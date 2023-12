Brad Pitt, der vom People-Magazin zweimal zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde, läutet heute die große 60 ein. Aber was passiert, wenn ein männliches Hollywood-Sexsymbol altert?

Man kann es kaum glauben, aber Brad Pitt ist gerade 60 geworden.

Der Hollywoodstar feiert am 18. Dezember seinen Geburtstag und geht in sein sechstes Jahrzehnt, in dem er "besser aussieht als je zuvor", wie es in den zahlreichen Schlagzeilen über sein jugendliches Aussehen heißt.

Auch wenn sich die Schönheitsstandards enorm weiterentwickelt haben, seit Pitt 1995 zum ersten Mal als "Sexiest Man Alive" das Cover des People-Magazins zierte, ist unsere Besessenheit von schönen Menschen ungebrochen.

Und obwohl wir noch einen weiten Weg vor uns haben (die "sexiest men alive" sind immer noch überwiegend weiß und dünn), ist es doch ermutigend, dass die Gesellschaft Berühmtheiten nicht mehr meidet, sobald sie ein paar Falten bekommen.

Dennoch ist Pitt als eines der Sexsymbole der letzten Jahrzehnte eine interessante Fallstudie über das Altern in Hollywood.

Als junger Mann wurde er trotz seines Aussehens für sein robustes Auftreten bekannt, doch sein Name wurde zum Synonym für gut aussehend. (Erinnern Sie sich an Shania Twains kultigen Song "That Don't Impress Me Much"? Als sie einen hübschen Jungen, der sie nicht (sehr) beeindruckt hat, mit den Worten "Ok, du bist also Brad Pitt..." neckt?)

Sein Liebesleben war ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse - Pitt und Jennifer Aniston waren in den frühen 2000er Jahren eines der heißesten Paare Hollywoods, gleichauf mit Britney Spears und Justin Timberlake. Als er danach seine Brangelina-Ära begann, drehten die Medien kollektiv durch - Pitt, Angelina Jolie und ihre Kinder wurden auf Schritt und Tritt von Paparazzi verfolgt.

Aber im Laufe der Jahre hat Pitt bewiesen, dass er mehr ist als ein hübsches Gesicht und Liebhaber zahlreicher (Film-) Frauen.

Er bewies sein schauspielerisches Können in kultigen Klassikern wie Fight Club und 12 Monkeys und wurde mit Inglorious Basterds und Once Upon a Time in Hollywood zu einem der Goldjungen von Quentin Tarantino. Brad Pitt bekam einen Oskar für "Es war einmal in Hollywood"-

Pitt ist Bildhauer, erfolgreicher Geschäftsmann und versierter Investor mit einem Immobilienimperium im Wert von 72 Millionen Dollar (66 Millionen Euro), einer Oscar-****prämierten Produktionsfirma (die er zusammen mit Aniston gegründet hat), einem französischen Weinunternehmen (das derzeit Gegenstand eines brutalen Rechtsstreits mit Jolie ist) und sogar einer Luxus-Hautpflegeserie.

Seine Schauspielkarriere hat sich in den letzten Jahren entschleunigt, obwohl er 2022 in Babylon und Bullet Train mitspielte und für das nächste Jahr einen neuen Film mit George Clooney in Arbeit hat.

Letztes Jahr sagte er der GQ: "Ich betrachte mich selbst als auf dem letzten Loch, als letztes Semester oder Trimester." Pitt wurde glücklicherweise von Hollywoods neuer Besessenheit, Schauspieler in Filmen zu verjüngen, verschont. Er bekommt weiterhin viele Hauptrollen, wie zuletzt in einem kommenden Film über die Formel 1.

Seit seiner Scheidung von Jolie im Jahr 2016 konzentriert sich der Schauspieler nach eigenen Angaben mehr auf sich selbst. Die Hauptrolle in David Finchers neuestem Film The Killer hat er laut dem Regisseur abgelehnt, weil ihm der Film "zu nihilistisch" war.

Außerdem ist er seit sieben Jahren nüchtern und sagte, dass er während der Pandemie mit dem Rauchen aufgehört hat. Könnte das das Geheimnis seiner ewigen Jugend sein? Vielleicht ist er einfach damit geboren. Vielleicht liegt es auch an der 320 Dollar teuren Feuchtigkeitscreme seiner Hautpflegeserie Le Domaine.

Auf jeden Fall gratulieren wir dem zweifachen Sexiest Man Alive zu seinem 60. Geburtstag und wünschen ihm für die Zukunft noch viele weitere Schlagzeilen darüber, wie toll er aussieht.