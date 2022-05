Schlag gegen sizilianische Mafia: 31 Verdächtige verhaftet

In Italien ist den Sicherheitsbehörden ein wichtiger Schlag gegen die Mafia gelungen: Polizei und Carabinieri verhafteten laut eigenen Angaben 31 mutmaßliche Mitglieder der Führung der sizilianischen Cosa Nostra. Diesen wird unter anderem Drogenhandel, illegaler Waffenbesitz und Erpressung vorgeworfen. 29 Verdächtige sitzen demnach im Gefängnis, zwei wurden unter Hausarrest gestellt. Die Verhaftungen fanden in Palermo statt, aber auch außerhalb von Sizilien, in Kalabrien und den norditalienischen Städten Alessandria und Genua. Die Ermittlungen laufen laut den Angaben bereits seit 2019.

Unter den Verhafteten ist laut italienischen Medien auch Antonio Lo Nigro aus einer der bekanntesten Familien der Cosa Nostra. Sein Cousin war für die Beschaffung des Sprengstoffs für den Anschlag auf den Mafia-Jäger Giovanni Falcone vor fast genau 30 Jahren verantwortlich.