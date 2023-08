Dieser Juli war einer der heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen. Euronews Culture hat mit Modeexpert:innen gesprochen. Sie geben Ratschläge, wie man im Büro professionell aussieht, wenn es fast zu heiß ist, um zu arbeiten.

Nach einem der heißesten Juli aller Zeiten sehnen wir uns alle danach, im Schatten an einem großen kühlen Gewässer zu sitzen und so wenig wie möglich zu tragen. Wie es das Schicksal will, sitzen viele von uns immer noch im Büro fest und schmelzen förmlich dahin, während das Quecksilber weiter steigt.

Wenn Sie sich nur damit auseinandersetzen, wie Sie Ihren Elektrolythaushalt aufrechterhalten können und sich keine Gedanken über die richtige Bürokleidung für die Hitzewelle machen, können wir Ihnen vielleicht weiterhelfen.

Street style inspiration at Paris Fashion Week in June Getty/Edward Berthelot

Lockere Kleidung: Ein Muss

"Die Wahl des Outfits für das Büro bei großer Hitze kann schwierig sein und hängt eher davon ab, wie streng Ihr Arbeitsplatz ist, was die Kleidung angeht", erklärt Laura See, Gründerin der Luxusschuhmarke Laura See London, gegenüber Euronews Culture.

Ganz gleich, ob Sie in einem traditionellen, man könnte auch sagen spießigen, Unternehmensumfeld arbeiten oder eher einen legeren, freitäglichen Arbeitsplatz haben, lockere Kleidung ist zu dieser Jahreszeit immer Ihr bester Freund.

Selbst wenn Ihre Kleiderordnung besonders unflexibel ist, können Sie die eng anliegenden Anzüge bis zum Herbst beiseite legen.

Influencer Natalia Verza ticks all the boxes for hot weather dressing Getty/Edward Berthelot

Caley Henry, Einkäuferin beim britischen Unternehmen Marks & Spencer, empfiehlt, sich an eine schlichte Farbpalette zu halten, wenn die strukturierte Kleidung im Schrank hängt, bis die ersten Blätter fallen.

"Das Spiel mit den Proportionen ist ein einfacher Weg, um sich einfarbig zu kleiden - eine voluminöse Bluse verleiht den Shorts mit Gürtel und den klobigen Sandalen Leichtigkeit", erklärt Henry und fügt hinzu: "Vervollständigen Sie den Look mit einer geräumigen Tasche, in der Sie all Ihre Alltagsutensilien verstauen können".

Wie auf zahlreichen Laufstegen zu sehen war, unter anderem bei Louis Vuitton, gilt in diesem Sommer: Je größer, desto besser, wenn es um Taschen geht. Packen Sie Ihr Eiswasser, Ihr Gesichtsspray und Ihren Fächer ein, und Sie müssen nicht mehr darüber nachdenken, ob Ihr lockeres Outfit Taschen hat oder nicht.

The correct way to wear shorts: Influencer Jean Claude Mpassy Jeremy Moeller/Getty Images

Henry erwähnt Shorts als Grundnahrungsmittel für die Büro-Garderobe einer Frau während einer Hitzewelle. Obwohl wir von allem, was zu weit über dem Knie geschnitten ist, abraten würden, sind sie eine ausgezeichnete Wahl, vor allem in Kombination mit einer lockeren Bluse für maximale Luftzirkulation.

Sie sind auch für Männer eine gute Wahl. Alexandra von Alexandra Wood Bespoke, die in Londons berühmter Savile Row exklusiv für Männer schneidert und designt, stimmt dem zu: "Während einer Hitzewelle kann man auch kurze Hosen tragen, man sollte nur darauf achten, dass sie maßgeschneidert sind und aus Baumwolle bestehen".

Lassen Sie die Schuhe nicht zu kurz kommen

"Als Faustregel gilt: Flip Flops sollten nur am Pool getragen werden", sagt Caley Henry. Es ist oft verlockend, die Schuhe ganz auszuziehen, wenn man unter der Hitze leidet, aber leider ist das in einem Büro selten eine gute Lösung.

