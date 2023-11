Wir besuchen die pulsierende Studentenstadt Bologna in Italien, wo die größten Wissenschaftler Europas seit der Renaissance Daten über unseren Planeten gesammelt haben.

Die italienische Stadt Bologna beherbergt die älteste Universität der Welt und den größten Klimadatenspeicher Europas. In dieser Folge von Climate Now reisen wir in die historische Hauptstadt der Region Emilia-Romagna, um zu fragen, was wir aus unserer Vergangenheit lernen können, um uns besser auf die Zukunft vorzubereiten.

Der wärmste Oktober aller Zeiten

Zunächst ein kurzer Überblick über die allerneuesten Daten des Copernicus Climate Change Service.

Weltweit war es der wärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen, mit Temperaturen, die 0,8 Grad Celsius über dem Durchschnitt von 1991-2020 lagen.

OBERFLÄCHENTEMPERATUR-ANOMALIE OKTOBER 2023, Bezugszeitraum: 1991-2020 implementiert vom ECMWF

Wir können das mit dieser Grafik, die die jährlichen Temperaturen seit 1940 zeigt, in die richtige Perspektive rücken. Im Moment ist 2016 der Rekordhalter, aber 2023 ist jetzt deutlich höher, was bedeutet, dass wir auf dem besten Weg sind, das wärmste Jahr aller Zeiten zu werden.

TEMPERATUR-ANOMALIEN 1940-2023, Referenzzeitraum: 1991-2020 implementiert von ECMWF

Der Oktober war in Europa von extremen Wetterereignissen geprägt: Der Sturm Babet wütete im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Dänemark und Frankreich, forderte Menschenleben und verursachte großflächige Überschwemmungen.

Klimawissenschaftler sagen, dass mit der Erwärmung unseres Planeten bei derartigen Ereignissen mit stärkeren Niederschlägen zu rechnen ist.

"Wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Für jedes Grad Erwärmung steigt die Wassermenge, die die Luft aufnehmen kann, um 7 %", so Rosie Oakes, Klimawissenschaftlerin beim Met Office.

Rosie Oakes, Klimawissenschaftlerin beim Met Office euronews

"Wenn man sich das in Bezug auf die Niederschlagsereignisse vorstellt, hat man mehr Wasser im System und wird daher stärkere Regenstürme haben, wenn sie auftreten.

Die Niederschläge der Oktoberstürme spiegeln sich in der europäischen Karte der Niederschlagsanomalie in dem blauen Band von der Iberischen Halbinsel bis nach Russland wider.

ANOMALIE DER VORAUSSCHREIBUNG OKTOBER 2023 Referenzzeitraum: 1991-2020 implementiert von ECMWF

Die Universität von Bologna, wo große Geister wie Nikolaus Kopernikus die Natur des Planeten Erde studierten

Bologna ist eine pulsierende Studentenstadt und ein Ort, an dem Europas größte Wissenschaftler, wie Nikolaus Kopernikus, seit der Renaissance Daten über unseren Planeten gesammelt haben.

Professor Monica Azzolini, außerordentliche Professorin an der Universität von Bologna, führte uns durch das beeindruckende Museum Palazzo Poggi und die große Biblioteca Universitari di Bologna.

"Dies ist eine der vielen europäischen Sammlungen aus dem 16. Jahrhundert, die versuchten, so viele Informationen wie möglich über die Welt, wie sie sie kannten, zusammenzutragen", erklärte sie gegenüber Climate Now.

Professor Monica Azzolini, außerordentliche Professorin an der Universität von Bologna, mit dem euronews-Reporter euronews

"Heute stützen wir uns mehr auf numerische Daten, aber die Idee ist dieselbe. Es geht darum, der Welt einen Sinn zu geben, indem wir so viele Informationen wie möglich sammeln."

Tecnopolo di Bologna: Daten nutzen, um die Zukunft vorauszusehen

Die Suche nach dem Verständnis der Erde und der genauen Vorhersage der Zukunft wird heute im Tecnopolo di Bologna fortgesetzt, dem Sitz der europäischen Klimadatenbank.

Das Zentrum verfügt über einen vollständigen Satz von Aufzeichnungen aus den Jahren 1940 bis heute. Auf den Servern befinden sich Informationen, die für die Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft, die Städte, die Gesundheit und sogar die Erzeugung sauberer Energie nützlich sind.

"Es gibt auch viele andere Sektoren, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft, die diese Art von Daten nutzen können, z. B. zur Energieerzeugung", sagte Susanna Corti, Forschungsdirektorin des Nationalen Forschungsrats Italiens.

"Sie können bei der Planung von großen Windkraftanlagen oder auch anderen Arten von erneuerbaren Energien wie der Solarenergie helfen."

Susanna Corti, Forschungsdirektorin des Nationalen Forschungsrats Italiens euronews

Wissenschaftler wie sienutzen die Daten, um die Zukunft unseres Klimas zu simulieren. Sie zeigte uns zwei Beispiele für ein Szenario mit hohen und niedrigen Emissionen, die veranschaulichen, wie warm unser Planet wird, wenn wir nichts zur Reduzierung der Treibhausgase unternehmen.

"Dies ist nur ein Beispiel, aber alle zusammen werden benötigt, um Entscheidungen treffen zu können", fügte die Wissenschaftlerin hinzu.

Im Klimadatenspeicher können wir wertvolle Lehren aus der jüngsten Vergangenheit ziehen. Und wenn wir zurückschauen, zu unseren Vorfahren aus der Renaissance, deren wertvolle Werke wie der Mundus Subterraneus von Athanasius Kircher hier in Bologna aufbewahrt werden - was können wir von ihnen lernen?

"Ich denke, eine der Lehren aus der Vergangenheit ist, dass sie glaubten, dass die Erde ein lebendiges Wesen ist, dass sie Teil dieser Umwelt sind und dass Veränderungen zu Problemen führen können", schloss Professor Monica Azzolini.