Blick auf die Steuern in ganz Europa, um herauszufinden, wo die Menschen am meisten zahlen - und wo am wenigsten.

Nach Angaben der Denkfabrik Tax Foundation zahlten alleinstehende Durchschnittsverdiener in Europa 2022 etwa ein Drittel ihres Lohns an Steuern. Wenig überraschenderweise ist die Steuerlast in Europa sehr unterschiedlich, wobei Arbeitnehmer:innen in westeuropäischen und höher entwickelten Ländern deutlich mehr zahlen.

Dänemark (55,9 %), Österreich (55 %), Portugal (53 %), Schweden (52,3 %) und Belgien (50 %) gehören zu den Ländern mit den höchsten persönlichen Einkommenssteuersätzen.

Andererseits sind Rumänien (10 %), Bulgarien (10 %), Bosnien und Herzegowina (10 %), Kosovo (10 %) und Nordmazedonien (10 %) die europäischen Länder mit den niedrigsten Steuern.

Warum dänische Bürger:innen höhere Steuern begrüßen

Überraschenderweise sind jedoch nicht alle Bürger über höhere Steuern unglücklich, selbst in Dänemark nicht, wo die Steuern bis zu 55,9 Prozent betragen können.

Vielmehr betrachten viele Bürger:innen die Zahlung als eine Investition in die gemeinsame Zukunft des Landes und der Gesellschaft oder als Preis für eine gewisse Lebensqualität. Übrigens: Dänemark wurde laut dem World Happiness Report 2023 das vierte Jahr in Folge zum zweitglücklichsten Land der Welt gewählt.

Dies ermöglicht es allen Teilen der Gesellschaft, unabhängig von Geschlecht, soziopolitischer oder wirtschaftlicher Stellung, die gleichen Chancen zu nutzen, wodurch die wirtschaftlichen und sozialen Belastungen erheblich verringert werden. Der größte Teil der Bildung, insbesondere der Hochschulbildung, ist in Dänemark kostenlos, wobei Studenten auch ein Stipendium von der dänischen Regierung erhalten können.

Diese Unterstützung setzt sich auch am Arbeitsplatz fort: Eltern haben Anspruch auf 52 Wochen Elternurlaub, wovon 32 Wochen vom Staat bezahlt werden. Das dänische Arbeitsmarktmodell, das so genannte Flexicurity-Modell, bietet ebenfalls Flexibilität für die Arbeitgeber und Sicherheit für die Arbeitnehmer:innen, wobei die aktive Teilnahme am Erwerbsleben im Vordergrund steht. Dies ermöglicht es sowohl den Arbeitnehmer:innen als auch dem Staat, ein Sicherheitsnetz für den Fall der Arbeitslosigkeit zu schaffen.

Viele sind daher durchaus bereit, ihren Anteil an Steuern zu zahlen, vor allem wenn die öffentlichen Dienstleistungen, die sie erhalten, von hoher Qualität sind.

Dies bringt jedoch auch Nachteile mit sich, denn Dänemark muss auch Studenten aus anderen Ländern der Europäischen Union diese Ausbildungsstipendien anbieten, obwohl diese nur selten langfristig im Land bleiben.

Reichen die starken Sozialversicherungssysteme aus, um die hohen Steuern auszugleichen?

In Österreich, einem weiteren Land mit einer hohen Steuerquote von 55 Prozent, wird das Sozialversicherungssystem, das die gesetzliche Krankenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung und das gesetzliche Arbeitsunfallversicherungssystem umfasst, sehr geschätzt. Darüber hinaus deckt es auch Mutterschaft und Arbeitslosigkeit ab.

Das Land schreibt vor, dass alle Arbeitnehmer:innen versichert sein müssen, ebenso wie Personen, die Arbeitslosengeld oder eine Rente beziehen - oder eine andere Art von bedarfsabhängiger Finanzierung erhalten.

In Ländern wie Belgien oder Frankreich tragen alleinstehende kinderlose Personen die Hauptlast der höchsten Steuern, während Ehepaare mit Kindern etwas weniger belastet werden.

Beide Länder rühmen sich zwar einer hohen Qualität der Gesundheitsversorgung, doch kann die Anmeldung bei der Sozialversicherung und der öffentlichen Krankenkasse ein langwieriger und komplizierter Prozess sein.

Vielen belgischen Steuerzahlern werden fast 65 Prozent des Lohns abgezogen

Außerdem sind monatliche Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten, was sich bei Alleinstehenden ab einem gewissen Einkommen bis zu sage und schreibe 65 Prozent summieren.

Dies hat in den letzten Jahren zu einer zunehmenden Frustration unter den Belgiern geführt, die das Gefühl haben, dass sie im Vergleich zu ihren skandinavischen Kollegen nicht ganz das bekommen, wofür sie zahlen.

