Festival "Balkan Trafik" erwartet prominente Gäste

Es gibt viele Brücken zwischen Istanbul und Brüssel, vor allem im kulturellen Bereich. Das belgische Konsulat in Istanbul hat erst kürzlich den bekannten Roma-Klarinettisten Ramazan Sesler willkommen geheißen. Er stammt aus Thrakien, dem europäischen Teil der Türkei und wird demnächst auch in Belgien, beim Festival "Balkan Trafik!" erwartet:

"Ich stelle eine Beziehung zwischen diesem musikalischen Erbe und unserer Zeit her, vor allem anhand der Instrumente. Zum Beispiel haben wir in unserer Formation eine Bassgitarre, ein Beispiel von vielen. Wir lassen unsere Musik mit dem Jazz und mit Jazzern auf der Bühne oder bei Studioaufnahmen zusammentreffen, mit dem Klavier, dem Schlagzeug. Ich versuche, einige zeitgenössische Elemente in meine musikalische Tradition einzubringen", erzählt Sesler.

Istanbul wartet mit unzähligen Musikclubs auf, darunter die bekannte Babylon Hall. Sie bietet Interessierten die Gelegenheit, aktuelle Trends zu entdecken. Wie die Band Elektro Hafiz, der die Verschmelzung verschiedener Musikstile perfekt gelingt, wie sie besonders bei Live-Auftritten unter Beweis stellt. Instrumente von gestern und heute - mit ihrem eigenem elektrischen Klang.

"Wir versuchen nicht, den Osten und den Westen zu vermischen, wir hören nicht so viel westliche Musik. Genau das tun wir. Es ist natürlich für uns, es kommt aus unseren Herzen, es ist nicht geplant oder strukturiert, es ist, was es ist", erklärt Schlagzeuger Onur Öztürk gegenüber Euronews Culture.

_Elektro Hafiz_repräsentiert diese sehr zeitgenössische Seite der Musik aus Istanbul, die auch Rap-Sounds enthält, wie die von "Grup Ses", eine bekannter türkischer Rapper.

Elektro Hafiz wird am 29. April beim Festival "Balkan Trafik!" in Brüssel auftreten.