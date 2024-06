42° im Schatten auf Sizilien: Hitzewelle trifft Italien

Von euronews

Vor allem ältere Menschen müssen sich schützen. Die Gesundheitsbehörden halten Hilfe bereit.

Eine Hitzewelle breitet sich in Italien aus

Ab dem Wochenende sollen in den nördlichen Regionen Temperaturen von 34 Grad Celsius herrschen, in der Mitte von 35 Grad und im Süden von 40 Grad.

Der Höchstwert von 42 Grad Celsius wurde in Sizilien erwartet.

Im Süden sind die Leute an die Hitze gewöhnt

Aber im Süden sind die Menschen an die Hitze gewöhnt und wissen, wie sie damit umgehen müssen.

Fabio Sepe gibt sich zuversichtlich: "Diejenigen, die arbeiten, müssen die Hitze ertragen. Es istJuli, es wird so heiß sein wie jedes Jahr. Wie erträgt man das? Ich arbeite in einem Geschäft, also Klimaanlage, frisches Essen und versuchen, damit zurechtzukommen."

Ciro Esposito dagegen sorgt sich vor allem um Seniorinnen und Senioren: "Ältere Menschen sollten nicht auf die Straße gehen, wenn sie nicht wirklich müssen, und die, die es tun, sollten viel trinken. Wer kann, sollte an den Strand gehen und sich erfrischen."

Die örtlichen Gesundheitsbehörden sind darauf vorbereitet, ältere Menschen zu schützen, die häufig mit einem Hitzschlag in die Notaufnahme eingeliefert werden.

Gesundheitsdienste sind bereit für die Hitze

Ciro Verdoliva - Exekutivdirektor der Gesundheitsbehörde von Neapel erklärt: "Wir haben die Bereitschaftszeiten von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends an sieben Tagen in der Woche für weniger komplexe Fälle in den Notaufnahmen erhöht. Außerdem garantieren wir die Verfügbarkeit von Einheiten der Kontinuitätspflege nachts und an Feiertagen."

Für ältere Menschen werden auch kostenlose Telefonnummern zur Verfügung stehen, unter denen sie um Hilfe und Beratung bitten können.

Selbst kleine Vorsichtsmaßnahmen können den Unterschied zwischen einem ruhigen Sommertag und einem Hitzschlag ausmachen.

Stefania hat ihre eigenen Tipps: "Auf jeden Fall viel Wasser und Obst; ein wenig Zucker schadet sicher nicht, dann ein Ventilator, was soll man sonst tun? Klimaanlagen ja, aber in Grenzen, denn danach bekomme ich Rückenschmerzen und andere Probleme, das sollten wir vermeiden."

"Nach einigem Zögern ist die wahre Hitze nach Italien zurückgekehrt, und vor allem in den südlichen Regionen werden die 40 Grad Celsius erreicht werden. Es mag selbstverständlich erscheinen, aber viele Menschen hier treffen immer noch nicht die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, wie zum Beispiel viel Wasser zu trinken. Luca Palamara für Euronews, Neapel."