"Die Hitze entweicht aus unserem Kopf und unseren Füßen, aber das bedeutet nicht, dass Flip Flops oder vielleicht sogar Slider das geeignete Schuhwerk für den Sommer sind", erklärt Susie Nelson, Stilexpertin und Gründerin von Modes and More, gegenüber Euronews Culture und fügt hinzu: "Es gibt viele elegante Sandalen, Espadrilles und Loafers, die man im Büro tragen kann.

Die Auswahl ist endlos, aber Laura See hat unserer Meinung nach die Antwort: "Wenn es um die Wahl der Schuhe geht, würde ich immer empfehlen, ein Paar aus natürlichen Produkten wie Leder zu tragen, denn dann können Ihre Füße atmen und schwitzen nicht so stark wie bei einem Paar aus künstlichen Materialien", erklärt die Schuhdesignerin.

Model David Gandy embraces a smart but not stuffy loafer Kirstin Sinclair/Getty Images

Für Männer sind Loafers oder vielleicht ein eleganter Bootsschuh ideal. Der Rat von See? "Niemand möchte haarige Zehen sehen, wenn es am schönsten ist. Um Ihre Füße kühl zu halten, sollten Sie sich für elegante, leichte Loafers aus Wildleder entscheiden oder, falls akzeptabel, für elegante Sneakers".

Und für Frauen? "Am besten sind Pantoletten mit offenen Zehen, da man sie leicht an- und ausziehen kann und die Luft über die Füße strömen kann, was diese kühl hält", sagt See.

Cool feet: Influencer Natalia Verza in comfortable, airy mules Getty/Edward Berthelot

Bequeme, schicke Sandalen sind fast so gut wie Flip Flops für diejenigen, die auf Bequemlichkeit angewiesen sind, aber wenn in Ihrem Büro striktes Zehenverbot herrscht, entscheiden Sie sich am besten für Pantoletten mit geschlossenen Zehen.

Laura See recommends a pair of closed-toe loafers for stricter office dress codes Laura See London

Sie lassen sich leicht und schnell an- und ausziehen und sind somit die perfekte Wahl, um Ihre Füße am Schreibtisch zu kühlen.

Natürliche Stoffe sind der Schlüssel

Wenn es um die Auswahl von Stoffen geht, sollten Sie Polyester vermeiden - das ist alles. Leider ist das nicht der Fall, aber es ist eine Regel, die man bei einer Hitzewelle unbedingt befolgen sollte.

Bei unerträglichen Temperaturen gibt es nichts Schlimmeres, als zu unterschätzen, wie heiß es wirklich ist, und festzustellen, dass man von Kopf bis Fuß in synthetische Stoffe gekleidet ist.

Alexandra Wood Bespoke rät ihren männlichen Kunden, die heiß aussehen und gleichzeitig kühl bleiben wollen, Folgendes zu tun: "Tragen Sie reine Baumwoll- und Leinenmischungen. Hemden aus reinen Stoffen helfen, den Körper abzukühlen. Jeder Hauch von Polyester staut die Wärme und verschlimmert die Situation".

Light linen pieces are ideal - but keep an eye on hemlines Sleeper

Für Frauen ist ein cremefarbener Leinenanzug eine gute Investition. Die ukrainische Marke Sleeper stellt einen ganz besonderen Dreiteiler her, der aus einer überschnittenen Jacke und austauschbaren Shorts oder Hosen besteht - je nachdem, wie heiß es ist, wenn man sich anzieht.

Susie Nelson empfiehlt eine andere Lösung - ärmellose Kleider und Oberteile sind ideal, um die gefürchteten Schweißflecken zu vermeiden.

Sie hat jedoch eine Warnung für diejenigen, die sich trauen, etwas mehr zu zeigen: "Ein letzter Ratschlag: Seien Sie vorsichtig mit schulterfreien Oberteilen, da Sie auf der anderen Seite des PCs nackt erscheinen können!"

Farben: Wählen Sie helle Farben - vermeiden Sie dunkle Töne

Es ist oft verlockend, ein schwarzes oder marineblaues Leinenkleid oder einen Anzug anzuziehen, nur um nicht zu viel darüber nachzudenken, was man an einem brütend heißen Tag anziehen soll, aber es ist die richtige Jahreszeit, um aufzufallen.

