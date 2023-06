„Zivilisation: Wie wir heute leben“ - Aufnahmen für die Welt

Die Ausstellung „Zivilisation: Wie wir heute leben“ zeigt in London Aufnahmen von mehr als 150 Kunstschaffenden. Auch die Deutschen Olaf Otto Becker sowie Michael Najjar sind vertreten.

In der Londoner Saatchi-Galerie entwirrt eine neue Fotoausstellung die Fäden der Weltbevölkerung. „Sie erforscht die Errungenschaften der Menschheit, aber auch unsere verhängnisvollen Fehler“, sagt euronews-Mitarbeiter Damon Embling.

„Zivilisation: Wie wir heute leben“ heißt die Ausstellung. Sie enthält Aufnahmen von 150 Kunstschaffenden. Sie beleuchten die Vielfalt und die Widersprüche des Lebens auf der Erde.

„Ich erachte die Aufnahmen als die Augen der Zivilisation. Noch nie hatte eine Zivilisation diesen umfassenden Blickwinkel, und überall gibt es Fotografen, die an allem arbeiten", erläutert William A. Ewing, einer der Kuratoren der Ausstellung.

Blick in die Ausstellung Damon Embling

Becker zeigt Grönland

Für Olaf Otto Becker aus Deutschland liegt der Schwerpunkt auf der Umwelt und dem Klimawandel. Eine Aufnahme zeigt Grönland-Reisende. Becker sagt: „Jeden Tag kommen etwa 500 Reisende an diesen Ort, um die Erderwärmung zu verstehen, aber sie können sie nicht fühlen, sie können sie nicht sehen. Das ist das Problem mit der Erderwärmung. Wir brauchen die Hilfe von Wissenschaftlern.“

Die vielen Menschen, die anstanden, um der verstorbenen britischen Königin die letzte Ehre zu erweisen, fielen der amerikanisch-britischen Fotografin Johanna Urschel auf. Um ein Gefühl für den Maßstab zu bekommen, nutzte sie die Wahrzeichen der Stadt als Hintergrund. „Eine Viertelmillion Menschen kamen, sie standen in einer bis zu 10 Meilen langen Schlange an. Die Menschen wollen zusammen sein. Es geht um Gemeinschaft“, so Urschel.

Michael Najjar: Leidenschaft für ferne Welten

Der deutsche Fotograf Michael Najjar schwärmt vom Weltraum. In seinen Werken erkundet er eine mögliche Zukunft der Menschen jenseits der Erde. „Wir haben in den vergangenen 10 Jahren einen deutlichen Wandel im Bereich der Weltraumforschung erlebt. Als Künstler war ich daran interessiert, wie sich diese Technologien, diese neuen Möglichkeiten des Zugangs zum Weltraum auf unser Leben auf der Erde und unser zukünftiges Leben auf anderen Monden und Planeten auswirken“, erläutert Najjar.

Menschen betrachten einige der ausgestellten Aufnahmen Damon Embling

In London wurden der Ausstellung, die in mehreren Ländern zu sehen war, weitere Werke hinzugefügt. Lily Waterton von der Saatchi-Galerie meint: „Es ist interessant, dass uns die Ausstellung dazu einlädt, darüber nachzudenken, wie wir miteinander umgehen, aber auch, welche Möglichkeiten die Menschheit in den nächsten 100 Jahren hat."

Die Ausstellung „Zivilisation: Wie wir heute leben“ ist noch bis zum 17. September in der Londoner Saatchi-Galerie zu sehen.