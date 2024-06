Copyright Rafiq Maqbool/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Mehr als 1.301 Menschen sind während der diesjährigen islamischen Hadsch-Pilgerfahrt in Saudi-Arabien an Hitze gestorben, wie saudische Behörden mitteilten. Die Temperaturen in der heiligen Stadt Mekka erreichten bis zu 49 Grad.