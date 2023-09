Wie der Klimawandel das Weltkulturerbe in Potsdam bedroht

Climate Now besucht das Weltkulturerbe Schloss Sanssouci in Potsdam. Wir sehen uns an, wie Dürre, Hitze und Starkregen der 300 Jahre alten Stätte zu schaffen machen.

Das Weltkulturerbe Schloss und Gärten Sanssouci in Potsdam ist zunehmend durch den Klimawandel bedroht. In dieser Ausgabe von Climate Now sehen wir uns an, wie Dürren, Hitzewellen und Starkregen dieser historischen, dreihundert Jahre alten Landschaft zu schaffen machen.

Weltweit der heißeste August aller Zeiten

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Copernicus Climate Change Service, aus dem hervorgeht, dass wir weltweit den wärmsten August seit Beginn der Aufzeichnungen hatten, mit Temperaturen, die 0,7 Grad Celsius über dem Durchschnitt von 1991-2020 lagen.

Die Temperaturen lagen um 0,7 Grad Celsius über dem Durchschnitt von 1991-2020.

Es war auch die heißeste Saison von Juni bis August, die jemals aufgezeichnet wurde. Im August gab es Hitzewellen in Portugal, Italien, Frankreich, Nordafrika und im Zentrum und Süden der Vereinigten Staaten.

Die Hitzewellen treffen auch die Ozeane. Die Linien in diesem Diagramm zeigen die täglichen globalen Meeresoberflächentemperaturen eines jeden Jahres.

Seit den frühen 80er Jahren ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, aber die rote Linie für 2023 zeigt an, dass es im Durchschnitt mehr als ein halbes Grad wärmer ist als in den Vorjahren - ein weiterer Rekordwert.

Die täglichen globalen Meeresoberflächentemperaturen eines jeden Jahres.

In der Antarktis, wo es Winter ist, war die Meereiskonzentration in großen, auf der Karte unten rot schattierten Gebieten unterdurchschnittlich.

Auch bei der Meereisausdehnung - dem Maß für Gebiete, in denen mindestens 15 % des Ozeans gefroren sind - wurde im August ein Rekordtief verzeichnet. Die Ausdehnung des antarktischen Meereises ist seit Mai dieses Jahres so gering wie nie zuvor.

In der Antarktis war die Meereiskonzentration in großen, rot schattierten Gebieten unterdurchschnittlich

Schloss und Gärten Sanssouci in Potsdam sind durch den Klimawandel bedroht

In Europa gibt es viele historische Gärten und Schlösser, Wahrzeichen, die für die Ewigkeit gebaut wurden - aber können sie angesichts des sich beschleunigenden Klimawandels überleben?

Im 18. Jahrhundert war es der Sommerspielplatz von Friedrich dem Großen - der Preußenkönig nannte ihn Sanssouci - ein Ort "ohne Sorge". Aber heute, mit einer Million Besuchern pro Jahr, gibt es durchaus Grund zur Sorge. Der Gartendirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Michael Rohde, erklärte warum.

"Wir spüren die Auswirkungen des Klimawandels hier schon seit etwa zehn Jahren, aber die letzten sechs Jahre waren deutlich heftiger. Es regnet hier weniger, wir haben die Hitze, wir haben den trockenen Boden, das Austrocknen des Grundwassers, das sich nicht mehr auffüllt. Und natürlich haben wir das Problem der umgestürzten Bäume als Folge davon."

Weltkulturerbe Schloss und Gärten Sanssouci in Potsdam.

Der anhaltend niedrige Grundwasserspiegel macht die Bäume anfälliger für Pilze und Insekten.

Die Zahl der Bäume, die hier jährlich absterben, ist von einigen Dutzend vor zwanzig Jahren auf mehrere Hundert gestiegen.

"Die Gärten sind die einzige Kategorie von Denkmälern, die lebendig ist, sie sind lebende Denkmäler. Noch nie war es so dramatisch wie heute. Wir brauchen Hilfe - personell und finanziell. Dann können wir uns an das Klima anpassen". Erklärt Michael.

