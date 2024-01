Die Weltuntergangsuhr steht immer noch auf 90 Sekunden vor Mitternacht. Aber was bedeutet sie, was hat ein Oscar-Kandidat damit zu tun, wie verloren sind wir wirklich, und wo haben Sie schon einmal von der Uhr gehört?

Christopher Nolans Oppenheimer mag das Oscar-Rennen anführen, aber der berühmte Physiker ist in dieser Woche aus einem weitaus düstereren Grund in den Schlagzeilen, denn eine 1945 von J. Robert Oppenheimer mitgegründete Organisation hat eine weitere deutliche Warnung an die Menschheit ausgesprochen.

Das zweite Jahr in Folge steht die Erde kurz vor der Apokalypse.

Pardon, wo bleiben unsere Manieren? Ich hoffe, Sie haben einen schönen Tag.

Wir sind dem Untergang geweiht.

Das Bulletin of the Atomic Scientists hat am Dienstag, seinen alljährlichen Situationsbericht veröffentlicht: die berühmte "Doomsday Clock" zeigt wie im vergangenen Jahr 90 Sekunden bis Mitternacht an. Das Bulletin verweist auf die nukleare Bedrohung durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine, den Anschlag vom 7. Oktober in Israel, die zunehmenden Klimakatastrophen und die Gefahr der generativen künstlichen Intelligenz.

"Konfliktherde auf der ganzen Welt bergen die Gefahr einer nuklearen Eskalation, der Klimawandel verursacht bereits Tod und Zerstörung, und disruptive Technologien wie künstliche Intelligenz und biologische Forschung schreiten schneller voran als ihre Sicherheitsvorkehrungen", sagte Rachel Bronson, Präsidentin und CEO des Bulletin.

"Letztes Jahr haben wir unsere Besorgnis noch verstärkt, indem wir die Uhr auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt haben, so nah wie nie zuvor an einer globalen Katastrophe", fuhr sie fort. "Die Risiken vom letzten Jahr bestehen unvermindert fort und werden auch dieses Jahr prägen."

Bronson fügte hinzu, dass die Beibehaltung der 'Uhrzeit' gegenüber dem Vorjahr "kein Hinweis darauf ist, dass die Welt stabil ist".

Das ist keine große Überraschung - aber auch nicht gerade erfreulich, oder?

Was ist die Weltuntergangsuhr?

Die Mitglieder des Bulletin of the Atomic Scientists Asha George, Herb Lin, der Wissenschaftspädagoge Bill Nye, CEO Rachel Bronson, Mitglieder Alexander Glaser und Daniel Holz AP Photo/Jacquelyn Martin - Jan 2024

Die Antwort auf diese Frage geht auf die Gründung vom Bulletin of the Atomic Scientists zurück.

Die Organisation wurde 1945 von Wissenschaftlern wie J. Robert Oppenheimer und Albert Einstein gegründet. Sie hatten zwei Jahre zuvor, am Ende des Zweiten Weltkriegs, die verheerenden Auswirkungen von Atomwaffen auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki gesehen. Sie wollten die Öffentlichkeit warnen und Druck auf die führenden Politiker der Welt ausüben, um sicherzustellen, dass Kernwaffen nie wieder eingesetzt werden.

Die Gruppe entwickelte 1947 die Weltuntergangsuhr, um zu symbolisieren, wie nah und wahrscheinlich eine Katastrophe durch vom Menschen verursachte Bedrohungen ist. Der Minutenzeiger bewegt sich entsprechend den sich ändernden Weltereignissen, wobei Mitternacht die vollständige Vernichtung bedeutet.

Die Uhr war ursprünglich ein Entwurf für ein Zeitschriftencover, gezeichnet von der Künstlerin Martyl Langsdorf, die mit dem Physiker Alexander Langsdorf verheiratet war, der während seiner Zeit an der Universität von Chicago am Manhattan-Projekt arbeitete. Das Design wurde 2007 von dem Grafikdesigner Michael Bierut neu gestaltet.

Wissenschaftspädagoge Bill Nye neben der "Doomsday Clock", kurz bevor das Bulletin of the Atomic Scientists die neueste Entscheidung bekannt gibt AP Photo/Jacquelyn Martin

Ursprünglich war die metaphorische Uhr auf sieben Minuten vor Mitternacht eingestellt, und seit 1947 nähern wir uns immer mehr dem Untergang.

Jedes Jahr wird die neue Zeitposition der Uhr Ende Januar vom Wissenschafts- und Sicherheitsausschuss des Bulletins bekannt gegeben. Dies ist eine Gruppe der weltweit bekanntesten Wissenschaftler und Experten mit unterschiedlichem Hintergrund. Sie treffen sich zweimal im Jahr, um Ereignisse, Strategien und Trends zu erörtern, sich mit Kollegen aus verschiedenen Disziplinen auszutauschen und die Meinung des Sponsorenrats des Bulletin einzuholen, zu dem mehrere Nobelpreisträger gehören.

