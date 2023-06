Der russische Performance-Künstler Piotr Pawlenski verteidigte die Veröffentlichung expliziter Bilder des Pariser Bürgermeisterkandidaten Benjamin Griveaux als "künstlerische Freiheit".

Der umstrittene russische Künstler Piotr Pawlenski und seine Lebensgefährtin Alexandra de Taddeo müssen sich vor einem französischen Gericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen private Nachrichten des französischen Politikers Benjamin Griveaux veröffentlicht zu haben. Pawlenski verteidigte sich gegenüber der Presse mit dem Hinweis auf seine "künstlerische Freiheit".

Im Jahr 2018 hatte die heute 32-jährige Studentin Alexandra de Taddeo eine Beziehung mit Griveaux, einem Politiker der Bewegung Renaissance (ehemals LREM). Als Griveaux für das Amt des Pariser Bürgermeisters im Jahr 2020 kandidierte, veröffentlichte Pawlenski auf einer Website mit dem Namen "Pornopolitique" Aufnahmen des Politikers, die ihn beim Senden intimer Nachrichten an eine junge Frau zeigen, sowie ein explizites Video, das ihn beim Masturbieren zeigt.

Die Kontroverse um die Bilder veranlasste Griveaux, seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt von Paris aufzugeben. Die Seite wurde drei Tage später vom Netz genommen, Pawlenski und de Taddeo wurden verhaftet. In dem Prozess, der am 28. Juni begann, droht Pawlenski eine Gefängnisstrafe. Die Anwälte der Staatsanwaltschaft Griveaux forderten für den 39-jährigen Künstler eine sechsmonatige Haftstrafe sowie für de Taddeo eine sechsmonatige Bewährungsstrafe.

Umstrittener Künstler Russlands

Pawlenski ist ein bekannter und umstrittener Performance-Künstler, der für seine berüchtigten politischen Stücke bekannt ist, bei denen er sich selbst verletzte. Im Jahr 2012 nähte sich Pawlenski den Mund zu, um gegen die Inhaftierung der russischen Punkband Pussy Riot zu protestieren. Im Jahr 2013 nagelte er seine Hoden an das Lenin-Mausoleum in Moskau, um gegen die russischen Polizeikräfte zu protestieren.

Mit dem Kunstprojekt Pornopolitique aus dem Jahr 2020 versucht Pawlenski , ein Licht auf Politiker zu werfen, die "der Gesellschaft einen Puritanismus aufzwingen und sie gleichzeitig verachten". Als Pawlenski die Bilder Griveaux' auf die Website stellte, prangerte er den Renaissance-Politiker wegen "ekelhafter Heuchelei" und "Propaganda für traditionelle Familienwerte" an.

Bei seiner Ankunft vor dem Pariser Gericht sagte Pawlenski , dass die "künstlerische Freiheit der höchste Wert" sein sollte, bevor er ausrief, dass "heute mein achtes Subjekt-Objekt-Kunst-Ereignis, das Pornopolitik-Ereignis..." vor Gericht verhandelt werde.

Pawlenski beim Verlassen eines Gerichtsgebäudes in Moskau im Juni 2016 VASILY MAXIMOV/AFP

De Taddeo, die jetzt Kunstgeschichte studiert, sagte, dass ihre Worte "40 Monate lang" "manipuliert und lächerlich gemacht" worden seien. Sie erklärte, in ihrem autobiografischen Roman "alles ausgedrückt" zu haben, und fügte hinzu, dass sie Griveaux "zu keiner Zeit eine Falle stellen wollte".

Die Ermittlungsrichter kamen zu dem Schluss, dass de Taddeo direkt an der Veröffentlichung der Videos beteiligt war. Während des ersten Verhandlungstages schwieg Pawlenski weitgehend. Drei Schauspieler führten Auszüge aus dem Molière-Stück "Tartuffe" auf, während eine Kuratorin erklärte, dass sie Pawlenskis Werk in Amsterdam ausstelle, weil er "normative Codes" in Frage stelle, was eine der Stärken und Funktionen der zeitgenössischen Kunst sei.

Griveaux' Anwalt argumentierte, dass er den "Schutz" der Privatsphäre als "Pfeiler unserer Zivilisation" fordere. "In Wirklichkeit ist das Modell, das sie fordern, Terror 2.0 in den Händen der Gewalttätigsten", so der Anwalt. "Kunst war noch nie ein Instrument der Denunziation, um Leben zu zerstören, ein Instrument des Totalitarismus, des Puritanismus."