"Nichts lieben wir mehr als ein auffälliges Kleid an einem Sommertag, vor allem eines, das kühl, geräumig und leicht zu tragen ist", erklärt Caley Henry und fügt hinzu: "Ein luftiges Maxikleid kann man garantiert immer wieder aus dem Kleiderschrank holen, warum also nicht mit kräftigen Farben auftrumpfen?"

A vision in monochrome: Influencer Diane Batoukina keeps cool in Paris Getty/Edward Berthelot

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die einen Kleiderschrank voller Neutraltöne haben oder nichts lieber tun, als alle Farben des Regenbogens zu tragen, dann ist dieser Ratschlag eine Predigt für die Bekehrten.

Wenn Sie aber eher zu den Menschen gehören, die die gedeckten Töne der Herbstmode nicht erwarten können, empfehlen wir Ihnen die Farbe des Sommers: Lavendel.

Lavendelfarben sind - im wahrsten Sinne des Wortes - überall und an jedem zu sehen und normalerweise dezent genug, um auch den Farbverweigerern zu gefallen.

Wenn Ihnen das zu weit geht, sollten Sie sich so weit wie möglich an neutrale Farben halten - Weiß, Creme, Beige -. Schwarz sieht zwar immer schick aus, ist aber aufgrund der Tatsache, dass es Wärme absorbiert, keine gute Idee.

Lagenweise Kleidung ist nicht nur für die Schultersaison geeignet - das gilt auch für Unterwäsche

Ihr Büro mag mit dem Konzept der Klimaanlage nicht vertraut sein, aber da die Temperaturen weiter in die Höhe schießen, sind viele gezwungen, sie zu installieren.

Das führt natürlich zu einem weiteren Kleidungsdilemma, vor allem, wenn die Temperaturen im Laufe des Tages stark schwanken.

Ahead of her time: Jane Birkin wearing a sweater around her shoulders in the '70s David Thorpe/Getty Images

Susie Nelson hat eine Lösung: "Ein Tipp, um kühl und schick zu bleiben, ist das Tragen von Schichten. Mitarbeiter, die in Städten arbeiten, fahren in der Regel mit heißen U-Bahnen und überfüllten Bussen und kommen dann in einer viel kühleren Büroumgebung an", erklärt sie und fügt hinzu: "Durch die Möglichkeit, Schichten hinzuzufügen oder zu entfernen, ist es ein Kinderspiel, sich den wechselnden Temperaturen anzupassen".

A modern take on a summer layering classic: Influencer Mandy Bork in Berlin Christian Vierig/Getty

Eine beliebte Lösung ist es, sich einen Pullover locker um die Schultern zu binden. Inspiriert vom Stil der großen Jane Birkin in den 60er und 70er Jahren, haben zahlreiche Influencer diesen Look übernommen, der jedem Outfit einen Hauch von Leichtigkeit verleiht.

Caley Henry empfiehlt ein besonderes Lieblingsteil für die Bürogarderobe im Hochsommer: einen ärmellosen Jumpsuit. Er sei "die perfekte Brücke zwischen bürotauglicher und sommerlicher Kleidung... Tragen Sie ihn mit einer Strickjacke oder einem leichten Blazer, damit Sie ihn problemlos übereinander tragen können", so Henry.

Surviving July in Paris: designer Athena Calderone opts for a chic sleeveless jumpsuit Christian Vierig/Getty

Unser letzter Ratschlag? Seien Sie besonders vorsichtig mit der Unterwäsche. Wenn Sie tatsächlich ein verschwitzter Klumpen sind, der den Zug ins Büro erwischt, ist das vielleicht das Letzte, woran Sie denken - aber Missgeschicke kommen häufiger vor, als Sie vielleicht denken.

"Achten Sie darauf, dass Ihre Unterwäsche nicht durch den Stoff zu sehen ist - am besten in Fleischfarbe oder Weiß", rät Susie Nelson.

Jetzt haben Sie unsere Ratschläge, wie Sie einen kühlen Kopf bewahren und dabei von Kopf bis Fuß - und buchstäblich überall dazwischen - gut aussehen können.