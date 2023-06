"Linda will Hühnchen" gewinnt beim Animationsfilmfestival in Annecy

Der Cristal geht an den französischen Film "Linda will Hühnchen" und der Preis der Jury geht an einen ungarischen Regisseur.

In Annecy in den französischen Alpen findet jedes Jahr das Animationsfilm-festival statt. Und es gibt als Preis den begehrten Cristal zu gewinnen.

In diesem Jahr ging er an den französischen Beitrag: Linda veut du poulet. Linda will Hühnchen. Regisseur Sébastien Laudenbach meint:

"Es war unglaublich, hier zu sein und den Film zu präsentieren. Der Druck ist groß, denn einen Animationsfilm vor Leuten zu präsentieren, die auch Filme machen, ist etwas ganz Besonderes."

Regisseurin Chiara Malta fügt hinzu:

"Ja, sie haben gesehen, wie dieser Film in Annecy von der Schreibphase an gewachsen ist, bei jedem Schritt auf dem Weg dorthin, es ist also ein atemberaubender Abschluss."

Der Film erzählt die Geschichte einer Mutter, die Schwierigkeiten hat, ihr Versprechen zu halten, ihrer Tochter am Streiktag in Frankreich ein Huhn mit Paprika zuzubereiten.

Der Preis der Jury ging an den Ungarn Áron Gauder für seinen Film "Four Souls of Coyote", in dem es um Indigene in Amerika geht, die ihres Landes beraubt werden.

Áron Gauder erklärt: "Disney, Pixar und Marvels machen immer diese Familien-Trickfilme. Aber es gibt auch viele ernsthafte Animationsfilme, mit Themen für Erwachsene. Und die Menschen sollten sich mehr davon anschauen."

Frédéric Ponsard, Euronews-Reporter:

"Im Laufe der Jahre hat sich das Annecy Animation Film Festival zu einem internationalen Großereignis für Animationsfilme aller Genres, Stilrichtungen und Formate entwickelt. Kreativität auf der einen Seite, Geschäft auf der anderen, die beiden Pole des Kinos vereint in einem einzigen Festival."