Die 82-jährige Schauspielerin hat ihr Debüt auf dem Vogue-Titelblatt als Teil der "Stolz und Freude"-Ausgabe des Magazins gegeben, die eine Reihe von LGBTQ+-Pionieren feiert.

Die britisch-australische Schauspielerin Miriam Margolyes ist im Vereinigten Königreich seit langem ein nationales Kulturgut, aber mit 82 Jahren auf dem Cover der Vogue zu erscheinen, wird ihr zweifellos zu weiterem Ruhm verhelfen.

Covergirl - Miriam Margolyes in typisch witziger Pose Vogue/Tim Walker

In ihrer sechs Jahrzehnte umspannenden Karriere ist sie vielleicht am bekanntesten für ihre Rolle als Professor Sprout in der Harry-Potter-Filmreihe und für den Gewinn des BAFTA als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in Martin Scorseses Film "The Age of Innocence" (1993).

Die Schauspiellegende, die für ihre gewagten Interviews und ihre unbekümmerte Art bekannt ist, ist in der Juli-Ausgabe der britischen Vogue neben anderen LGBTQ+-Pionieren wie Janelle Monáe und Bella Ramsey zu sehen.

Margolyes, die in blauem Satin mit Perlen und einem Kopfschmuck aus Mesh glänzt, wird auf dem Cover von dem Schriftzug "Pride & Joy" (Stolz und Freude) flankiert, während sie über ihre Sexualität spricht und sagt, dass sie sich dafür "nie geschämt" hat.

Tee und Mode - Miriam Margolyes in der Vogue Tim Walker

Sie hat sich 1966 als homosexuell geoutet, zu einer Zeit, als homosexuelle Handlungen zwischen Männern in Großbritannien noch illegal waren, und sagt, sie habe während der HIV-Krise in den 1980er Jahren 34 Freunde verloren. Trotzdem sagt sie, dass sie "um nichts in der Welt heterosexuell sein möchte" und dass "homosexuelle Menschen großes Glück haben, weil wir nicht konventionell sind."

Miriam Margolyes 2011 bei der Premiere von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 2011 Getty Images

Margolyes studierte Englisch an der renommierten Universität Cambridge, wo sie zum ersten Mal für die Sketchgruppe Footlights auftrat, die zahlreiche berühmte Talente hervorgebracht hat, darunter Stephen Fry und Hugh Laurie. Als Studentin vertrat sie ihre Hochschule in der allerersten Staffel der BBC-Quizshow "University Challenge" und behauptet, sie sei eine der ersten gewesen, die das Wort "f*ck" im britischen Fernsehen gesagt hat.

Das war ein Präzedenzfall für ihre Karriere, denn sie ist vielleicht mehr für ihre Offenheit und ihren Witz in Interviews als für ihre schauspielerische Leistung berühmt - ihre wilden Anekdoten, die oft Geschichten über die Irrungen und Wirrungen in ihrem Privatleben beinhalten, sind häufig viral gegangen.

In dem Interview mit der britischen Vogue, das von dem genialen Tim Walker fotografiert wurde, erklärte sie: "Es ist eine starke Position, wenn man keine Angst hat, so zu sein, wie man ist", und fügte hinzu: "Wir sind alle so unsicher. Wir sind alle so unsicher. Die Menschen haben oft Angst, und ich habe immer versucht, den Menschen ein gutes Gefühl zu geben.

Neben Margolyes werden in der kommenden Vogue-Ausgabe auch andere LGBTQ+-Persönlichkeiten abgebildet - ein Sonderfall, den der scheidende Chefredakteur Edward Enninful ermöglicht hat.

Im April dieses Jahres setzte das Magazin erstmals behinderte Models auf dem Cover und im Innenteil der Hochglanzseiten ein - Enninful bezeichnete diese Ausgabe als einen seiner stolzesten Momente in seiner Karriere. Im Jahr 2020 war Dame Judi Dench, damals 85 Jahre alt, der älteste Star in der Geschichte des Magazins, der das Cover zierte.

Obwohl Enninful Anfang des Monats seinen Rücktritt ankündigte, ist er seit langem ein Verfechter von mehr Inklusivität in der Modeindustrie, und es ist wahrscheinlich, dass seine Nachfolger und Zeitgenossen diesen Weg weitergehen werden, wie es andere internationale Ausgaben der Zeitschrift und ihre Konkurrenten in den letzten Jahren häufiger getan haben.

Letzten Monat erschien die 81-jährige Mogulin Martha Stewart in ihrem Badeanzug auf dem Cover von Sports Illustrated, und auf dem Cover der April-Ausgabe der philippinischen Vogue war die Tätowiererin Apo Whang-Od zu sehen - mit erstaunlichen 106 Jahren.

Die Juli-Ausgabe der britischen Vogue ist ab Dienstag, 20. Juni, an den Kiosken erhältlich.