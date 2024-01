Jenseits von Applaus und Auszeichnungen bei den 81. jährlichen Golden Globes wollen wir uns nun dem eigentlichen Hingucker zuwenden - wer was zur Verleihung trug und auf dem roten Teppich für Furore sorgte.

Die Golden Globes sind nicht nur ein Abend, an dem die Talente der Film- und Fernsehbranche gewürdigt werden, sondern auch ein Laufsteg, auf dem sich Hollywoods bestgekleidete Lieblinge in Szene setzen.

Feiern wir also die Stars, die bei der diesjährigen Verleihung nicht nur Preise gewonnen, sondern auch mit ihrer fabelhaften und lustigen Mode das Rampenlicht gestohlen haben!

Gucci Green für Königin Tay Tay

Taylor Swift auf den 81. Golden Globe Awards am Sonntag, 7. Januar 2024, im Beverly Hilton in Beverly Hills, Kalifornien. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Taylor Swift, eine unserer Favoritinnen für die "People of the Year 2023", glänzte in einem schimmernden, grünen Kleid von Gucci.

Die Sängerin, die in der Kategorie "Best Cinematic and Box Office Achievement" fürTaylor Swift: The Eras Tour nominiert wurde, erschien ohne ihren NFL-Schwarm Travis Kelce auf dem roten Teppich, der nur einen Katzensprung entfernt im SoFi Stadium von Los Angeles ein Spiel bestritt.

Domingo der elegante

Colman Domingo bei den 81. Golden Globe Awards am Sonntag, 7. Januar 2024, im Beverly Hilton in Beverly Hills, Kalifornien. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Rustin und The Colour Purple-Star Colman Domingo schlug eine andere Richtung ein und trug einen maßgeschneiderten schwarzen Look von Pharrell Williams, dem neuen Kreativdirektor für Männer bei Louis Vuitton.

Dazu trug er Perlenketten und rote Juwelen sowie einen einzelnen Perlenohrring.

Domingo war für seine herausragende Darstellung in dem biografischen Drama Rustin für den Preis für die beste männliche Darbietung in einem Kinofilm nominiert , musste sich aber Cillian Murphy geschlagen geben, der den Preis für seine Rolle in Oppenheimer entgegennahm.

Verliebt in Hüller

Sandra Huller bei den 81. Golden Globe Awards am Sonntag, 7. Januar 2024, im Beverly Hilton in Beverly Hills, Kalifornien. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Sandra Hüller hat uns mit ihrem Look total bezaubert.

Der Star aus Anatomy of a Fall, der für die beste weibliche Darbietung in einem Kinofilm, Drama, nominiert war, wählte in Beverly Hills eine Farbe von Louis Vuitton, die irgendwo zwischen Smaragd und Meeresgrün liegt.

Ihr Mieder war mit schmalen Trägern ausgestattet und wurde von einem Rock mit leichten Falten begleitet, der in eine Schleppe überging.

Wie Taylor Swift ist auch Hüller eine unserer People of the Year 2023.

Barbies Superstar aus dem echten Leben

Margot Robbie bei den 81. Golden Globe Awards am Sonntag, 7. Januar 2024, im Beverly Hilton in Beverly Hills, Kalifornien. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Margot Robbie sah wie immer fabelhaft aus.

Robbie, die Hauptdarstellerin und Produzentin des mehrfach nominierten _Barbie-_Films, trug ein pinkfarbenes, mit Pailletten besetztes Kleid von Armani und eine pinkfarbene Tüllboa.

Wie schon bei der Barbie-Pressetour war ihr Look einem Barbie-Puppen-Outfit nachempfunden - in diesem Fall der Superstar Barbie von 1977.

Willy-Wonka-Schick

Timothee Chalamet bei den 81. Golden Globe Awards am Sonntag, 7. Januar 2024, im Beverly Hilton in Beverly Hills, Kalifornien. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Timothée Chalamet, das Gesicht des neuesten _Wonka-_Films, trug eine schwarze Jacke mit Glitzersteinen, eine schwarze Skinny-Hose und ein schwarzes Hemd mit tief angesetzten Knöpfen.

Sein Designer: Celine Homme.

Chalamet war in der Kategorie Bester männlicher Darsteller in einem Film - Musical oder Komödie nominiert, doch der Preis ging schließlich an Paul Giamatti aus The Holdovers.

Viel Glück beim nächsten Mal, Timothée, und weiter so mit deinem tollen Aussehen!