Laut der Website der Gruppe besteht ihre Aufgabe darin, "eine Vielzahl der sachkundigsten und einflussreichsten Stimmen zu versammeln, die die vom Menschen verursachten Bedrohungen verfolgen", um die Öffentlichkeit und die Welt insgesamt zu informieren.

Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in Chicago betont auch, dass die Weltuntergangsuhr als Aufruf zum Handeln und als Warnung an die Politiker gedacht ist, dass eine Gefahr droht, es aber in ihrer Macht steht, etwas dagegen zu unternehmen. Das Bulletin möchte auch betonen, dass die Uhr keine Vorhersage der Zukunft ist, sondern ein Hinweis darauf, wo wir uns jetzt befinden. Auf seiner Website vergleicht es sich selbst mit einem "Arzt, der eine Diagnose stellt".

Und falls Sie sich wundern sollten: Die echte Weltuntergangsuhr befindet sich in den Bulletin-Büros in der Lobby des Keller Centers, dem Sitz der Harris School of Public Policy der University of Chicago.

Wie sehr sind wir im Jahr 2024 dem Untergang geweiht?

The January 2024 issue of The Bulletin of Atomic Scientists magazine The Bulletin of Atomic Scientists

Sehr. Die Zeiger der Uhr haben sich seit ihrer Einführung 25 Mal bewegt, und wir waren noch nie so nah an unserem Untergang.

Nochmals, ich hoffe, Sie haben einen tollen Tag.

Zum ersten Mal rückte die Uhr 1949 nach dem ersten sowjetischen Atomtest, mit dem das atomare Wettrüsten offiziell begann, näher an Mitternacht heran.

Eine bemerkenswerte Änderung trat 1953 ein, als die USA im Rahmen der Operation Ivy ihren ersten thermonuklearen Sprengsatz testeten. Dies blieb die größte Annäherung der Uhr an Mitternacht (gleichauf mit 2018) bis 2020, als wir von Minuten auf Sekunden umstellten.

In jenem Jahr wurde angeführt, dass die Zeit von 2 Minuten auf 100 Sekunden vor Mitternacht verschoben wurde, weil die Staats- und Regierungschefs der Welt es versäumt hatten, sich mit der zunehmenden Bedrohung durch einen Atomkrieg zu befassen, z. B. durch das Ende des INF-Vertrags (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) zwischen den USA und Russland sowie durch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran.

Hinzu kam die fortgesetzte Vernachlässigung des Klimawandels, was das Bulletin zu der Schlussfolgerung veranlasste, dass es sich bei den Problemen, die zur Anpassung für 2020 führten, um "die gefährlichste Situation handelt, mit der die Menschheit je konfrontiert war".

Drei Jahre später verkürzten wir die Zeit um weitere 10 Sekunden, was vor allem auf die russische Invasion in der Ukraine, die Wiederaufnahme der nuklearen Rhetorik Nordkoreas, die anhaltende Bedrohung durch die Klimakrise und den Zusammenbruch globaler Normen und Institutionen zurückzuführen war, die zur Eindämmung von Risiken im Zusammenhang mit fortschreitenden Technologien und biologischen Bedrohungen wie COVID-19 geschaffen wurden.

Im Jahr 2024 blieb die Uhr auf 90 Sekunden vor Mitternacht stehen - so nahe wie noch nie vor einem globalen Zusammenbruch -, und obwohl keine Veränderung ein schwacher Trost sein könnte, warnten Wissenschaftler, dass dies kein Zeichen für Stabilität sei.

Im Bulletin heißt es, dass die Uhr zurückgedreht werden könnte, wenn die Staats- und Regierungschefs und die Nationen zusammenarbeiten würden, und es wird ausdrücklich auf mächtige Länder hingewiesen, die dazu in der Lage sind, darunter die USA, China und Russland.

Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Wie weit sind wir von einem nuklearen Armageddon noch entfernt?

Die 90er Jahre waren ziemlich toll - die Musik war großartig, 1999 bleibt ein verdammt gutes Kinojahr, und diese Jahre standen für einen gewissen Fortschritt in Sachen Weltuntergang.

In Jahren wie 1990 und 1995 war die Menschheit zweistellig (10 bzw. 14 Minuten). Der Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs sowie die Wiedervereinigung Deutschlands bedeuteten, dass sich der Kalte Krieg seinem Ende näherte.

