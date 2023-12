Nach skandalgeplagten Jahren sind die Golden Globes bereit für ein Comeback. Hier sind die Nominierten für die 81. Ausgabe der Preisverleihung im Januar - mit "Barbie" und "Oppenheimer" an der Spitze und einem europäischen Kino, das glänzt.

Die Golden Globe Awards, eine der bekanntesten cineastischen Preisverleihungen nach den Oscars, haben ihre Nominierungen bekannt gegeben.

Die neu gestaltete Organisation, die jetzt ein gewinnorientiertes Unternehmen mit einer größeren und vielfältigeren Wählerschaft ist, hat nach mehreren schwierigen Jahren die Nominierten für ihre Preisverleihung im Januar bekannt gegeben.

Cedric the Entertainer und Wilmer Valderrama übernahmen den Vorsitz bei der Bekanntgabe der Nominierungen im Beverly Hilton Hotel, wo die Show auch am 7. Januar stattfinden wird.

Greta Gerwigs Barbie dominiert die Nominierungen für die Golden Globe Awards mit neun Nominierungen, darunter für den besten Film in der Kategorie Musical oder Komödie, sowie mit Schauspielernominierungen für Margot Robbie und Ryan Gosling und drei Originalsongs.

Dicht gefolgt von seinem Meme-Begleiter, Christopher Nolans Oppenheimer, der acht Nominierungen erhielt, darunter für den besten Film und für die Darsteller Cillian Murphy, Robert Downey Jr. und Emily Blunt.

Mit Oppenheimer konkurrieren in der Kategorie "Bester Film - Drama" der aktuelle Preisliebling Anatomie eines Falls, Martin Scorseses Killers of the Flower Moon, Bradley Coopers beeindruckendes Bernstein-Biopic Maestro, einer unserer Lieblingsfilme des Jahres - Celine Songs Past Lives__- und Jonathan Glazers erschütterndes Holocaust-Drama The Zone of Interest.

In der Kategorie Bester Film Musical oder Komödie tritt Barbie gegen Air, American Fiction, The Holdovers, den knorrigen und denkwürdigen May December und den wahnsinnig brillanten Poor Things an.

Barbie vs Oppenheimer Warner Bros. - Universal

Bemerkenswert ist das starke europäische Aufgebot: Der französische Film Anatomy of a Fall setzt seinen stetigen Aufstieg mit vier Nominierungen fort (Bester Film - Drama, Bestes Drehbuch, Bester nicht-englischsprachiger Film und Beste schauspielerische Leistung in einem Film - Drama), während der britische Film The Zone of Interest drei Nominierungen erhält (Bester Film - Drama, Bester nicht-englischsprachiger Film und Beste Filmmusik).

Die vollständige Liste der Nominierten finden Sie unten.

Die auf CBS übertragene 81. Golden-Globe-Verleihung ist der erste große Höhepunkt der Preisverleihungssaison.

Die Golden Globes haben einige turbulente Jahre hinter den Kulissen hinter sich, nachdem die Los Angeles Times im Jahr 2021 einen bahnbrechenden Bericht veröffentlicht hatte, in dem festgestellt wurde, dass es in der Hollywood Foreign Press Association, die über die Preisverleihung abstimmt, keine schwarzen Mitglieder gibt.

Stars und Studios boykottierten die Globes und NBC weigerte sich daraufhin, sie 2022 auszustrahlen.

Nachdem der Verband farbige Journalisten in seine Reihen aufgenommen und andere Reformen eingeführt hatte, um ethische Bedenken auszuräumen, wurde die Sendung im Januar 2023 im Rahmen einer einjährigen Probezeitvereinbarung mit NBC wieder ausgestrahlt. Die Sendung erreichte mit 6,3 Millionen Zuschauern die geringste Einschaltquote aller Zeiten. Der Sender entschied sich nicht für eine Verlängerung.

