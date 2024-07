Waldbrände in der Türkei - Hitzewarnung an Touristen

Nach verheerenden Waldbränden im Südosten der Türkei wüten jetzt auch Waldbrände im Westen des Landes. Rauchschwaden wurden über dem Bezirk Milas gesichtet.

WERBUNG

Im Südwesten der Türkei, in der Provinz Muğla versuchen Feuerwehrleute, großflächige Waldbrände einzudämmen. Auf Bildern der Forstverwaltung sind Rauchschwaden über dem Bezirk Milas zu sehen.

Zumindest in der Provinz Izmir sei ein Waldbrand, offiziellen Angaben zufolge, weitgehend gelöscht worden.

12 Tote bei Waldbränden im Südosten der Türkei

Vergangene Woche sind in einem verheerenden Waldbrand in den größtenteils kurdisch bewohnten Regionen Diyarbakir und Mardin im Südosten der Türkei, zwölf Menschen ums Leben gekommen. Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca äußerte sich auf X und ergänzte, dass mindestens 78 Menschen von den Folgen des Feuers betroffen waren.

Das britische Außenministerium aktualisierte seine Reisehinweise für die Türkei mit neuen Informationen über Waldbrände und die "extremen Temperaturen", die das Land erlebe.

"Extreme Temperaturen können in den Sommermonaten viele Gebiete der Türkei betreffen", schrieb das Foreign Office, nachdem mehrere Briten in Griechenland in der Hitze umgekommen waren. "Im Sommer kommt es in der Türkei häufig zu Waldbränden. Wenn in Ihrer Gegend ein Waldbrand ausbricht, können die örtlichen Behörden Sie auffordern, Ihre Unterkunft zu verlassen. Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden."

Jedes Jahr sind Waldbrände ein großes Problem in der Türkei. Schon in diesem Jahr wurden bisher 74 Waldbrände registriert. Die Temperaturen in einigen Regionen des Landes haben bereits Ende Juni über 40 Grad Celsius erreicht.