Katharina Matheja, Restauratorin bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, hat die Bewässerung eingeführt, was in einem historischen Garten in einem relativ feuchten Land wie Deutschland bisher undenkbar war.

"In einer so exponierten Lage wie hier müssen wir jetzt einfach kontinuierlich bewässern, und das funktioniert gut."

Katharina Matheja, Restauratorin bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten.

Es wird auch damit experimentiert, natürliche Setzlinge aus dem Park zu pflanzen, anstatt wie bisher Bäume aus Baumschulen zu kaufen. Die Idee ist, dass junge Pflanzen, die hier überlebt haben, in Zukunft besser gegen Trockenheit und Hitze bestehen können.

"Wir hoffen, dass dieser Baum besser an den Standort angepasst ist als ein Baum aus der Baumschule, wo er mit Nährstoffen und Wasser verwöhnt wird, dass dieser Baum sich hier besser entwickeln kann". Sagt Katharina

Trotz der Hoffnungen, die Katharina in diese Bäume setzt, erklärt sie die Herausforderungen, die mit der Einführung von Baumarten verbunden sind, die möglicherweise besser geeignet sind, dem Klimawandel zu widerstehen.

"Für uns als Weltkulturerbe, als Gartendenkmal, ist es sehr wichtig, dass wir uns an die historischen Pläne von 1740 oder sogar aus der Mitte des 19. Jahrhunderts halten. Wir müssen uns an diese Vorgaben halten. Wenn hier eine Rotbuche stand, versuchen wir an dieser Stelle eine Rotbuche zu pflanzen, da gibt es kaum Spielraum. Wir können hier nicht plötzlich andere Arten pflanzen. Wir versuchen, in einigen Randbereichen mit Sorten und Herkünften zu experimentieren, aber wir sind sehr begrenzt, und für uns ist es sehr wichtig, das Gartendenkmal so zu erhalten, wie es ursprünglich gedacht war."

Einige der Schlösser von Sanssouci leiden jetzt unter extremeren Witterungsbedingungen, insbesondere unter hoher Luftfeuchtigkeit, die Möbel und Wandverkleidungen beschädigt, so die Denkmalpflegerin Kathrin Lange.

Hoher Luftfeuchtigkeit beschädigt Möbel und Wandverkleidungen.

Kathrin Lange ist die Leiterin der Abteilung Konservierung bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten.

"Ganz offensichtliche Beispiele sind Taupunktveränderungen, wenn Kondenswasser an den Wänden herunterläuft, wenn wir Schimmelbildung in den Ecken haben, wenn sich Materialien gegeneinander bewegen und sich dadurch von ihren Untergründen lösen. Das alles sind Klimaveränderungen, die diese Reaktionen auslösen. Die größten Veränderungen spüren wir bei der Veränderung der Luftfeuchtigkeit, die wir in die Räume bekommen. Die Luftfeuchtigkeit ist eigentlich der Hauptfaktor für die Veränderung der Materialien."

Weltkulturerbe Schloss und Gärten Sanssouci in Potsdam.

In den letzten zehn Jahren ist es für die Verantwortlichen hier schwieriger geworden, diesen wertvollen Ort so zu erhalten, wie er zu Zeiten der preußischen Könige war.

Die Landschaft kann nicht verändert werden - Bäume, Wege und Wasserläufe sollten so bleiben, wie es die Planer vorgesehen haben, und es besteht Hoffnung, dass dies möglich ist.

Noch einmal Gartendirektor Michael Rohde: "Wenn wir alle Anpassungsstrategien umsetzen und vielleicht auch angepasste Gehölze und Bäume verwenden, dann können wir die Grundstruktur erhalten."

Es wird eine große Herausforderung sein, diese Kulturerbestätten für die Zukunft zu erhalten, da sich der Planet erwärmt.