Angesichts des weltweiten Anstiegs der Krebsfälle, der in Europa in den nächsten zwei Jahrzehnten voraussichtlich um 23 Prozent zunehmen wird, ist eine bessere emotionale Unterstützung der Patienten nach Ansicht einiger Experten von entscheidender Bedeutung.

Für Muriel Andruétan Piquant war die Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einer Krebserkrankung extrem isolierend.

Nachdem sie sich 2019 einer Chemotherapie und Bestrahlung wegen Blutkrebs unterzogen hatte, fühlte sie sich müde und hatte Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Schon das Verfolgen eines einfachen Gesprächs war eine Tortur.

"Ich fühlte eine Art Scham und war hart zu mir selbst, was meine Arbeit anging. Ich war ein wenig deprimiert und habe mich dann isoliert, weil ich mich in meinem Job nicht gut genug fühlte, was die Sache noch schwieriger machte", sagte sie.

Eine Krebserkrankung und eine Chemotherapie können zu kognitiven Veränderungen wie Gedächtnisproblemen, Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit und Verwirrung führen.

Muriel hat damit begonnen, Menschen beim Wiederaufbau nach einer Krebserkrankung zu helfen. Muriel Andruétan Piquant

Für Andruétan Piquant war es bereits das dritte Mal, dass Krebs ihr Leben beeinflusste, nachdem sie Jahre vor ihrer Diagnose mit ansehen musste, wie ihr Vater und ihre jüngere Schwester mit der Krankheit kämpften.

Die 47-jährige ehemalige Lehrerin sagte, sie habe Zugang zu Therapien und Selbsthilfegruppen gehabt, aber es wäre gut gewesen, jemanden zu haben, der ihr hilft, sich an das Leben nach der Krankheit anzupassen.

Sie ist nicht allein; andere, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sind ebenfalls der Meinung, dass eine bessere emotionale Betreuung der Patienten und ihrer Familien, einschließlich der Unterstützung nach der Behandlung, den Menschen helfen könnte, sich nach einer Krebserkrankung wieder aufzubauen.

Andruétan Piquants Genesung hat sie dazu inspiriert, sich zum Life-Coach ausbilden zu lassen, in der Hoffnung, Menschen bei der Bewältigung des Lebens nach einer Krebserkrankung zu helfen und in Zukunft mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, um ehemalige Patienten, die in den Beruf zurückkehren, besser zu integrieren.

"Es ist eine Katastrophe, wenn man in seinem Leben Krebs hat. Die Karten werden neu gemischt und viele Dinge werden in Frage gestellt", sagte sie.

"In unseren Köpfen tobt ein Sturm, und deshalb ist es sehr, sehr schwierig zu wissen, wer wir geworden sind, denn wir haben uns sehr verändert".

Unsichtbare Nebenwirkungen

Im Vereinigten Königreich wurde die schottische Wohltätigkeitsorganisation Maggie's gegründet, um Krebspatienten und ihren Familien einen Ort der Unterstützung und des Trostes zu bieten.

Bei der Gründerin Maggie Keswick Jencks wurde 1988 erstmals Brustkrebs diagnostiziert, der fünf Jahre später wieder auftrat. Kurz vor Maggies Tod beschlossen sie und die onkologische Krankenschwester Laura Lee, ein Zentrum zu gründen, um den Patientinnen das Gefühl zu geben, den Prozess besser kontrollieren zu können.

"Im Krankenhaus gibt es oft nicht die Möglichkeit, sich mit einer so überwältigenden Diagnose auseinanderzusetzen und sie zu verarbeiten. Krebs ist eine lebensbedrohliche Diagnose, und die Behandlung ist zermürbend", sagte Dame Laura Lee, die jetzt Geschäftsführerin von Maggie's ist.

"Immer mehr Menschen haben die Chance auf eine Heilung durch die Behandlung, aber oft bleiben bleibende Langzeitfolgen zurück".

Die Wohltätigkeitsorganisation verfügt heute über 26 Zentren im Vereinigten Königreich und drei internationale Zentren, darunter in Barcelona, und plant die Eröffnung von Zentren in den Niederlanden und Norwegen.

Die britische Königin Camilla, Mitte, hört Freiwilligen und Besuchern im neuen Maggie's Centre im Royal Free Hospital in London zu, 31. Januar 2024. Paul Grover/Pool Photo via AP

Lee sagt, dass die Menschen dank der Fortschritte in der Behandlung zwar länger leben, aber auch mit der Ungewissheit leben müssen, ob die Behandlung anschlägt, was zu einer existenziellen Krise führen kann.

Im Rahmen einer auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Jahr 2023 gestarteten Initiative verpflichteten sich Unternehmen, ein besseres Arbeitsklima für Menschen mit Krebs zu schaffen. Eine Studie ergab, dass 50 Prozent der Menschen mit Krebs Angst hatten, ihrem Arbeitgeber davon zu erzählen.

