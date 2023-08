Es ist eines der größten Kulturereignisse Ungarns, und das diesjährige Festivalprogramm kann sich sehen lassen. Hier sind die sieben Acts, die Sie nicht verpassen sollten.

Das Sziget-Festival beginnt am Donnerstag, findet auf der Budapester Óbuda-Insel - auch als Insel der Freiheit bekannt - statt, und dauert bis zum 15. August.

Ja, sechs Tage sind eine lange Zeitspanne mit Hunderten von Konzerten und Aufführungen auf mehr als einem Dutzend Bühnen. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, hat eine unerschrockene Auswahl des musikbegeisterten Teams von Euronews Kultur sieben Acts aus dem diesjährigen beeindruckenden Programm ausgewählt, die Sie nicht verpassen sollten.

Und um es noch einfacher zu machen, haben wir unsere Auswahl in Form eines Zeitplans aufgelistet.

Sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht verwöhnt.

Bonobo

Bonobo Balazs Mohai/AP

Spielt am Donnerstag, den 10. August im FreeDome

Wenn Sie auf der "Insel der Freiheit" auf der Suche nach pulsierenden Basslines sind, die sich nahtlos mit orchestralen Zwischenspielen und organischen Grooves verbinden, dann endet Ihre Suche bei keinem Geringeren als dem britischen Maestro, DJ und Produzenten Simon Green, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Bonobo. Nach dem Triumph seines siebten Studioalbums " Fragments ", das von allen Seiten gelobt wurde und ihm eine bemerkenswerte fünftägige Residency in der kultigen Royal Albert Hall in London einbrachte, ist Green unbestreitbar einer der angesehensten Künstler im Bereich der Tanzmusik - und das aus gutem Grund. Sziget-Raver können von Green und seinem Ensemble eine kathartische und genreübergreifende musikalische Meisterklasse erwarten. Theo Farrant

Loyle Carner

Loyle Carner Getty

Spielt am Freitag, den 11. August im FreeDome

Ein absolutes Muss beim diesjährigen Sziget-Festival ist der Auftritt des in London geborenen Rappers Loyle Carner. Er ist bekannt für seine poetischen und sozial bewussten Texte, die er mühelos und geschmeidig zu jazzigen und gefühlvollen Beats vorträgt. Er ist unbestreitbar eines der größten Talente Großbritanniens - und er ist am brillantesten, wenn er auf der Bühne steht. Ich hatte das Glück, ihn im letzten Jahr zweimal zu sehen, und bei beiden Gelegenheiten hatte er mich und das Publikum in der Hand. Es ist nicht schwer, sich schnell in ihn zu verlieben. Von charmanten persönlichen Anekdoten bis hin zu zufälligen Interaktionen mit dem Publikum - sein Charisma und seine Energie auf der Bühne sind mit nichts zu vergleichen, was ich je zuvor von einem Künstler gesehen habe. Ich empfehle Ihnen von ganzem Herzen, diese aufstrebende Legende zu besuchen. TF

David Guetta

David Guetta Joel Ryan/Invision

Spielt am Samstag, den 12. August auf der Hauptbühne

David Guetta mag 55 Jahre alt sein, aber seine Live-Auftritte sind immer noch so frisch und energiegeladen wie eh und je. Der französische DJ ist einer, den man auf dem Sziget nicht verpassen sollte, denn er ist ein Meister der House-Musik. Er ist ein wahrer Maestro des Genres und lässt pulsierende Beats und euphorische Melodien aus seinen Fingerspitzen strömen. Bekannt für seine beeindruckende Synergie mit dem Publikum und seine Fähigkeit, Genregrenzen zu überschreiten, ist es keine Überraschung, dass Guetta auch fast 40 Jahre nach seiner ersten Platte immer noch on top of the game Spiels ist. Langjährige Fans sagen, dass er in der Lage ist, ein wahrhaft euphorisches Erlebnis zu schaffen, und er ist berühmt für seine mehrfachen Zugaben, mit denen er der Menge genau das gibt, was sie will. Wenn du in Budapest auf der Suche nach knallenden Beats bist - Guetta hat sie immer noch! Saskia O'Donoghue