Im Juni erhielt der Milliardär Todd Boehly die Genehmigung, die HFPA aufzulösen und die Golden Globes als gewinnorientiertes Unternehmen neu zu gründen.

Mitte November kündigte CBS an, die Verleihung auf dem Sender auszustrahlen und sie auch auf Paramount+ zu übertragen.

Hier ist die vollständige Liste der Nominierten:

FILM

Bester Kinofilm - Drama

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Maestro

Past Lives

Zone of Interest

Anatomie eines Sturzes

Bester Film Musical oder Komödie

Barbie

Poor Things

American Fiction

The Holdovers

May December

Air

Beste Regie

Bradley Cooper - Maestro

Greta Gerwig - Barbie

Yorgos Lanthimos - Poor Things

Christopher Nolan - Oppenheimer

Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon

Celine Song - Past Lives

Bestes Drehbuch

Barbie - Greta Gerwig, Noah Baumbach

Poor Things - Tony McNamara

Oppenheimer - Christopher Nolan

Killers of the Flower Moon - Eric Roth, Martin Scorsese

Past Lives - Celine Song

Anatomy of a Fall - Justine Triet, Arthur Harari

Beste Leistung einer Schauspielerin in einem Kinofilm - Drama

Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

Carey Mulligan - Maestro

Sandra Hüller - Anatomy of a Fall

Annette Bening - Nyad

Greta Lee - Past Lives

Cailee Spaeny - Priscilla

Beste schauspielerische Leistung in einem Kinofilm - Drama

Bradley Cooper - Maestro

Leonardo DiCaprio - Killers of the Flower Moon

Colman Domingo - Rustin

Barry Keoghan - Saltburn

Cillian Murphy - Oppenheimer

Andrew Scott - All of Us Strangers

Beste Leistung einer Schauspielerin in einem Film - Musical oder Komödie

Fantasia Barrino - The Color Purple

Jennifer Lawrence - No Hard Feelings

Natalie Portman - May December

Alma Pöysti - Fallen Leaves

Margot Robbie - Barbie

Emma Stone - Poor Things

Beste schauspielerische Leistung in einem Kinofilm - Musical oder Komödie

Nicolas Cage - Dream Scenario

Timothée Chalamet - Wonka

Matt Damon - Air

Paul Giamatti - The Holdovers

Joaquin Phoenix - Beau Is Afraid

Jeffrey Wright - American Fiction

Beste Nebendarstellerin Film

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - The Color Purple

Jodie Foster - Nyad

Julianne Moore - May December

Rosamund Pike - Saltburn

Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

Bester Nebendarsteller Film

Willem Dafoe - Poor Things

Robert DeNiro - Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Charles Melton - May December

Mark Ruffalo - Poor Things

Bester Film - Nicht-englischsprachig

Anatomy of a Fall (Frankreich)

Io Capitano (Italien)

Past Lives (Vereinigte Staaten)

Gesellschaft des Schnees (Spanien)

The Zone of Interest (Vereinigtes Königreich)

Bester Spielfilm - Animationsfilm

Der Junge und der Reiher

Elementar

Spider-Man: Jenseits des Spider-Versums

Der Super Mario Bros. Film

Suzume

Wunsch

Kinofilm und Kassenschlager

Barbie (Warner Bros.)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Disney)

John Wick: Kapitel 4 (Lionsgate Films)

Mission: Impossible - Die Abrechnung mit dem Tod Teil eins (Paramount Pictures)

Oppenheimer (Universal Pictures)

Spider-Man: Jenseits des Spinnen-Versums (Sony Pictures)

Der Super Mario Bros. Film (Universal Pictures)

Taylor Swift: Die Eras-Tournee (AMC Theatres)

Beste Originalmusik - Kinofilm

Ludwig Göransson - Oppenheimer

Jerskin Fendrix - Poor Things

Robbie Robertson - Killers of the Flower Moon

Mica Levi - The Zone of Interest

Daniel Pemberton - Spider-Man: Jenseits des Spider-Versums

Joe Hisaishi - Der Junge und der Reiher

Bester Originalsong - Kinofilm

Barbie - "Wofür wurde ich gemacht?" von Billie Eilish und Finneas

Barbie - "Dance the Night" von Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson und Andrew Wyatt

Barbie - "Ich bin nur Ken" von Mark Ronson, Andrew Wyatt

She Came to Me - "Addicted to Romance" von Bruce Springsteen und Patti Scialfa

The Super Mario Bros. Movie - "Peaches" von Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, und John Spiker

Rustin - "Road to Freedom" von Lenny Kravitz

TV

Beste Fernsehserie - Drama

Succession

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

1923

Die Morning Show

Beste Schauspielerin in einer Fernsehserie - Drama

Bella Ramsey - The Last of Us

Emma Stone - Der Fluch

Helen Mirren - 1923

Imelda Staunton - The Crown

Keri Russell - The Diplomat

Sarah Snook - Succession

Bester Hauptdarsteller in einer Fernsehserie - Drama

Pedro Pascal - The Last of Us

Kieran Culkin - Succession

Jeremy Strong - Succession

Brian Cox - Succession

Gary Oldman - Slow Horses

Dominic West - The Crown

Beste Fernsehserie - Musical oder Komödie

Abbott Elementary

Barry

Jury Duty

Nur Morde im Gebäude

Ted Lasso

Der Bär

Beste Schauspielerin in einer Fernsehserie - Musical oder Komödie

Rachel Brosnahan - Die wunderbare Frau Maisel

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Elle Fanning - Der Große

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Natasha Lyonne - Poker Face

Ayo Edebiri - Der Bär

Bester Hauptdarsteller in einer Fernsehserie - Musical oder Komödie

Bill Hader - Barry

Steve Martin - Only Murders in the Building

Jason Segel - Shrinking

Martin Short - Only Murders in the Building

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Jeremy Allen White - The Bear

Beste begrenzte Fernsehserie, Anthologieserie oder Fernsehfilm

Beef

Lessons in Chemistry

Daisy Jones und die Sechs

All the Light We Cannot See

Fellow Travelers

Fargo

Beste Schauspielerin in einer Fernsehserie, Anthologieserie oder einem Fernsehfilm

Ali Wong - Beef

Brie Larson - Lessons in Chemistry

Elizabeth Olsen - Love and Death

Juno Temple - Fargo

Rachel Weisz - Dead Ringers

Riley Keough - Daisy Jones and the Six

Bester Hauptdarsteller in einer Fernsehserie, einer Anthologieserie oder einem Fernsehfilm

David Oyelowo - Gesetzeshüter: Bass Reeves

Jon Hamm - Fargo

Matt Bomer - Fellow Travellers

Sam Claflin - Daisy Jones and the Six

Steven Yeun - Beef

Woody Harrelson - White House Plumbers

Beste Nebendarstellerin in einer Fernsehserie

Abby Elliott - Der Bär

Christina Ricci - Yellowjackets

Elizabeth Debicki - The Crown

Hannah Waddingham - Ted Lasso

J. Smith-Cameron - Succession

Meryl Streep - Only Murders in the Building

Bester männlicher Nebendarsteller in einer Fernsehserie

Matthew Macfadyen - Succession

Alan Ruck - Succession

Alexander Skarsgård - Succession

James Marsden - Jury Duty

Billy Crudup - The Morning Show

Beste Leistung in Stand-Up-Comedy oder Fernsehen

Ricky Gervais - Ricky Gervais: Armageddon

Trevor Noah - Trevor Noah: Wo war ich?

Chris Rock - Chris Rock: Selektive Empörung

Amy Schumer - Amy Schumer: Notfallkontakt

Sarah Silverman - Sarah Silverman: Jemanden, den du liebst

Wanda Sykes - Wanda Sykes: Ich bin ein Entertainer

Die 81. Golden Globe Awards finden am 7. Januar 2024 statt.