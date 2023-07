Verbier Festival: eine Brutstätte junger Musiker-Talente

Das Verbier Festival feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einer großen Gala und großen Namen Ende Juli.

Der Schweizer Skiort Verbier in den Walliser Alpen verwandelt sich seit 30 Jahren jeden Sommer in einen Spielplatz für Musiker: Gefeiert wird klassische Musik in all ihren Formen

Während des Festivals ist die Musik allgegenwärtig: in Konzertsälen und Kirchen, aber auch in Clubs und auf der Straße, dank des UNLTD-Programms mit Straßenmusikern und Mitgliedern der Verbier Academy of Music, eine Brutstätte junger Talente, die die DNA des Festivals bilden.

Stephen McHolm ist der Direktor der Verbier Academy und des UNLTD-Programms, das er vor sieben Jahren gegründet hat:

"UNLTD ist ein Festival innerhalb des Festivals, mit dem wir die klassische Musik entheiligen wollten. Wir feiern die Musik, das Verbier Festival ist nicht nur klassische Musik, es gibt zwar exzellente klassische Musik, aber auch Straßenmusik."

Brutstätte für junge Talente

Vor 10 Jahren wurde auch das Verbier Festival Junior Orchestra ins Leben gerufen, das ausgewählten jungen Talenten die Möglichkeit bietet, an einem "Sommercamp" teilzunehmen und in Begleitung großer Namen der Musikwelt Meisterkurse zu besuchen. Der amerikanische Dirigent James Gaffigan ist der musikalische Leiter:

"Als musikalischer Leiter verbringe ich meine Zeit damit, mit ihnen zu musizieren und sie vorzubereiten. Viele dieser jungen Leute spielen nicht zum ersten Mal in einem Orchester. Sie lernen alle gemeinsam die Kultur des anderen, ihr jeweiliges Instrument und ihr Spielniveau kennen. Alle haben dasselbe Ziel: Auftritte und Proben auf einem Niveau zu haben."

30 Tage lang proben und spielen die jungen Musiker zusammen. Der Höhepunkt ist das Abschlusskonzert des Festivals am 30. Juli im Grande Salle des Combins vor 1.500 Zuschauern.

Charlotte Malherbe kümmert sich um die Nachwuchskünstler während ihres Aufenthalts beim Verbier Festival: "Das ist ein Nährboden für Festivalorchester ist. Viele spielen hier, sie sind zwischen 15 und 18 Jahre alt, dann wechseln sie zum VFO, dem Festival Symphony Orchestra, und dann zum Chamber Orchestra. Es ist schön zu sehen, wie sie sich im Laufe der 10 Jahre des Projekts von einem Orchester zum anderen entwickeln."

Im Vorfeld der Abschlusszeremonie Ende Juli hat das Verbier Festival eine Meisterleistung vollbracht: zur Feier seines 30-jährigen Bestehens am 24. Juli kommen mehr als 50 der weltbesten Solisten zusammen. Unter ihnen der 24-jährige japanische Pianist Mao Fujita und viele andere Talente wie Evgeny Kissin, der Rachmaninovs Präludien aus Opus 2 spielte. J. S. Bach stand ebenfalls im Rampenlicht, mit einem Streichquartett der Brüder Capuçon. Ein Ereignis von Weltklasse.