1991 ist das Jahr, in dem wir am wenigsten in Panik geraten, denn mit 17 Minuten vor Mitternacht ist die Uhr so weit von Mitternacht entfernt wie noch nie zuvor. Dies war zum Teil darauf zurückzuführen, dass die USA und die Sowjetunion den ersten Vertrag über die Verringerung strategischer Waffen unterzeichneten und die Sowjetunion sich auflöste.

Was das bereits erwähnte Jahr 1995 betrifft, so haben wir im Vergleich zu 1991 zwar 3 Minuten verloren, aber eine volle Viertelstunde vor dem Weltuntergang fühlt sich im Vergleich zu den 90 Sekunden, die wir heute haben, beruhigend an.

Die Weltuntergangsuhr in der Popkultur

Auszug aus der Graphic Novel Watchmen von Alan Moore und Dave Gibbons DC Comics

Die Metapher der Weltuntergangsuhr ist im Laufe der Jahre in die Popkultur eingesickert.

Von den Comics über die Musik bis hin zu Fernsehserien und Spielfilmen - es ist gut möglich, dass Sie dem Bild schon einmal begegnet sind.

Einige der frühesten Erwähnungen in der Musik waren 1980 in der Single von Wah! Heat, "Seven Minutes to Midnight", gefolgt von dem Iron Maiden-Song "2 Minutes to Midnight" vier Jahre später.

Viel später nannten Linkin Park ihr 2007 erschienenes Album "Minutes To Midnight", in Anlehnung an die Weltuntergangsuhr. Ihr Musikvideo zu "Shadow of the Day" stellt die Weltuntergangsuhr als reale Uhr dar, die am Ende des Videos Mitternacht erreicht.

Die Uhr wurde in der Literatur mehr als einmal erwähnt, unter anderem in Stephen Kings Roman "The Tommyknockers" von 1987, in dem King als Hommage an die Arbeit vom Bulletin schrieb "Der Nahe Osten bereitete sich darauf vor, wieder zu explodieren, und wenn diesmal geschossen wurde, dann vielleicht mit Atomwaffen. Die Union of Concerned Scientists, die glücklichen Leute, die die Schwarze Uhr aufbewahren, hatten gestern die Zeiger auf zwei Minuten vor nuklearer Mitternacht vorgestellt, wie die Zeitung berichtete."

Es ist auch schwer, das wiederkehrende visuelle Thema der Weltuntergangsuhr in Alan Moores und Dave Gibbons' bahnbrechender "Watchmen"-Grafikromanreihe (1986-87), der Verfilmung von 2009 und der Fortsetzung der TV-Miniserie von 2019 zu ignorieren. Die Uhr ist in der Romanvorlage und ihren Verfilmungen allgegenwärtig und erinnert auf unheilvolle Weise an das unausweichliche Schicksal der Menschheit.

Andere berühmte Beispiele in der Populärkultur sind zwei Doktoren. Dr. Strangelove oder: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, Stanley Kubricks satirisches Meisterwerk von 1964, und Doctor Who.

Der gute Herr Doktor verweist auf die Uhr, und die ganze Geschichte dreht sich um die Weltuntergangsmaschine MacGuffin, die als nukleare Abschreckung dienen soll. Weltuntergangsmaschinen waren in der Literatur und Kunst des 20. Jahrhunderts aufgrund der Fortschritte in Wissenschaft und Technik, die die Zerstörung der Welt zu einem glaubwürdigen Szenario machten, unglaublich präsent. Der Begriff "Weltuntergangsmaschine" ist seit 1960 belegt, aber erst durch Strangelove ist er in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen.

Der Titel der Doctor-Who-Episode "Four to Doomsday" aus dem Jahr 1982 bezieht sich auf die Weltuntergangsuhr, und in der Episode "Die Pyramide am Ende der Welt" aus dem Jahr 2017 haben die Mönche alle Uhren der Welt auf drei Minuten vor Mitternacht gestellt, um zu warnen, was passieren wird, wenn die Menschheit ihre Hilfe nicht annimmt.

In jüngerer Zeit hat das K-Pop-Phänomen BTS in ihrem Song "Zero O'Clock" auf ihrem 2020 erschienenen Album "7" auf die Weltuntergangsuhr Bezug genommen.

Wenn diese entzückenden musikalischen Schurken mit dem Programm umgehen können, können wir das sicher auch. Und wenn sie es nicht schaffen, die Menschheit wieder auf den richtigen Weg zu bringen, welche Hoffnung gibt es dann noch?

Viel Glück, liebe Leserin, lieber Leser, und wir sehen uns nächstes Jahr zur nächsten Zeitmessung.

Hoffentlich bewegen wir uns dieses Mal rückwärts, denn wir können es uns nicht leisten, noch mehr Sekunden zu verlieren.