Gladstone sieht glamourös aus

Lily Gladstone und Leonardo DiCaprio bei der Verleihung der 81. Golden Globe Awards am Sonntag, 7. Januar 2024 Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Die Newcomerin auf dem roten Teppich, Lily Gladstone, die für ihre herausragende Leistung in Killers of the Flower Moon als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde, glänzte nicht nur auf der Leinwand, sondern auch auf dem roten Teppich!

Gladstone trug ein fabelhaftes weißes Valentino-Kleid mit einem dramatischen schwarzen Schal und einer diamantenen Halskette und fügte einen Hauch von Flair mit Ohrringen hinzu, die von einem Mitglied des Blackfeet-Stammes entworfen wurden.

Dua Lipas goldene Noten

Dua Lipa bei den 81. Golden Globe Awards am Sonntag, 7. Januar 2024, im Beverly Hilton in Beverly Hills, Kalifornien. Credit: AP Photo

Die Chart-Sensation Dua Lipa, die sowohl Moderatorin als auch Nominierte für den besten Originalsong war, trug ein maßgeschneidertes schwarzes Schiaparelli-Samtkleid mit einer Reihe von goldenen "Knochen" auf dem Mieder und einem bauschigen Bustle-Rock.

Ihr Look wurde durch eine Halskette von Tiffany & Co. aus dem Jahr 1962 vervollständigt.

Fallen mit Flair

Pedro Pascal bei den 81. Golden Globe Awards am Sonntag, 7. Januar 2024, im Beverly Hilton in Beverly Hills, Kalifornien. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Pedro Pascal aus The Last of Us verwandelte ein unerwartetes "Aua" in einen Modeerfolg bei den 81.

Mit einer Armschlinge von Bottega Veneta verriet Pascal den Reportern, dass seine Verletzung das Ergebnis eines einfachen "Sturzes" war.

Abgesehen von der Armschlinge war Pascals Look ein großer Gewinn: Er trug einen schwarzen, hautengen Rollkragen, der mit weißen Garnknoten verziert war, und kombinierte dazu eine elegante schwarze Hose.

Wer hätte gedacht, dass Hinfallen so sexy sein kann?

Saltburn-Schmuck

Barry Keoghan bei der 81. Verleihung der Golden Globe Awards am Sonntag, 7. Januar 2024, im Beverly Hilton in Beverly Hills, Kalifornien. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Barry Keoghan, der Star von Saltburn, rockte die Golden Globes in einem umwerfenden Louis Vuitton-Ensemble.

Der 31-Jährige, der für die beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einem Kinofilm - Drama - nominiert war, trug eine Louis Vuitton-Kreation aus der Frühjahr-Sommer-Kollektion 2024, ein rotes Abendjackett aus Wolle in Heritage Damier, gepaart mit einer scharfen roten Maßhose und einem knackigen weißen Hemd mit rundem Kragen und Perlmuttknöpfen.

Auch bei den Accessoires zeigte er sich von seiner besten Seite: Er trug eine schicke goldene Gürtelkette, eine Perlenkette und Ohrringe von Tiffany & Co.

Back to school mit Billie

Billie Eilish bei den 81. Golden Globe Awards am Sonntag, 7. Januar 2024, im Beverly Hilton in Beverly Hills, Kalifornien. Credit: AP Photo

"What Was I Made For?"-Sängerin Billie Eilish, mit leuchtend rotem und schwarzem Haar, zeigte sich in einer weißen Bluse, einem braunen Rock und einer übergroßen schwarzen Jacke mit aufgesetzter Brille als Schullehrerin.

Ihr Look wurde von Willy Chavarria entworfen.

Florences Rosenfantasie

Florence Pugh bei den 81. Golden Globe Awards am Sonntag, 7. Januar 2024, im Beverly Hilton in Beverly Hills, Kalifornien. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Florence Pugh schafft es immer wieder, einen außergewöhnlichen Look für den roten Teppich zu kreieren.

In einem durchsichtigen roten Valentino-Kleid, das mit zarten Rosen bestreut war, brachte der _Oppenheimer-_Star einen ganzen Garten voller Charme auf die Veranstaltung.

Apropos blühend fabelhaft!

Der Bär trägt Prada

Ayo Edebiri bei den 81. Golden Globe Awards am Sonntag, 7. Januar 2024, im Beverly Hilton in Beverly Hills, Kalifornien. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Pugh war nicht allein in der roten Abteilung unterwegs.

Ayo Edebiri, die später für ihre Rolle in The Bear als beste Nebendarstellerin in einer Musical- oder Komödienserie ausgezeichnet wurde, zog in einem umwerfenden trägerlosen roten Prada-Ensemble alle Blicke auf sich.