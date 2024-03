Die europäische Richtlinie über die Gesamteffizienz von Gebäuden zielt darauf ab, detaillierte Angaben zur Dekarbonisierung des Gebäudebestands zu machen und damit eine Säule des europäischen Green Deal abzuschließen.

WERBUNG

Mindestens 16 Prozent der kommerziellen Gebäude in den EU-Ländern mit der schlechtesten Energieeffizienz sollen bis 2030, und 26 Prozent bis 2033 saniert sein. Die Gesetzgeber haben am Dienstag (12. März) in einer Plenarabstimmung des Europäischen Parlaments in Straßburg ein Gesetz zur Eindämmung der schlechten Energieeffizienz und zur Senkung des Energieverbrauchs in EU-Gebäuden befürwortet.

Die von der EU-Exekutive im Dezember 2021 vorgeschlagene Überarbeitung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) soll den europäischen Gebäudebestand bis 2050 modernisieren, indem Mindeststandards für die Gesamtenergieeffizienz von Nichtwohngebäuden wie Bürogebäuden, Schulen und Krankenhäusern festgelegt werden.

Diese Standards werden von den Mitgliedstaaten festgelegt und müssen Gebäude berücksichtigen, die einen bestimmten Schwellenwert des maximalen Energieverbrauchs überschreiten, so der vereinbarte endgültige Text.

Mehr als 220 Millionen Gebäude, die etwa 85 Prozent des Nichtwohngebäudebestands in der EU ausmachen, wurden vor 2001 gebaut und werden nach EU-Angaben auch im Jahr 2050 noch stehen.

Trotz des Widerstands von Teilen der Europäischen Volkspartei und Italiens zeigte sich der Abgeordnete Ciarán Cuffe (Irland/Grüne), der das Dossier im Parlament leitete, "erfreut über das Ergebnis", das bei der heutigen Abstimmung im Plenum 370 Ja-Stimmen und 199 Nein-Stimmen erhielt.

"Diese Richtlinie wird öffentliche und private Gelder freisetzen und in die Renovierung lenken... es stehen viele EU-Gelder bereit, um Renovierungen zu finanzieren, und die Mitgliedsstaaten sind eigentlich verpflichtet, EU-Gelder abzurufen, um sicherzustellen, dass ihre nationalen Pläne ausreichend finanziert werden", sagte Cuffe nach der Abstimmung.

"Nach zwei Jahren haben wir ein ausgewogenes und praktisches Abkommen, das die Renovierungswelle in Europa erschwinglich macht", sagte der Europaabgeordnete Seán Kelly (Irland/EVP), der auch für die Ausarbeitung des Gesetzes verantwortlich war.

Neben der Sanierung von Altbauten müssen die Mitgliedstaaten von 2026 bis 2030 Maßnahmen für Nichtwohngebäude ergreifen, um die Dächer schrittweise mit Solaranlagen auszustatten. Sie müssen auch Solaranlagen in Wohngebäuden in Betracht ziehen und dafür sorgen, dass genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und entsprechend ausgebildet sind.

Guglielmo Cioni, Präsident von Solar Heat Europe, erklärte, dass die Solarthermie in Europa bereits auf mehr als 10 Millionen Dächern installiert sei und er hoffe, dass das Solarmandat im Rahmen der EPBD als Katalysator für eine Verdreifachung des Einsatzes wirken werde.

Für Wohngebäude müssen die nationalen Regierungen den Energieverbrauch bis 2030 um 16 Prozent und bis 2035 um 20 bis 22 Prozent senken. EU-Länder, die seit 2020 Renovierungsarbeiten durchgeführt haben, können diese auf dieses Ziel anrechnen lassen, so der Text.

Ab 2040 keine fossilen Brennstoffe beim Heizen und Kühlen mehr

Alle neuen Wohngebäude müssen ab 2030 nach einem Null-Emissions-Gebäudestandard (ZEB) gebaut werden. Sogenannte ZEBs dürfen vor Ort keine Emissionen erzeugen und müssen mit einer sehr geringen Energiemenge betrieben werden, zum Beispiel durch Solaranlagen auf dem Dach. Für öffentliche Gebäude wird dieser Standard ab 2028 gelten.

Die Gesetzgeber einigten sich auch auf ein vorläufiges Ausstiegsdatum 2040 für fossile Brennstoffe beim Heizen und Kühlen. Die wichtigste Änderung ist die Abschaffung aller Subventionen für Einzelheizkessel bis 2025. Die nationalen Regierungen werden Anreize bieten, um den Umstieg von fossil befeuerten Heiz- und Kühlsystemen auf erneuerbare Energien zu fördern.

"Die Aufnahme eines Ausstiegsdatums für die öffentliche Förderung und Nutzung vermittelt eine klare Botschaft: Fossile Heizungen sind auf dem Rückzug. Die Kommission und unsere Regierungen müssen weiterhin ehrgeizige Ziele verfolgen und die Energierechnungen und Klimaauswirkungen senken", sagte Davide Sabbadin, stellvertretender Leiter des Europäischen Umweltbüros.

Gebäude sind für 36 Prozent der CO2-Emissionen und für etwa 40 Prozent des Energieverbrauchs der EU verantwortlich

Gebäude tragen zu 36 Prozent der CO2-Emissionen in der EU bei und sind für etwa 40 Prozent des Energieverbrauchs verantwortlich, während fast drei von vier Gebäuden in Europa nach EU-Angaben energieineffizient sind, so die Schätzung der EU-Kommission.

Die heute verabschiedete EPBD ist eine Aktualisierung einer bestehenden EU-Rechtsvorschrift, mit der neue EU-weite Maßnahmen eingeführt werden, die darauf abzielen, bis zum Jahr 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen, wie es der Europäische Grüne Deal der EU vorsieht. Der Ansatz enthält jedoch mehrere Flexibilitäten und Ausnahmeregelungen, die die EU-Länder dazu verpflichten, die Kriterien für die Ausnahmeregelungen in ihren nationalen Renovierungsplänen offenzulegen, die bis Ende 2025 abgeschlossen sein müssen.

Eva Brardinelli, Koordinatorin für Gebäudepolitik bei der Nichtregierungsorganisation Climate Action Network (CAN) Europe, sagte, die heutige Abstimmung werde es dem Sektor ermöglichen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, Energieeinsparungen zu erzielen und leistungsfähigere Gebäude zu bauen.

"Die Verabschiedung der EPBD im Plenum ist ein Zeichen dafür, dass die Politiker trotz eines schwierigen Überarbeitungsprozesses und unterschiedlicher Positionen darin übereinstimmen, dass es an der Zeit ist, nach vorne zu schauen und sicherzustellen, dass der Gebäudesektor auf einen Dekarbonisierungspfad gebracht wird, da uns die Zeit davonläuft", so Brardinelli gegenüber Euronews.

Nachdem das Parlament grünes Licht gegeben hat, wird der Rat die überarbeitete EPBD formell annehmen. Die Umsetzung soll beginnen, nachdem die EU-Länder ihre nationalen Renovierungspläne im Jahr 2026 vorgelegt haben.

WERBUNG

Abonnieren Sie hier unseren wöchentlichen Newsletter "The Policy Briefing" (EN), um über die neuesten Entwicklungen in der EU-Politik informiert zu werden. Ihr wöchentlicher Einblick in die europäische Rechtsetzung, politische Themen, wichtige Ereignisse und Datentrends.