Von euronews

Großer Favorit im Oscar-Rennen ist Christopher Nolans Biopic-Epos "Oppenheimer" mit 13 Nominierungen, dicht gefolgt von Yórgos Lánthimos' ebenso wildem wie meisterlichem Genre-Mix "Poor Things" (11 Nominierungen) und dem Mega-Hit "Barbie" (8 Nominierungen)

WERBUNG

Nach einem turbulenten Filmjahr, das von Streiks in Hollywood geprägt war, werden wieder die heiß begehrten Oscars verliehen. Wer einen Goldjunge nach hause nehmen darf, erfahren wir am 10. März bei der Verleihung der 96. Academy Awardsin Los Angeles. Im Rennen sind sowohl Kassenschalger als auch Kritiker-Lieblinge des vergangenen Jahres: "Oppenheimer", "Barbie", "Poor Things" und "Killers of the Flower Moon". Die meisten Nominierungen staubte Christopher Nolans Blockbuster-Biopic "Oppenheimer" ab, sein Film ist in insgesamt 13 Kategorien nominiert.

Diesmal ist auch Deutschland bei den Nominierungen vertreten, die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist für ihre Rolle im Film "Anatomie eines Falls" der französischen Regisseurin Justine Triet für die Auszeichnung nominiert.

Hüller konkurriert in der Kategorie mit den Hollywood-Stars Emma Stone ("Poor Things"), Carey Mulligan ("Maestro"), Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon") und Annette Bening ("Nyad").