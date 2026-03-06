Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Eierkonsum: Deutschland stellt neuen Rekord auf

Eine Käuferin wählt am orthodoxen Karfreitag, dem 18. April 2025, auf einem Grünmarkt in Belgrad, Serbien, handverzierte Ostereier aus.
Eine Käuferin wählt am orthodoxen Karfreitag, dem 18. April 2025, auf einem Grünmarkt in Belgrad, Serbien, handverzierte Ostereier aus. Copyright  AP Photo
Copyright AP Photo
Von Nela Heidner
Zuerst veröffentlicht am Zuletzt aktualisiert
Teilen Kommentare
Teilen Close Button

Kurz vor Ostern steigen die Preise für Eier in Deutschland spürbar an. Die Kombination aus erhöhter Nachfrage, Engpässen in der Produktion und gestiegenen Kosten führt dazu, dass Verbraucher mehr für ihre Eier bezahlen müssen. Gastronomie, Lebensmittelindustrie und Haushalte spüren die Auswirkungen.

Verbrauchern sollte es in letzter Zeit aufgefallen sein: Eier waren in Supermärkten zuletzt zeitweise knapp, manche Sorten fehlten, die Auswahl war eingeschränkt.

WERBUNG
WERBUNG

Ein Grund dafür ist, dass das Ostergeschäft im April bereits jetzt für zusätzliche Nachfrage sorgt: Die Lebensmittelindustrie bestellt größere Mengen, etwa für gefärbte und gekochte Ostereier.

Zu wenig Hennen wegen Vogelgrippe-Keulungen

Auch die Vogelgrippe stelle weiterhin eine Herausforderung dar, deswegen "arbeite man eng mit Lieferanten zusammen, um die Versorgung zu sichern, so eine Sprecherin der Rewe Gruppe, hinter Edeka einer der größten Player im deutschen Markt.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland aufgrund der Vogelgrippe mehrere Hunderttausend Tiere gekeult. Der Wiederaufbau der Bestände zieht sich jedoch hin. Besonders Gastronomie und Lebensmittelindustrie spüren die Knappheit, weil der Handel bei der Belieferung mit Eiern Vorrang hat.

Related

Eier: Beliebtes Nahrungsmittel der Deutschen

Insgesamt steigt der Eierkonsum in Deutschland. Zuletzt erhöhte sich der durchschnittliche Jahresverbrauch pro Kopf von 239 auf 249 Eier, so die vorläufigen Zahlen des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL).

Das war ein Rekordwert.

Laut Marktinfo Eier und Geflügel, demfachlichen Informationsdienst für die Eier- und Geflügelwirtschaft in Deutschland, ist die Produktion im Jahr 2025 zwar um rund 0,5 Prozent gestiegen, die Nachfrage wuchs jedoch noch stärker.

Im vergangenen Jahr zahlten Verbraucher im Durchschnitt 2,02 Euro für eine 10er-Packung Eier aus Bodenhaltung. Aktuell kostet die günstigste Packung vielerorts etwa 2,49 Euro.

Neben dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage treiben Experten zufolge auch höhere Löhne, steigende Mautgebühren und Energiekosten die Preise nach oben.

Related

Deutschland kann seinen Eierbedarf nur teilweise selbst decken: 2024 lag der Selbstversorgungsgrad bei knapp über 70 Prozent. Wichtigstes Lieferland für Schaleneier waren die Niederlande, die insgesamt 76 Prozent der Importe stellten.

Deutschland steht übrigens nicht allein da - in den USA sind die Eierpreise in den letzten Jahren noch viel massiver gestiegen.

Auch dort waren Keulungen nach Vogelgrippe‑Ausbrüchen, Produktionsverluste und nachfolgende Preisreaktionen auf dem Markt die Ursache.

Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums starben allein im November und Dezember 2024 etwa 17,2 Millionen Legehennen während der Keulungen – das entspricht fast der Hälfte der Gesamtverluste im Jahr: In den übrigen Monaten 2024 wurden insgesamt noch einmal etwa genauso viele Tiere gekeult, sodass die Gesamtverluste etwa 34–35 Millionen Hühner betrugen.

Im Dezember 2024 kostete ein Dutzend Eier dort durchschnittlich 4,15 Dollar, ein Plus von 36,8 % gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleich stiegen die Lebensmittelpreise insgesamt nur um 2,5 %, berichtet das US Bureau of Labor Statistics.

Tatsache ist: Sowohl in Deutschland als auch den USA ist beispielsweise ein Steak (zu Recht) mindestens 2–3 Mal teurer als 10 Eier. Für eine Familie mit mehreren Personen bedeutet das einen erheblichen Unterschied. Sicher ist auch das ein Grund für die steigende Beliebtheit von Hühnereiern in Deutschland.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Teilen Kommentare

Zum selben Thema

Portugals Drohnenboom: Verkäufe an Ukraine in Höhe von 87,3 Millionen

Hormus-Krise blockiert Tanker – Öl- und Gaspreise spielen verrückt

Elon Musk vor Gericht: Hat er Twitter-Aktie vor der Übernahme gezielt gedrückt?