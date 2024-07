Von Seth Borenstein mit AP

Der Juni 2024 ist der 12. Monat in Folge, der um 1,5 Grad wärmer ist, als zu vorindustriellen Zeiten, berichtete der EU-Klimadienst Copernicus.

Nach Angaben des europäischen Klimadienstes Copernicus ist der Juni dieses Jahres global der wärmste Monat seit Beginn der Datenaufzeichnungen gewesen.

Es war der zwölfte Monat in Folge, in dem die Temperaturen 1,5 Grad Celsius wärmer waren, als zu vorindustriellen Zeiten.

"Es ist nicht so, dass jeden Monat Rekorde gebrochen werden, aber wenn, wurden sie in den letzten dreizehn Monaten um ein Vielfaches übertroffen“, sagte der leitende Copernicus-Klimaforscher Nicolas Julien in einem Interview. "Die globale Temperatur steigt weiter an. Und zwar in einem rasanten Tempo."

Im Pariser Klimaschutzabkommen 2015 hatten sich viele Staaten, darunter Deutschland, darauf geeinigt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Julien und andere Meteorologen haben jedoch gesagt, dass die Schwelle erst dann überschritten wird, wenn die anhaltende Hitze über einen längeren Zeitraum anhält - also in 20 oder 30 Jahren.

"Das ist mehr als eine statistische Besonderheit und zeigt eine anhaltende Verschiebung in unserem Klima", sagte Copernicus-Direktor Carlo Buontempo in einer Erklärung.

Wie heiß war der Juni 2024?

Laut Copernicus lag die durchschnittliche weltweite Temperatur im Juni 2024 bei fast 16,7 Grad und damit 0,7 Grad über dem 30-jährigen Durchschnitt für diesen Monat.

Damit ist der Juni der drittwärmste Monat in den Aufzeichnungen des Copernicus-Klimadienstes, die bis 1940 zurückreichen.

Er brach den Rekord für den wärmsten Juni, der ein Jahr zuvor aufgestellt wurde, um 0,14 Grad Celsius.

"Wie schlimm ist das?", fragte der Klimawissenschaftler Andrew Dessler von der Texas A&M University, der nicht an dem Bericht beteiligt war. "Für die Reichen ist es im Moment eine teure Unannehmlichkeit. Für die Armen ist es ein Leiden. In Zukunft wird der Wohlstand, den man haben muss, um nur Unannehmlichkeiten zu haben, steigen."

Welche Auswirkungen haben hohe Temperaturen?

Auch ohne die langfristige 1,5-Grad-Grenze zu erreichen, "haben wir die Folgen des Klimawandels, diese extremen Klimaereignisse, bereits gesehen", so Julien - d. h. die Überschwemmungen, Stürme, Dürren und Hitzewellen.

Laut Copernicus traf die Hitze im Juni Südosteuropa, die Türkei, Ostkanada, den Westen der USA und Mexiko, Brasilien, Nordsibirien, den Nahen Osten, Nordafrika und die westliche Antarktis besonders hart. Im vergangenen Monat mussten Ärzte in Pakistan Tausende von Hitzeschlagopfern behandeln, da die Temperaturen auf 47 Grad anstiegen.

Der Juni war auch der 15. Monat in Folge, in dem die Weltmeere, die mehr als zwei Drittel der Erdoberfläche ausmachen, den Copernicus-Daten zufolge Hitzerekorde aufgestellt haben.

Der größte Teil dieser Wärme ist auf die langfristige Erwärmung durch Treibhausgase zurückzuführen, die bei der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas freigesetzt werden, so Julien und andere Meteorologen. Ein Großteil der Wärmeenergie, die durch den vom Menschen verursachten Klimawandel verursacht wird, fließt direkt in den Ozean, und diese Ozeane brauchen länger, um sich wieder abzukühlen.

Der Juni 2024 war nach Angaben von Copernicus der heißeste Juni aller Zeiten. 16. Juni 2024. AP Photo/Andy Wong, File

Welche Rolle spielt El Niño?

Der natürliche Zyklus von El Niño und La Niña, d. h. die Erwärmung und Abkühlung des zentralen Pazifiks, die das Wetter weltweit verändern, spielt ebenfalls eine Rolle. El Niños neigen dazu, die globalen Temperaturrekorde in die Höhe zu treiben, und der starke El Niño, der sich letztes Jahr bildete, endete im Juni.

Ein weiterer Faktor ist, dass die Luft über den atlantischen Schifffahrtskanälen sauberer ist, weil die Vorschriften für die Schifffahrt die herkömmlichen Luftverschmutzungspartikel wie Schwefel reduzieren, was eine gewisse Abkühlung verursacht, so die Wissenschaftler. Dadurch wird der viel stärkere Erwärmungseffekt der Treibhausgase leicht überdeckt.

Dieser "Maskierungseffekt" wird kleiner und würde die Erwärmung, die bereits durch Treibhausgase verursacht wird, vorübergehend verstärken", so Tianle Yuan, Klimawissenschaftler bei der NASA und an der University of Maryland Baltimore Campus, der eine Studie über die Auswirkungen der Schifffahrtsvorschriften leitete.

Wird 2024 den Hitzerekord von 2023 übertreffen?

Der Klimawissenschaftler Zeke Hausfather von der Tech-Firma Stripes und der Klimaüberwachungsgruppe Berkeley Earth sagte in einem Beitrag auf X, dass, alle sechs Monate in diesem Jahr einen Hitzerekord verzeichneten und dass "eine ungefähr 95-prozentige Chance besteht, dass 2024 das Jahr 2023 übertreffen wird."

Copernicus hat die Chancen dafür noch nicht berechnet, sagte Julien. Die US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) gab letzten Monat eine 50-prozentige Chance an.

Die globalen Tagesdurchschnittstemperaturen Ende Juni und Anfang Juli waren zwar immer noch heiß, aber nicht so warm wie im letzten Jahr, so Julien.

"Ich würde sagen, dass es wahrscheinlich ist, dass der Juli 2024 kälter sein wird als der Juli 2023 und dass diese Serie endet", sagte Julien. "Es ist noch nicht sicher. Things can change."

Andrew Weaver, Klimawissenschaftler an der Universität von Victoria, sagte, dass die Daten zeigen, dass die Erde auf dem Weg zu einer Erwärmung von 3 Grad ist, wenn die Emissionen nicht dringend eingeschränkt werden. Und er befürchtet, dass das Ende der Serie von Hitzerekorden und der Schnee im Winter dazu führen werden, dass die Menschen die Gefahr bald vergessen".

"Unsere Welt befindet sich in einer Krise", sagte die Klimaforscherin Andrea Dutton von der University of Wisconsin. "Vielleicht spüren Sie diese Krise heute – Diejenigen, die in der Zugbahn von Beryl leben, erleben einen Hurrikan, der durch einen extrem warmen Ozean genährt wird, der eine neue Ära tropischer Stürme hervorgebracht hat, die sich schnell zu tödlichen Hurrikans verstärken können."

"Selbst wenn Sie sich heute nicht in einer Krise befinden, bedeutet jeder Temperaturrekord, dass es wahrscheinlicher wird, dass der Klimawandel eine Krise vor Ihre Haustür bringt".

Copernicus verwendet Milliarden von Messdaten von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt und analysiert sie dann mit Computersimulationen. Auch die Wissenschaftsbehörden anderer Länder - darunter die NOAA und die NASA - erstellen monatliche Klimaberechnungen, die jedoch länger dauern, weiter in die Vergangenheit zurückreichen und keine Computersimulationen verwenden.