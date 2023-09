Ein Trio vierbeiniger Superstars begleitete das Dänische Kammerorchester bei einer ganz besonderen Aufführung von Leopold Mozarts "Jagdsinfonie" im Rahmen des diesjährigen Haydn-Festivals.

In einer Welt, in der klassische Musik oft an Traditionen festhält, brachte das Dänische Kammerorchester beim diesjährigen Haydn Festival einen schwanzwedelnden Twist, der das Publikum vor Freude aufheulen ließ.

Cookie, Sophus und Sica - drei außergewöhnlich talentierte Hunde, die sorgfältig ausgewählt wurden, um gemeinsam mit dem Dänischen Kammerorchester eine skurrile und unkonventionelle Interpretation der "Jagdsinfonie" von Leopold Mozart, dem Vater von Wolfgang Amadeus, aufzuführen.

Das Stück ist ein seltenes Juwel in der Welt der Hochklassik, in dem Hunde normalerweise keine prominente und wichtige Solistenrolle spielen. In der Vergangenheit beschränkten sich ihre Beiträge in diesem Werk auf bloße Aufnahmen.

Cookie auf der Bühne beim Auftritt mit dem Dänischen Kammerorchester Credit: AFP

Bei der Probe lauschten die Hunde unbeeindruckt den ersten Sätzen des Stücks, bevor sie selbstbewusst ihre Positionen vor dem Orchester einnahmen, um ihre Parts auszuführen.

Helle Lauvring, Cookie's Besitzerin und Betreuerin des vierjährigen Spanischen Wasserhundes, sagte dazu: "Wenn ich ganz alleine da (auf der Bünhne) wäre, wäre ich wohl nervös, aber die ganze Aufmerksamkeit liegt auf ihr (Cookie), sie ist der Star. Ich stehe nur hinter ihr mit all den Leckereien".

Sehen - und hören - Sie hier unser Video von dem musikalischen Ereignis: