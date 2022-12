LUX-Filmpreis: Europas Bürger stimmen über Europas Filme ab

Die Nominierungen für den LUX-Publikumsfilmpreis sind da: Es sind fünf besondere Filme, alle eine politische oder soziale Perspektive einnehmen, und es sind allesamt europäische Filme. Alcarràs, ein Film über den Konflikt zwischen katalanischen Bauern und den Auswüchsen der Energiewende. Close: ein feinfühliges Drama aus Frankreich über Jugendliche, Familie und Entfremdung. Triangle of Sadness: ein absurd-ironisches dänisches Meisterwerk über die Auswüchse von High Society und moderner Klassengesellschaft. Ganz anders der portugiesische Film Irrlicht, ein Science-Fiction-Musical, das das Thema Homosexualität aufgreift. Ebenfalls im Rennen: der Thriller Burning Days. Unter den nominierten Filmen ist er der einzige, der nicht aus einem EU-Land stammt; ein Film über Korruption, Umweltzerstörung und Politik in der Türkei, der in Cannes seine Premiere gefeiert hat.

"Es gibt so viele talentierte Regisseure, und sie liefern nicht nur Unterhaltung", so Mike Downey von der Europäischen Filmakademie, "ihre Filme haben ein soziales Element, sie beschäftigen sich mit sozialer Gerechtigkeit und Menschenrechten. Es ist ein unverzichtbarer Teil des Kinos zu erkunden wer wir sind, was unsere Gesellschaft ausmacht, was wir verändern müssen und was diese Veränderungen schließlich bedeuten."

Ausgelobt wird der Preis vom Europäischen Parlament und der Europäischen Filmakademie in Berlin. Er gilt als Nachfolger des LUX-Preises, den seit 2007 das Europäische Parlament vergeben hat. Doch selbst in der neuen Ausgestaltung wendet er sich weiterhin auch an die Parlamentarier, meint Mike Downey: "Er lädt auch die EU-Parlamentarier ein, über einige Dinge nachzudenken, sie vielleicht aus der Perspektive unterschiedlicher Kulturen zu betrachten und ihren Horizont für neue Ideen, Orte und Themen zu erweitern."

Für den Lux-Preis Abstimmen kann jeder, der einen oder mehrere Filme gesehen hat – und das noch bis Mitte Juni unter https://luxaward.eu/.