Nach Angaben der OECD bemüht sich Belgien jedoch allmählich um eine Senkung der Lohnsteuer, wobei die Steuerlast eines durchschnittlichen alleinstehenden Arbeitnehmers zwischen 2009 und 2022 um etwa 2,7 Prozent gesenkt werden soll.

Die schwedische Steuerbehörde ist eine der vertrauenswürdigsten des Landes

Ähnlich wie in Dänemark zahlen auch die schwedischen Bürgerinnen und Bürger gerne höhere Steuern, in diesem Fall etwa 52,3 Prozent, für eine gut funktionierende Gesellschaft und hochwertige öffentliche Dienstleistungen. Die schwedische Steuerbehörde Skatteverket ist eine der vertrauenswürdigsten und angesehensten Behörden des Landes, nur übertroffen vom schwedischen Patent- und Registrierungsamt (PRV) und der Immobilienbehörde Lantmateriet.

Das liegt daran, dass die Steuerbehörde an den meisten Aspekten des Lebens der Bürgerinnen und Bürger beteiligt ist, z. B. an Geburten, Eheschließungen, Umzügen und Todesfällen, und dafür sorgt, dass eine hohe Qualität der Dienstleistungen gewährleistet ist. Darüber hinaus ist sie auch sehr kundenfreundlich und zugänglich, was ihr noch mehr Vertrauen einbringt.

Ein junger Fan hält eine schwedische Flagge auf der Tribüne vor dem Viertelfinalspiel der Frauenfußball-Weltmeisterschaft zwischen Japan und Schweden in Auckland, Neuseeland. Abbie Parr/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Niedrigere Steueranreize in osteuropäischen Ländern

Für ost- und südosteuropäische Länder wie Rumänien, Bulgarien und Bosnien und Herzegowina, die ihre Infrastruktur und Wirtschaft noch entwickeln, sind niedrigere Steuern eine Möglichkeit, ausländische Investitionen anzuziehen und hoffentlich auch zu halten.

Diese Länder bieten oft billigere Arbeits- und Produktionskosten, Steuererleichterungen und eine Fülle von ungenutzten Märkten und Möglichkeiten. Nicht nur das, sie bieten auch oft einen besseren Lebensstandard, da die Lebenshaltungskosten deutlich niedriger sind als in den meisten westeuropäischen Ländern.

Darüber hinaus weisen Süd- und Osteuropa einige der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften auf: Bulgarien, Nordmazedonien, Rumänien und Zypern gelten als die nächsten Wachstumspunkte für viele Unternehmen und eine Reihe von Branchen.

In den letzten Monaten haben Länder wie Rumänien jedoch versucht, die Steuern für Arbeitnehmer im Softwaresektor zu erhöhen. Die Regierung versucht auch, die Befreiung von den Krankenversicherungsbeiträgen für Beschäftigte im Bau-, Lebensmittel- und Landwirtschaftssektor abzuschaffen, um die Steuereinnahmen zu erhöhen.

Wiegen die höheren Gehälter die hohe Steuerlast für einige auf?

In einigen Fällen sind die Durchschnittsgehälter in Ländern mit höherer Besteuerung, wie Dänemark und Österreich, ebenfalls höher, was den finanziellen Druck etwas mildert. Laut Eurostat lag das Durchschnittsgehalt in Dänemark im Jahr 2022 bei 62 972,33 €, in Österreich bei 68 690,65 €.

Dies ist auf offenere Lohnverhandlungen zurückzuführen, zum Beispiel aufgrund des dänischen Flexicurity-Arbeitsmodells, sowie auf eine stärkere Betonung von Bildung und berufsbegleitendem Lernen. In einigen Ländern gibt es auch mehr Nachfrage in gut bezahlten Sektoren wie Finanzen, Banken, Recht und Medizin.

Könnte die fortschreitende Inflation die Steuerlast erhöhen?

Die Inflation ist ein weiterer Faktor, der die Steuerlast potenziell erhöhen kann. Dies gilt insbesondere seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, der die Energie- und Lebensmittelpreise in den letzten Jahren in die Höhe getrieben hat. Andere Konflikte wie der Krieg zwischen Israel und der Hamas haben ebenfalls dazu beigetragen, dass die Preise für Energie und andere Waren durch die Unterbrechung der Handelsbeziehungen am Roten Meer weiter in die Höhe getrieben wurden.

Wenn sich dieser Trend fortsetzt, werden die steigenden Verbraucherpreise auch den Druck auf die Geldbörsen der Menschen erhöhen, so dass sich höhere Steuern schwieriger anfühlen werden.

Obwohl die Inflation in der Eurozone im Januar auf ein Zweijahrestief von 2,8 Prozent gesunken ist, bleibt die Europäische Zentralbank (EZB) eher vorsichtig optimistisch und wird die Daten genau studieren, bevor sie eine Entscheidung über eine Zinssenkung trifft.