Die Schwierigkeit kann darin bestehen, dass Arbeitgeber und Kollegen "die unsichtbaren Nebenwirkungen der Krebsbehandlung nicht sehen", so Lee.

Maggie's bietet alles an, von kreativen Workshops bis hin zu Kursen über den Umgang mit Angst und Stress. Diese Bemühungen werden laut Lee noch wichtiger werden, da die Zahl der Krebserkrankungen weltweit zunimmt.

Neue Schätzungen, die diese Woche von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) veröffentlicht wurden, haben ergeben, dass die Krebsfälle in Europa in den nächsten zwei Jahrzehnten um mehr als 20 Prozent zunehmen werden, während die Zahl der Todesfälle um mehr als 30 Prozent steigt.

Ich musste Hilfe von außen finden

Catherine Schopfer war bereits als Life- und Business-Coach tätig, als bei ihr 2012 Brustkrebs diagnostiziert wurde. Die Diagnose kam zu einem Zeitpunkt, als eine Reihe von Schwierigkeiten in ihrem Leben auftraten, darunter der Tod ihrer beiden Eltern durch Krebs.

Catherine ist zur Lebensberaterin für Patienten geworden. Catherine Schopfer

Eine Krebsdiagnose ist wie eine Bombe, die in deinem Leben explodiert ist", sagt Schopfer.

Nach ihrer Mastektomie "wusste ich, dass ich mir Hilfe von außen suchen musste. Das war zu viel für mich", fügte sie hinzu und erklärte, dass sie alle Arten von Therapien und Stressabbaukursen ausprobierte.

Erst später, als sie zwei Kundinnen hatte, die sie wegen ihrer Brustkrebserkrankung um ein Life-Coaching baten, wurde ihr klar, dass sie als jemand, der selbst schon einmal an Krebs erkrankt war, den Patienten einen Einblick geben konnte.

Jetzt begleitet sie täglich Menschen durch Behandlungen und Remission, hilft aber auch Familienmitgliedern, die durch die Rolle als Pflegeperson emotionalen Stress erfahren können.

Schopfer arbeitet derzeit privat, steht aber in Kontakt mit einer Wohltätigkeitsorganisation und Ärzten in der Nähe ihres Wohnorts in der Schweiz, um einen besseren Zugang zu dieser Art von Unterstützung zu ermöglichen, und fügt hinzu, dass Menschen, die von Krebs geheilt werden, einen "ganzheitlichen Ansatz" benötigen.

Mehr emotionale Unterstützung nötig

Die Krebsversorgung hat sich bereits verbessert. Andruétan Piquant erklärt, dass sie mehr Zugang zu emotionaler Unterstützung hatte als ihr Vater, bei dem 2001 Krebs diagnostiziert wurde, und ihre Schwester, bei der 2006 Krebs diagnostiziert wurde.

Doch obwohl sie einen Psychologen und Zugang zu Kursen hatte, fühlte sie sich verloren, wenn es darum ging, wie sie ihr Leben wieder aufbauen sollte. Jemanden zu haben, der ihr dabei hilft, sich "neu zu erfinden", hätte ihr gut getan, sagt sie.

Lee ist der Ansicht, dass der Wert einer über die Therapie hinausgehenden Unterstützung für Krebspatienten zunehmend erkannt wird.

Maggie's bietet diese Unterstützung kostenlos an und berät die Betroffenen auch in finanzieller Hinsicht bei der Beantragung von Sozialleistungen und bei der Bewältigung eines möglichen Ausstiegs aus dem Berufsleben.

Die Union for International Cancer Control (UICC) hat in einem Bericht, der letzte Woche veröffentlicht wurde, auf die Ungleichheiten in der Krebsversorgung hingewiesen und die Regierungen aufgefordert, sich anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar für eine bessere Versorgung für alle einzusetzen.

Die UICC fordert u. a. die Aufnahme von Krebsdiensten in die Krankenversicherung und die Förderung einer patientenzentrierten Versorgung, die den individuellen Bedürfnissen der Menschen gerecht wird.

Da im Vereinigten Königreich mehr Mittel in die Diagnostik fließen, wird nicht genug Wert auf die Betreuung von Menschen gelegt, die das System durchlaufen haben, aber dann mit einigen der Herausforderungen zurückbleiben, die die Behandlung mit sich gebracht hat", so Lee.

"Es geht um die Finanzierung, aber auch darum, dass das Akutkrankenhaus nur einen Moment im Leben eines Krebspatienten darstellt. Es muss noch andere Dinge geben, die dazu beitragen, die Ergebnisse für die Menschen zu verbessern", sagte sie.