Arlo Parks

Arlo Parks Valentin Flauraud/Keystone via AP

Spielt am Sonntag, 13. August auf der Hauptbühne

Was auch immer Sie dieses Jahr tun, verpassen Sie nicht die britische Singer-Songwriterin Arlo Parks. Das Pop-Wunderkind hat dieses Jahr ihr zweites Album "Soft Machine" veröffentlicht, das sich deutlich von ihrem mit dem Mercury Prize ausgezeichneten Debütalbum "Collapsed in Sunbeams" unterscheidet. In diesem Jahr gräbt sie auf einer emotionalen Ebene tiefer, und es trifft hart. Als ich sie das letzte Mal live sah, begann sie die Show mit dem herzzerreißenden Text: "Fast jeder, den ich liebe, wurde missbraucht / Und ich gehöre dazu." Zugegeben, das mag im Kontext eines pulsierenden Musikfestivals nicht nach dem einfachsten Hörerlebnis klingen, aber Arlo Parks hat ein einzigartiges Talent, den Finger auf den Puls einer Generation zu legen, ihre Ängste und ihre Stärken zu beschreiben. Ihre sanfte Stimme lässt jedes Wort wie Poesie klingen, und die Leidenschaft, die sie auf der Bühne ausstrahlt, ist ansteckend. Die Show, die ich besuchte, rief in mir ein Gefühl der Verzauberung hervor, das mitreißend und letztlich erhebend war. Ich beneide diejenigen, die sie dieses Jahr auf der "Insel der Freiheit" sehen können. Und ich bemitleide diejenigen, die sie ausfallen lassen. David Mouriquand

Caroline Polachek

Caroline Polachek Robb Cohen/2022 Invision

Spielt am Montag, 14. August auf der Hauptbühne

Hier bei Euronews Culture können wir nicht genug von Caroline Polachek bekommen. Mein geschätzter Kollege hat sie dieses Jahr beim Primavera Madrid gesehen und ehrlich gesagt, ich bin immer noch eifersüchtig. Ich bin seit dem 2019er-Album "Pang" mit dem poppigen "So Hot You're Hurting My Feelings" ein Fan, und jedes Mal, wenn ich online Ausschnitte ihrer Shows sehe, bin ich von ihrem stimmlichen Können (wie schafft das bloß??) und ihren sinnlichen Tanzbewegungen geradezu überwältigt. Wenn Sie auch regelmäßig hier bei uns sind, werden Sie wissen, dass wir ihr neues Album "Desire, I Want To Turn Into You" zu unserer zweitliebsten Platte des Jahres gekürt haben; es hat uns mit Trip-Hop-Beats, Elektro-Glitches und abwechslungsreichen Instrumentierungen verblüfft, alles verpackt in einem süchtig machenden Ganzen, das zweifellos das beste Popalbum des Jahres 2023 sein wird. Verpassen Sie es nicht, sie live zu erleben - es wird ein poppiges, sexy und insgesamt unvergessliches Highlight des diesjährigen Festivals sein. Ich wünschte, ich könnte hingehen. DM

Hannah Grae

Hannah Grae YouTube - hannahgrae.lnk

Spielt am Dienstag, 15. August im FreeDome

Ich habe Hannah Grae noch nie live gesehen. Aber ich will es unbedingt. Ihr Name ist vielleicht noch nicht so bekannt, aber Sie haben wahrscheinlich schon von ihr gehört, weil sie 2021 eine melancholische Klavierversion (und eine feministische Überarbeitung) von Aquas Hit "Barbie Girl" gemacht hat. Sie ging auf TikTok viral, und obwohl ein Gütesiegel von dieser speziellen Plattform normalerweise dazu führt, dass ich mich auf den Weg mache und ein paar Wolken anschreie, wie der mürrische alte Mann, zu dem ich allmählich werde, bin ich froh, dass ich ihretwegen dabei geblieben bin. Das Telefon beiseite gelegt, ging das 20-jährige walisische Talent ins Studio und lieferte ein vielversprechendes Debütalbum ab: "Hell is a Teenage Girl". Es zeigt ihre Vorliebe für den Pop-Punk der 90er Jahre, und Fans von Bikini Kill und Paramore müssen nicht weiter suchen. Ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass ihr Auftritt eine lebhafte, fröhliche Angelegenheit wird. DM

Billie Eilish

Billie Eilish AP Photo/Lewis Joly

Spielt am Dienstag, 15. August auf der Hauptbühne

Wenn Sie immer noch wegen Billie Eilishs Song im Barbie-Film weinen, können wir es Ihnen nicht verdenken. Der Song "What Was I Made For" der 21-jährigen Sängerin ist zu einem sofortigen, wenn auch tränenreichen, Klassiker geworden und Grund genug, sie auf dem Sziget zu sehen. Eilish ist bekannt für ihre genreübergreifenden Tracks - wer hat nicht schon mal zu "Bad Guy" mitgewippt? - Aber es gibt noch unzählige andere Gründe, die amerikanische Singer-Songwriterin zu sehen, vor allem ihre ätherische Stimme und ihre energiegeladenen Songs, die das Publikum auf eine ganz besondere Reise mitnehmen. Fügen Sie dieses Konzert Ihrem vollgepackten Festivalplan hinzu - wenn es nicht schon darauf steht! SO'D

Das Sziget Festival 2023 beginnt am Donnerstag, den 10. August, und dauert bis Dienstag, den 15. August.