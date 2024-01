Schauspieler David Soul, bekannt aus "Starsky & Hutch", gestorben

Von Euronews, AP

US-Schauspieler David Soul ist 80-jährig verstorben. Bekannt wurde er durch die Rolle des Ken Hutchinson in der Krimiserie Starsky & Hutch.

David Soul spielte an der Seite von Paul Michael Glaser einen Polizisten in der beliebten US-Serie. Seine Frau Helen Snell teilte am Freitag mit, dass der geliebte Ehemann, Vater, Großvater und Bruder gestern nach einem tapferen Kampf ums Leben im Kreise seiner Familie gestorben sei.

Soul verkörperte den Detektiv Ken "Hutch" Hutchinson an der Seite von Paul Michael Glaser als Detektiv David Starsky in "Starsky & Hutch". Die Serie lief zwischen 1975 und 1979 auf ABC und wurde so populär, dass sie eine Reihe von Kinderspielzeug hervorbrachte.

Auf dem Höhepunkt seines Ruhmes erreichte Soul mit der Single "Don't Give Up on Us" auch die Musikcharts.

Soul hatte viele Jahre in Großbritannien gelebt und war dort auch in verschiedenen Bühnenrollen aufgetreten.

Soul spielte auch den titelgebenden Talkshow-Moderator in "Jerry Springer - The Opera" im Londoner West End.

Soul und Glaser kamen noch einmal zu Ruhm durch die Neuverfilmung von "Starsky & Hutch" aus dem Jahr 2004 mit Ben Stiller als Starsky und Owen Wilson als Hutch in den Hauptrollen.