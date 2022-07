Einladung aus Athen: "Kein deutscher Rentner muss in Griechenland frieren"

Eine Mehrheit der Deutschen fürchtet sich vor dem kommenden Winter, angesichts steigender Gas- und Strompreise. In einigen Gemeinden wird bereits die Einrichtung von Wärmehallen diskutiert, um Menschen mit geringem Budget einen Winter in Kälte zu ersparen. Das bleibt auch dem europäischen Ausland nicht verborgen. Der griechische Tourismusminister meldete sich jüngst mit einem nicht ganz uneigennützigen Hilfsangebot zu Wort.

Derzeit fließt kein Gas von Russland nach Deutschland und die Angst der Bevölkerung vor einem Winter mit explodierenden Gas- und Strompreisen oder gar ganz ohne heimische Heizung scheint groß. Aus einer vom Magazin Spiegel in Auftrag gegebenen Studie (Civey) geht hervor: Zwei Drittel der Deutschen fürchten, dass es auch in privaten Haushalten zu Gasmangel kommen könnte.

Wohin also im Winter, falls die Wohnzimmer kalt bleiben sollten? Der griechische Tourismusminister Vassilis Kikilias hat deutsche Rentner:innen nun eingeladen, den Winter in Griechenland zu verbringen:

"Für Herbst und Winter wäre es für uns Griechen eine große Freude, deutsche Rentner zu begrüßen, die einen mediterranen Winter mit griechischer Gastfreundschaft, mildem Wetter und hochwertigen Dienstleistungen erleben möchten", sagte der Minister der Zeitung Bild. "Wir werden hier auf Sie warten", fügte Kikilias hinzu.

Kein Deutscher wird in Griechenland frieren. Panagiotis Simandirakis Bürgermeister von Chania auf Kreta

Das Angebot des Ministers ist nicht ganz uneigennützig, ist er doch auch für die touristische Vermarktung seines Landes zuständig. Auch der Bürgermeister der Stadt Chania auf Kreta sprach eine Einladung aus: "Kein Deutscher wird in Griechenland frieren", sagte Panagiotis Simandirakis ebenfalls der Zeitung Bild. Auf der Insel könnte man den "Krisenwinter" ganz ohne Heizung überstehen.

Die Einladung des Ministers jedoch hat einen Haken: Auch das Überwintern in Griechenland kostet Geld. Und genau daran dürfte es so manchem Rentner in Deutschland angesichts von Inflation und steigenden Energiekosten mangeln.