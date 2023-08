George-Enescu-Festival: Wahrzeichen der rumänischen Kultur

Das George-Enescu-Festival in Rumänien ist eine der führenden Veranstaltungen für klassische Musik.

Das George-Enescu-Festival ist die größte Veranstaltung für klassische Musik und den klassischen internationalen Wettbewerb in Rumänien und eines der größten in Osteuropa.

WERBUNG

Alle zwei Jahre treffen sich in Bukarest fast einen Monat lang weltbeste Orchester und Solisten, um George Enescu zu ehren, einen der größten rumänischen Komponisten, Musiker und Dirigenten.

Eröffnet wurde das Festival Anfang August mit dem französischen Cellisten und Ehrengast Gautier Capuçon, unter der Leitung des rumänischen Dirigenten Cristian Măcelaru.

Das George Enescu Symphony Orchestra begleitete den Solisten bei der Aufführung des Konzerts in h-Moll Opus 104 von Dvořák.

Der Musiker nimmt regelmäßig am Festival teil: "Ich kenne dieses Festival gut, ich habe in den vergangenen Jahren oft daran teilgenommen, mit Orchestern auf Tournee. Es ist das erste Mal, dass ich hier mit einem rumänischen Orchester spiele, und es ist umso mehr eine Ehre, dass ich diese Ausgabe dieses Jahr mit dem Dirigenten Cristian Măcelaru eröffne. Ich kenne ihn gut, da er der Direktor des französischen Nationalorchesters ist, und seit diesem Jahr der neue künstlerische Festivalleiter, also eine doppelte Ehre."

Zahlreiche Konzerte in ganz Bukarest

An mehreren Orten der Stadt, darunter das Rumänische Athenäum, finden während des Festivals zahlreiche Konzerte statt. Das George-Enescu-Festival ist zu einem Wahrzeichen des rumänischen Kulturlebens geworden, wie der neue künstlerische Leiter und Dirigent Cristian Măcelaru erklärt:

"Es ist ein großer finanzieller Aufwand, ein Festival dieser Größe und dieses Ausmaßes auf die Beine zu stellen und der Welt zu zeigen, was wir können, das halte ich für wichtig. Gleichzeitig kommt es Rumänien zugute, wir haben dieses Jahr fast 3500 Künstler eingeladen, um Musik zu machen und aufzutreten. Das ist wunderbar, weil es auch die Kultur in Rumänien belebt."

Verdis Oper Otello wurde von Peter Košir und Nona Ciobanu in Szene gesetzt. Die Multimedia-Regisseurin für Otello erklärt: "Wir versuchen, die Musik mit Bildern zu unterstützen, ohne zu vergessen, dass die Musik die Hauptfigur ist. Und natürlich nutzen wir die Mittel des 21. Jahrhunderts, versuchen sie nicht zu missbrauchen, sondern schaffen manchmal einen Dialog, manchmal einen Kontrapunkt."

Die diesjährige Ausgabe des George-Enescu-Festivals findet bis zum 24. September in Bukarest statt.